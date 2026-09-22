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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201570
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Соколова Татьяна

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Исследователи выяснили, как россияне взаимодействуют с ИИ при поиске информации в интернете 1
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура 2
14.02.2011 Бизнес-центр «Деловой» повышает качество обслуживания клиентов с помощью «БИТ:CRM 8» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Соколова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9339 1
9681 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 4 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Почта России ПАО 2388 1
Альфа-Банк 1988 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2344 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3404 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7337 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8364 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12989 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23517 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Павлов Александр 123 1
Горбунов Василий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1311 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 489 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4529 1
Россия - СФО - Новосибирск 4919 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 263 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3230 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1099 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7572 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1902 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1003 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1016 1
Профсоюз - Профессиональный союз 294 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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