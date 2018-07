Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео

Планшет Microsoft Surface Go с 10-дюймовым сенсорным экраном и «образовательной» ОС Windows 10 S поступит в рознице по цене $400, чуть позже ожидается версия с поддержкой LTE.

Бюджетное решение в элитной серии

Компания Microsoft объявила о выпуске недорогих планшетов Surface Go, которые позиционируются в качестве универсального решения для поведневного использования и рынка обучения.

По сравнению с представленным в конце мая 2018 г. 12,3-дюймовым планшетом Surface Pro со стартовой ценой от $800, новинка отличается меньшей толщиной (7,6 мм против 8,5 мм у Surface Pro), меньшим весом (520 г против 770 г) и вдвое меньшей ценой (от $399 в базовой конфигурации).

Представив недорогое решение Surface Go с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, Microsoft наконец-то может вступить на рынке планшетов в прямую ценовую конкуренцию с Apple, 9,7-дюймовый планшет iPad которой оценивается в $329. Помимо этого, Microsoft также значительным образом расширила круг потенциальных покупателей своих планшетов, поскольку ранее компания ориентировала свой премиальный бренд Surface с достаточно высокими ценами преимущественно на профессионалов.

Технические возможности Surface Go

Новый бюджетный планшет Surface Go по традиции для всей линейки Surface получил надежный корпус с шасси из магниевого сплава. Новинка будет доступна в единственном платиновом цветовом оформлении корпуса.

Surface Go сочетает возможности планшета и «конвертируемого» ПК

По своей функциональности Surface Go представляет собой сочетание традиционного планшета и «конвертируемого» устройства с поддержкой клавиатуры и перьевого ввода.

Перьевой ввод на Surface Go

Surface Go оснащен 10-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1800 × 1200 точек и соотношением сторон 3:2. Surface Go поддерживает перьевой ввод с помощью Surface Pen, обеспечивающего 4096 уровней чувствительности.

Surface Go в режиме ноутбука

Планшет оснащен двухъядерным мобильным процессором Intel Pentium Gold 4415Y с тактовой частотой 1,6 ГГц на базе микроархитектуры Lake Kaby Lake с нормами производственного техпроцесса 14 нм. За счет этого в конструкции планшета отсутствуют системы активного охлаждения (вентиляторы), при этом разработчикам удалось довести время автономной работы планшета от одной зарядки до 9 часов.

Основные режимы работы с Surface Go

В зависимости от комплектации памятью, на рынке будет представлено несколько вариантов Surface Go. Самый доступный получит с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 1866 МГц встроенный накопитель 64 ГБ с интерфейсом eMMC. На рынке также будут доступны варианты с оперативной памятью объемом 8 ГБ и накопителем 128 ГБ или 256 ГБ.

Планшет Surface Go – это первое устройство в семействе Surface, лишившееся стандартного полноформатного порта USB (Type-A). На замену ему пришел универсальный симметричный порт USB 3.1 Gen 1 Type-C. В дополнение, также представлен порт Surface Connect, кардридер для флеш-карт microSD и традиционный аудиоразъем 3,5 мм.

Планшет получил фронтальную камеру с инфракрасной подсветкой для работы системы распознавания лиц Windows Hello. Встроенные стерео динамики поддерживают новейшую технологию Dolby Audio Premium.

Доступность и цены

Планшет Microsoft Surface Go доступен для предзаказа с сегодняшнего дня в США, Канаде, Австралии, новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Швецарии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Польше, Италии, Португалии и Испании.

В течение нескольких ближайших недель также обещано открытие предзаказа на Surface Go в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Малайзии, Таиланде, Гонконге и Китае.

В других странах планшет «появится позже».

В розничные сети США и Канады новинка начнет поступать со 2 августа. Наиболее доступная версия Surface Go с 4 ГБ/64 ГБ памяти будет доступна по цене $399. Конфигурация Surface Go с памятью 8 ГБ/128 ГБ обещана по цене от $549. Версия Surface Go с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, а также вариант с накопителем 256 ГБ обещаны в рознице «до конца года».

Планшет Surface Go с фирменными аксессуарами

Для Surface Go компания предлагает ряд аксессуаров, таких как клавиатура-обложка Surface Go Signature Type Cover из полиуретана за $99 или с алькантровым покрытием за $129, мышь Surface Mobile Mouse за $34,99 и стилус Surface Pen за $99.