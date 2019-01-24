Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков - «убийц» ChromeBook

Microsoft анонсировала модельный ряд Windows-ноутбуков 2019 г. для студентов и преподавателей. Их основная особенность - это крайне низкая цена в сравнении с хромбуками под управлением Chrome OS. Стоимость самого дешевого ноутбука начинается от $189.

Microsoft нацелилась на ноутбуки для образования

Корпорация Microsoft рассказала о семи новых недорогих устройствах на базе Windows 10. Все они разработаны партнерами корпорации, в том числе китайской компанией Lenovo, мировым лидером на рынке персональных и мобильных компьютеров.

Все анонсированные устройства ориентированы в первую очередь на преподавателей и учеников, и некоторые из них имеют расширенный набор возможностей, которые также могут пригодиться инженерам и художникам. Основная цель Microsoft в продвижении дешевых Windows-ноутбуков заключается в борьбе против Google с ее хромбуками и завоевании образовательного сегмента компьютерного рынка.

Доступная «семерка»

Анонсированные Microsoft мобильные ПК произведены компаниями Lenovo (Китай), Acer (Тайвань) и Dell (США) – по три устройства от Lenovo и Acer и одно от Dell. Все они управляются ОС Windows 10, работающей в режиме S Mode, и цена на них стартует от $189 (стоимость актуальна для рынка Северной Америки).

Список моделей Lenovo включает ноутбук-трансформер 300e с экраном 11,6 дюйма и классические лэптопы 100e и 14w. Acer предложила ноутбуки TravelMate B1 (B118-M), TravelMate Spin B1 (B118-R/RN) и TravelMate B1-141, а Dell представила модель Latitude 3300 for Education.

Lenovo 100e за $189

Режим S Mode подразумевает возможность установки приложений исключительно из магазина Windows Store. Кроме того, в этом режиме заблокированы любые браузеры и поисковые системы, за исключением фирменных Microsoft Edge и Bing соответственно. Пользователь сможет деактивировать S Mode самостоятельно.

Возможности новинок

Ноутбук Lenovo 100e, самый доступный из перечисленных, оценивается в $189 и располагает процессором Intel Celeron поколения Apollo Lake, 2 ГБ оперативной памяти, разрешением экрана 1366х768 пикселей при диагонали 11,6 дюйма, флеш-накопителем на 32 ГБ и аккумулятором, рассчитанным на 10 часов автономной работы. Спецификации включают интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, HDMI, а также слот для карт microSD.

Lenovo 300e имеет схожий дизайн, но стоит уже от $280 – цена выросла за счет 4 ГБ RAM (расширяется до 8 ГБ), 64 ГБ встроенной памяти, процессора Intel Pentium (Apollo Lake) и сенсорного экрана с возможностью поворота на 360 градусов и поддержкой стилуса.

Спецификации Lenovo 14w не раскрываются.

Ноутбук Dell 3300 for Education – это уже заметно более дорогое решение стоимостью от $620. В базовую комплектацию входят процессор Intel Pentium 4415U, ОС Windows 10 Pro, 4 ГБ RAM и флеш-память на 64 ГБ. Цена может достигать $870 за версию с Core i5-8250U и полноценным SSD M.2 объемом 128 ГБ. Диагональ экрана во всех версиях – 13,3 дюйма, разрешение – 1366х768 точек.

Dell 3300 for Education за $620

Спецификации ноутбука Acer TravelMate B118-M включают: процессор Intel Pentium Silver N5000, 4 ГБ оперативной памяти, SSD 128 ГБ, экран 11,6 дюйма HD, модуль защиты информации TPM 2.0 и батарею на 10 часов автономной работы. Acer TravelMate B118-RN состоит из процессора Intel Celeron N3350, поворотного сенсорного экрана Full HD на 11,6 дюйма, батареи на 13 часов работы, 4 ГБ RAM и флеш-памяти объемом 32 ГБ. Данных о характеристиках Acer B1-141 пока нет.

Собственные гаджеты Microsoft для учеников

На Bett 2019 Microsoft показала не только ноутбуки сторонних вендоров, но и свои собственные разработки. В их число входит недорогой стилус Classroom Pen стоимостью $40, ориентированный на учащихся школ и вузов и предназначенный для интенсивного использования. Наконечник пера имеет меньше движущихся частей в сравнении с обычными стилусами.

Бюджетный стилус Microsoft Classroom Pen

Classroom Pen питается от одной батарейки стандарта АААА, сбоку у него есть кнопки стирания и имитации щелчка правой кнопкой мыши. Продаваться стилус будет в 36 странах мира.

Classroom Pen оптимизирован в первую очередь для работы в паре с недорогим планшетом Surface Go, который тоже позиционируется в качестве устройства для образовательного сегмента. Его стоимость начинается с отметки $400 за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной флеш-памяти и достигает $680 за 8 ГБ RAM, 128 ГБ SSD и модем LTE.

Ученик работает на Microsoft Surface Go при помощи стилуса Classroom Pen

Все конфигурации планшета включают 2-ядерный процессор Intel Pentium Gold 4415Y, а также экран с диагональю 10 дюймов, соотношением сторон 3:2, разрешением 1800х1200 точек и закаленным стеклом Gorilla Glass 3.