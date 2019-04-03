5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие

Минимальная оценка стоимости строительства и обслуживания сетей 5G в России снизилась на четверть до 164 млрд руб. Затраты смогут окупиться уже через пять лет, подсчитали в НИИР. Однако остается нерешенной проблема с частотами в основном диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц, так как силовые структуры пока не желают ими делиться.

Три варианта строительства в России сетей 5G

В распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая экономика».

В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных операторов собственной сети (80-90% базовых станций в которых сети будут принадлежать самому оператору), совместное строительство (50-70% базовых станций строятся совместно, остальное принадлежит каждому оператор в отдельности), а также использование единого инфраструктурного оператора.

Последний вариант предполагает, что все 100% базовых станций в сетях 5G будут принадлежать одной структуре, к сети которой будут подключены опорные сети существующих операторов. Такой вариант в НИИР считают наиболее предпочтительным.

При расчете стоимости развертывания 5G-сети в НИИР исходили из того, что для обеспечения устойчивого покрытия в Москве (деловой центр, городские транспортные артерии, спальные районы и промышленные зоны) потребуется 3 тыс. макробазовых станций и 1,2 тыс. микробазовых станций.

Кроме того, для отдельно взятого оператора потребуется 160 узлов доступа, 13 узлов предварительной агрегации, 4 узла агрегации, 4 узла ядра транспортной сети и прокладка 5 тыс. км волоконно-оптических линий (ВОЛС).

Доходы российских сотовых операторов от оказания 5G-услуг, прогноз НИИР

В случае строительства сети каждый оператором по отдельности общие затраты на покрытия столица составят 41 млрд руб. В случае совместного использования - 29 млрд руб, а в случае использования единого инфраструктурного оператора - 16 млрд руб.

При подсчете затрат на строительство сетей 5G во всех 15 городах-миллионниках получается, что в случае строительства каждым оператором своей 5G-сети общие затраты к 2024 г. составят 157,6 млрд руб (39 млрд руб. на каждого оператора). В случае совместного использования инфраструктуры общие затраты составят 110 млрд руб. (27 млрд руб. на каждого оператора). Вариант же с единым инфраструктурным оператором самый экономичный, общий объем затрат составит 54,2 млрд руб.

Операционные затраты на обслуживание сетей 5G

НИИР подсчитал и операционные расходы на поддержание сетей 5G в городах-миллионниках сроком до 2030 г. В случае строительства каждым оператором собственной сети расходы всех четырех операторов составят 292 млрд руб. (73 млрд руб. на каждого). При совместном использовании общие затраты составят 205 млрд руб. (51,5 млрд руб. на каждого оператора). В случае же работы через единого инфраструктурного оператора операционные расходы составят 100,2 млрд руб.

Суммарно капитальные и операционные затраты на запуск 5G для всей отрасли составят при самостоятельном строительстве сетей 449,6 млрд руб., при совместном строительстве сетей - 315 млрд руб., при работе единого инфраструктурного оператора - 164,4 млрд руб.

Отметим, что в первой версии своей Концепции НИИР давал более высокие оценки стоимости строительства 5G-сетей силами единого инфраструктурного оператора. Тогда речь шла о затратах в размере 218 млрд руб., из которых 146 млрд руб. составляли капитальные затраты, 72 млрд руб. - операционные затраты. То есть затраты при данном варианте строительства сети снизились на четверть.

Сколько можно заработать на 5G и когда окупятся затраты

НИИР проанализировал и возможные доходы операторов связи от запуска 5G. В 2030 г. все четыре оператора заработают в городах-миллионниках на базовых сервисов передачи данных 209 млрд руб. и еще 105 млрд руб. на сервисах интернета вещей. Соответственно, общий доход 5G-операторов в городах-миллионниках в 2030 г. составит 316 млрд руб.

Расчеты НИИР размера затрат на строительство и обслуживание 5G-сетей и сроков их окупаемости

Вариант построения сети Капитальные расходы до 2024 г, млрд руб Операционные расходы в 2022 г, млрд руб Операционные расходы в 2023 г, млрд руб Операционные расходы в 2024 г, млрд руб Операционные расходы в 2025 г, млрд руб Операционные расходы в 2026 г, млрд руб Операционные расходы в 2027 г, млрд руб Оерационные расходы в 2028 г, млрд руб Операционные расходы в 2029 г, млрд руб Операционные расходы в 2030 г, млрд руб Всего операционные расходы в 2022-30 гг, млрд руб Всего операционные и капитальные расхроды до 2030 г, млрд руб Чистый дисконтированный доход всех операторов на основе потока платежей до 2030 г, млрд руб Внутренная норма доходности на основе потока платежей до 2030 г г, % Срок окупаемости, лет Базовый сценарий социально-экономического развития Раздельное строительстве 5G-сетей каждым оператором: расходы на одного оператора 39 1,8 5,9 8,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 73,1 112,1 - - - Раздельное строительство 5G-сетей каждым оператором: расходы и доходы на всех операторов 157,6 7,1 23,6 33,3 37,5 37,7 37,9 38,2 38,4 38,6 292,3 449,9 189 21 8,3 Строительство 5G-сетей путем совместного использования инфраструктуры: расходы на одного оператора 27 1,3 4,2 5,9 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 51,5 78,5 - - - Стролительство 5G-сетей путем совместного использования инфраструкутры: расходы и доходы всех четырех операторов 110 5,3 16,8 23,5 26,4 26,5 26,6 26,8 27 27 205,9 315,9 309 33 7 Строительство сети единым инфраструктурным оператором: расходы данного оператора и доходы всех четырех операторов 54,2 2,6 8,3 11,7 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 102,3 156,5 451 61 5,2 Консервативный сценарий социально-экономического развития Раздельное строительство 5G-сетей каждым оператором: расходы на каждого оператора 40 1,8 6 8,4 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 74 114 - - - Раздельное строительство 5G-сетей: расходы и доходы всех чытерых операторов 161 7,1 23,9 33,6 38 38,2 38,4 38,6 38,8 39,1 295,7 456,7 181 20 8,4 Строительство 5G-сетей путем совместного использования инфраструктуры: расходы на каждого оператора 28 1,3 4,3 5,9 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 52,1 80,1 - - - Строительство 5G-сетей путем совместного использования инфраструктуры: расходы и доходы на всех четырех операторов 112 5,3 17 23,7 26,7 26,8 26,9 27,1 27,3 27,4 208,2 320,2 303 33 7,1 Строительство 5G-сетей силами единого инфраструктурного оператора: расходы такого оператора и доходы всех четырех операторов 55,4 2,6 8,4 11,8 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,6 103,4 158,8 447 60 5,2

Источник: CNews Analytics

В случае строительства каждым оператором своей собственной сети чистый дисконтированный доход всех операторов до 2030 г. составит 189 млрд руб. Внутренняя норма доходности при таком подходе составит 21%, срок окупаемости - 8,3 года.

В случае совместного использования инфраструктуры чистый дисконтированный доход всех операторов к 2030 г. составит 309 млрд руб., внутренняя доходность - 33%, срок окупаемости - семь лет.

Наконец, вариант с единым инфраструктурным оператором предполагает чистый дисконтированный доход всех четырех операторов к 2030 г. в размере 451 млрд руб. При этом внутренняя норма доходности составит 61%, срок окупаемости - пять лет.

На основе данных расчетов в НИИР указывают, что наиболее логичным представляется организовать консорциум операторов связи для работы в качестве инфраструктурного оператора 5G. Такой консорциум не должен будет иметь права передать частоты какому-либо другому лицу, включая своему правопреемнику, без решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Преимуществом консорциума станет возможность сэкономить денежные средства, которые можно будет направить на расчистку радиочастотного спектра, короткие сроки развертывания сети 5G, использование в сети единых требований по информационной безопасности, возможность организации единой ИКТ-платформы на базе существующих операторов связи (транспортная сеть и сеть радиодоступа), недискриминационный доступ к сетевым ресурсам и предотвращение сегментирование радиочастотного спектра.

Альтернативные расчеты от «Союза LTE»

Существует и альтернативная оценка от «Союза LTE», организованным «Вымпелкомом», МТС, «Мегафоном» и «Ростелекомом». В отчете этой организации указывается, что вариант с единым инфраструктурным оператором имеет преимущество только в виде экономической эффективности.

При этом такой вариант проигрывает остальным вариантам строительства 5G-сетей по другим параметрам: обеспечению финансирования развития инфраструктуры, скорости разворачивания сети и проникновения услуг, развитию конкуренции и инноваций, наличию стимулов к повышению качества услуг, управлению технологическими и политическими рисками.

При этом даже с точки зрения экономики вариант единого инфраструктурного оператора проигрывает варианту с совместным использованием инфраструктуры. Как отмечает «Союз LTE», в случае строительства единой для всех сети 5G потребуется масштабное создания инфраструктуры (линий связи, площадки для размещения оборудования базовых станций и ЦОД) и внедрению ИТ-систем, обеспечивающих деятельность единой сети, которая уже имеется у существующих игроков рынка.

В результате по оценкам «Союза LTE», вариант с единым инфраструктурным оператором потребует капитальных затрат в период 2020-2027 гг. в размере 400-514 млрд руб. Кроме того, суммарные операционные затраты отрасли вырастут на 12-22 млрд руб. ежегодно, соответственно, инкременталные операционные затраты к 2027 г. составят 39,7 млрд руб. в год.

Это меньше суммы затрат, которые потребуются в случае строительства сетей 5G каждым оператором по отдельности. При таком варианте капитальные затраты для всей отрасли в 2000-2027 гг. составят 550-610 млрд руб. (130-165 млрд руб. на каждого оператора). Инкрементальные операционные затраты в год к 2027 г. составят 27,3 млрд руб.

Наиболее экономичным вариантом, по мнению «Союза LTE», является совместное использование инфраструктуры. Общие капитальные затраты отрасли составят 400-445 млрд руб. (110 млрд руб. на одного оператора), инкрементальные операционные затраты к 2027 г - 17,6 млрд руб. в год.

Кто из операторов за единого инфраструктурного оператора, а кто против

Сторонником модели единого инфраструктурного оператора являются «Ростелеком» и «Мегафон». Они создали совместное предприятие для развития сетей 5G - «Диджитал для бизнеса». Кроме того, «Ростелеком» приобрел WiMAX-оператора Freshtel, который владеет частотами в диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц - эти частоты «Ростелеком» хотел бы конвертировать под 5G.

Поддерживают данный вариант и в Минкомсвязи. Замминистра Олег Иванов считает, что частот для каждого оператора по отдельности просто не хватит, в связи с чем министерство намерено «кнутом и пряником» убеждать операторов создать консорциум, и даже готов поделиться с будущей организацией частью регуляторных полномочий.

Но в «Вымпелкоме» и МТС против выделения частот одному игроку. Этот вариант чреват концентрацией частот в одних руках, кроме того, строительство единой сети приведет к отсутствию резервирования инфраструктуры и сделает ее менее устойчивой к возможным сбоям.

Вице-премьер Максим Акимов говорил, что вариант с единым инфраструктурным оператором не является приоритетным. «Предпочтение отдается конкурентной модели, - сообщал вице-премьер. - Мы бы хотели развивать этот рынок в том же ключе, в котором развивались другие поколения мобильной связи, когда присутствовали все операторы, которые пожелали».

Проблемы с частотами: военные не отдают самый «вкусный» диапазон

Окончательное решение по модели развития 5G правительство примет после решения вопроса с расчисткой частот. А в этой части наблюдаются серьезные проблемы. В конце 2018 г. ГКРЧ планировала выделить частоты для тестирования 5G в диапазонах 3,4-4,2 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 25,25-29,5 ГГц (миллиметровый диапазона). Однако в итоге от выделения частот в диапазоне 3,4-4,2 ГГц было решено воздержаться.

Полоса частот во втором из вышеупомянутых диапазонов, доступная для тестирования 5G, была сокращена до 4,8-4,99 ГГц. Сокращен был и доступный спектр в миллиметровом диапазоне - до 27,1-27,5 ГГц.

Ограничения на использование частот связаны с позицией силовых структур. В диапазоне 3,4-4,2 ГГц, помимо сетей WiMAX, также работают сети фиксированной спутниковой связи, в том числе сети Минобороны и ФСО. По данным газеты «Ведомости», военные попросили воздержаться от выделения частот в данном диапазоне.

Другой диапазон - 4,5-5 ГГц - хоть в усеченном виде и был выделен для тестирования 5G, но относительно него существует сомнения в части будущей экосистемы абонентских устройств. Как пояснил CNews глава частотного департамента Международной Ассоциации GSM Бретт Тарнутцер, данной диапазон рассматривается для использования в Китае и Японии, но у него нет такой поддержки, как у диапазона 3,4-3,8 ГГц

«Важно отметить, что оборудование для широкополосного доступа в 5G будет работать в широком рабочем диапазоне частот 3,3-3,8 ГГц, - говорит Тарнутцер. - Это поспособствует развитию экосистемы оборудования для данного диапазона, увеличивая экономию на масштабе для производителей оборудования и создавая благоприятные условия для быстрого вывода доступных устройств на рынок. Россия не сможет воспользоваться данными преимуществами, если не рассмотрит возможность использования хотя бы части этого диапазона для 5G».

Что касается миллиметрового диапазона, то он пригоден только для точечного покрытия в местах массового скопления абонентов (аэропорты, вокзалы, стадионы и т.д.).

«Ростех» спешит на помощь

Впрочем, в госкорпорации «Ростех», что все условия для решения задачи запуска сетей 5G будут выполнены к 2024 г., а пилотные зоны появится в течение ближайших нескольких лет. Недавно «дочка» госкорпорации - Национальный центр информатизации (НЦИ) – выиграла конкурс на написание дорожной карты по развитию в России технологий беспроводной связи, включая 5G.

«Разработка дорожных карт будет учитывать требования всех ключевых участников процесса, - уточнили в пресс-службе «Ростеха». - В том числе это будет касаться и выбора частот. «Ростех» имеет обширную экспертизу в области создания радиоэлектронного оборудования и средств связи, а также серьезный опыт взаимодействия с Минобороны и другими силовыми ведомствами.