Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Т1 Сервионика Айтеко Витте Консалтинг Витте про


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.12.2025 ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности 1
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 3
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 294 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 2
StarLims 5 2
Labware 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
9046 2
SAP SE 5444 2
Oracle Corporation 6886 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг 28 1
Почта России ПАО 2253 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8247 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 598 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73515 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 570 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 986 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Пугачев Михаил 2 2
Цыбулевская Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157588 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412149, в очереди разбора - 730089.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще