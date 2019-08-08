В центре Москвы впервые заработала сеть 5G

Первый тестовый 5G в России

Компании «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) и Ericsson объявили о запуске в эксплуатацию первой в России пилотной зоны сотовой сети пятого поколения (5G). По данным Tele2, сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц развернуто в Москве, в районе Тверской улицы.

«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила – от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии», – отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Запуск пилотной сети 5G не означает возможность подключения к ней обычных пользователей – даже если у него есть телефон, поддерживающий 5G. Для оказания услуг связи в коммерческой сети 5G оператору, помимо выделенных частот, необходимо получение лицензии. На сегодняшний день таких лицензий нет ни у одного российского оператора сотовой связи.

Подробности проекта

Как ранее сообщал CNews, 30 июля 2019 г. госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрела вопрос о выделении частот в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург для тестирования сетей пятого поколения.

В итоге частоты для тестирования 5G на территории нескольких престижных объектов в самом центре Москвы достались Tele2: это район ГУМа, Гостиного двора, отелей «Метрополь», «Арарат Парк Хаятт», «Стандарт», «Националь» и Four Seasons, а также бывшего здания «Центрального телеграфа» в Никитинском переулке и еще ряда объектов на Тверской улице и Раушской набережной. Сплошное покрытие опытной 5G-сети Tele2 на сегодняшний день охватывает участок на протяжении Тверской улицы от Кремля до Садового кольца. До этого Tele2 также заключила соглашение с правительством Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице.

Оборудование Tele2/Ericsson для сети 5G в центре Москвы

Пилотная зона 5G-сети Tele2 запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение нового стандарта на начальном этапе. Запуск зоны сети 5G в центре Москвы выполнен на базе коммерческой сети Tele2 с использованием оборудования Ericsson.

Монтаж оборудования 5G в районе Пушкинской площади, Москва

Tele2 и Ericsson договорились о совместном развитии 5G в России в начале года в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, где стороны подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Оборудование Ericsson уже используется в 16 сетях 5G, запущенных в коммерческую эксплуатацию в США, Европе, Азии и Австралии.

«Ericsson – мировой лидер в 5G, и мы рады запустить первую в России зону 5G в Москве. Мы продолжаем активно сотрудничать с Tele2 в рамках стратегического партнерства, запуск первой зоны 5G в Москве – важный этап нашего сотрудничества. Будучи мировым лидером в сфере 5G с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах – больше, чем у любого из конкурентов, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики», – отметил Себастиан Толстой, президент Ericsson в России.

Предыстория выдачи и отъема частот для тестирования 5G в России

Первым из российских сотовых операторов разрешение на тестирование сетей 5G летом 2017 г. получил «Мегафон». Оператору разрешили использовать частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, встречавших Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – «Мегафон» участвовал в создании телекоммуникационной инфраструктуры для него.

В конце 2017 г. разрешение на тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территориях ряда объектов в восьми регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, получили структуры «Ростелекома».

В Москве частоты для тестирования 5G в диапазонах 25,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц получила компания «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИИТС). Позднее частоты для тестирования 5G в диапазоне 25,25-29,5 ГГц на территориях ряда регионов получил «Вымпелком».

В конце 2018 г. МТС, «Мегафон» и Tele2 (совладельцем компании является «Ростелеком») подали в ГКРЧ заявки на выделении частот для тестирования 5G на территориях объектов в 17 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Частоты запрашивались в диапазонах 3,4-4,2 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 2,25-29,5 ГГц.

Однако ГКРЧ по настоянию Минобороны и ФСО решили более не проводить тестирований в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, так как он занят спутниками связи, использующимися для нужд силовиков. В то же время данный диапазон считается самым перспективным для тестирования 5G.

Сужены были и два остальных диапазона, запрошенных для тестирования 5G, до 4,8-4,9 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В результате сотовые операторы отозвали свои заявки, хотя ГКРЧ все-таки выделила неопределенному кругу лиц частоты в «урезанных» диапазонах. Позднее, когда истекли сроки использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц «Мегафоном» и «Ростелекомом», ГКРЧ не стала их продлевать, и операторы свернули тестовые зоны.

Перспективы развития сетей 5G в России

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно «Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G)», подготовленной Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика», в России с большой вероятностью будет задействован один из трех сценариев строительства сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных операторов собственной сети (80-90% базовых станций в которых сети будут принадлежать самому оператору), совместное строительство (50-70% базовых станций строятся совместно, остальное принадлежит каждому оператор в отдельности), а также использование единого инфраструктурного оператора.

Последний вариант предполагает принадлежность 100% базовых станций 5G одной структуре, к сети которой будут подключены опорные сети существующих операторов. Такой вариант в НИИР считают наиболее предпочтительным.

При расчете стоимости развертывания 5G-сети в НИИР исходили из того, что для обеспечения устойчивого покрытия в Москве (деловой центр, городские транспортные артерии, спальные районы и промышленные зоны) потребуется 3 тыс. макробазовых станций и 1,2 тыс. микробазовых станций.

Для отдельно взятого оператора потребуется 160 узлов доступа, 13 узлов предварительной агрегации, 4 узла агрегации, 4 узла ядра транспортной сети и прокладка 5 тыс. км волоконно-оптических линий (ВОЛС).

В случае строительства сети каждый оператором по отдельности общие затраты на покрытие столицы составят 41 млрд руб. В случае совместного использования - 29 млрд руб, в случае использования единого инфраструктурного оператора - 16 млрд руб.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт.

Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 г. необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 г. – в 15 городах-миллионниках.

В случае строительства сетей 5G во всех 15 городах-миллионниках каждым оператором, общие затраты к 2024 г. составят 157,6 млрд руб. (39 млрд руб. на каждого оператора). В случае совместного использования инфраструктуры общие затраты составят 110 млрд руб. (27 млрд руб. на каждого оператора). При варианте с единым инфраструктурным оператором общий объем затрат составит 54,2 млрд руб.