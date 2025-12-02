Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186368
ИКТ 14452
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26430
Персоны 80279
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Перевозчиков Илья


СОБЫТИЯ


02.12.2025 «МТС Линк» поможет повысить оперативность геолого-технических исследований в ХМАО 1
23.05.2003 Каждый пятый человек — метис 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Перевозчиков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10051 1
Гумилев Лев 5 1
Африка Северная 248 1
Америка Центральная 79 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 304 1
Куба - Республика 395 1
Тихий океан - Берингово море - Командорские острова 12 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Европа 24621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Земля - планета Солнечной системы 10651 1
Япония 13537 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1811 1
Парагвай 55 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2661 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1179 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1061 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 583 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1413 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1674 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1399 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10516 1
Английский язык 6868 1
Физика - Physics - область естествознания 2826 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2914 1
Зоология - наука о животных 2790 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1556 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 1
Scientific American 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 1
РАН - Российская академия наук 2008 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще