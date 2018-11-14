В России устойчиво падает производство ИКТ-продукции

Аналитики ВШЭ пришли к выводу об устойчивом падении объемов ИКТ-производства в России в последние годы. В 2017 г. годовой спад составил 8%. Рост демонстрирует только производство компьютеров и периферийного оборудования, а также компонентов и печатных плат.

Падение производства ИКТ

В 2017 г. снижение объема производства ИКТ-продукции составило в России 8% по сравнению с предыдущим годом. В частности, производство коммуникационного оборудования находилось на уровне 82% по отношению к 2016 г., бытовой электроники — на уровне 87%, технических носителей информации — на уровне 90%. Одновременно в сфере производства компьютеров и периферийного оборудования был отмечен рост продаж собственной продукции на 18%, а в сфере производства элементов электронной аппаратуры и печатных плат — на 5%.

В целом можно говорить об устойчивом снижении объема производства отечественной ИКТ-промышленности на протяжении последних лет. К такому выводу пришли аналитики Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, обнародовавшие отчет о развитии ИКТ-сектора в России и его вкладе в национальную экономику. Исследование основано на анализе официальных статистических данных за 2017 г.

На долю коммуникационного оборудования в 2017 г. в России приходилось 43,1% отгруженной ИКТ-продукции собственного производства. Компоненты и части ИКТ-товаров, такие как интегральные схемы, диоды и транзисторы, печатные платы и другие элементы, составили 27,8%. Около 10,7% пришлось на компьютеры и периферийное оборудование, еще 10,6% — на услуги, связанные с производством ИКТ-оборудования, 5,8% — на бытовую электронную технику, и 2,1% — на ИТ-услуги.

Экспорт ИКТ-продукции

Производство ИКТ дает в России всего 0,3% ВВП. Доля этого производства в валовой добавленной стоимости (ВДС) предпринимательского сектора находится на уровне 0,4%. Для сравнения, в Южной Корее этот показатель составляет 7,2%, в Швеции, Финляндии, Венгрии, Японии и США находится на уровне 1,6-2,4%. В тоже время Россия обгоняет Канаду, Латвию, Бельгию и Испанию, где показатель равняется 0,3%.

В мировом экспорте ИКТ-товаров на долю России приходится не более 0,1%. Основными экспортерами являются Китай с долей 32,3%, США с показателем 9,7%, а также Сингапур и Республика Корея, доля которых составляет по 7,6%.

В России несколько лет подряд снижается производство ИКТ-продукции

По итогам 2017 г. объем российского экспорта ИКТ-товаров достиг $2061 млн., показав рост примерно на треть по сравнению с 2016 г., и почти такой же спад по сравнению с уровнем 2015 г. При этом в данной группе товаров импорт в десять раз превышает экспорт.

Показатели ИКТ

По состоянию на 2017 г. в российском ИКТ-секторе было занято 1,2 млн человек, что составляет 1,7% занятого населения страны. При этом в данном секторе насчитывалось 121 тыс. организаций, из них 18 тыс. приходилось на телекоммуникации, 56 тыс. — на ИТ-отрасль, и 27 тыс. — на оказание других информационных услуг. По отдельности количество занятых в телекоме составляло 484 тыс. человек, в ИТ — 350 тыс. человек, в прочих сферах — 165 тыс. человек.





Объем ВДС ИКТ-сектора составил в 2017 г. 2211 млрд руб. или 2,7% ВВП. Доля ИКТ-сектора в ВВП сравнима с долей отрасли энергообеспечения, которая достигает 2,9%. Одновременно показатель ИКТ на треть ниже, чем у сельского хозяйства, где он равен 4,4%, и финансового сектора, где он достигает 4,2%. Также доля ИКТ-сектора в ВВП в два раза ниже, чем у строительной отрасли (6,4%), и в четыре раза — чем у добывающей промышленности (10,4%).

Сопоставляя данные по России с данными по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), аналитики пришли к выводу, что в большинстве развитых стран ИКТ-сектор имеет больший вес в экономике. Доля ИКТ-отрасли в ВДС предпринимательского сектора составляет в России 3,4%, в то время как в странах ОЭСР средним показателем является 5,4%, что в 1,6 раза выше. В Южной Корее, которая возглавляет этот рейтинг, он равен 10,3%, в Швеции — 7,3%, в Финляндии — 6,9%, в США, Эстонии и Японии — 6%.

Роль ИТ и телекоммуникаций

В 2017 г. ВДС ИКТ-сектора в России продемонстрировала прирост на 2,8%. Это почти в два раза больше прироста ВВП, который составил 1,6%. Аналитики отмечают, что такой положительной динамикой сектор обязан в основном ИТ-отрасли, где был зафиксирован рост на 12%. Организации, оказывающие услуги типа ремонта ИКТ-оборудования, ведения веб-порталов и др., также продемонстрировали рост по сравнению с 2016 г., равно как и оптовые продавцы товаров, связанных с ИКТ. Однако в производстве ИКТ и телекоммуникационной отрасли был отмечен спад ВДС — она составила 93,1% и 99,2% прошлогодних показателей соответственно.





Если говорить о структуре ВДС в ИКТ, то на сектор телекоммуникаций приходится 43%, а на ИТ-отрасль — 33%. На счет производства ИКТ-продукции относится 12%, оптовая торговля ИКТ-товарами обеспечивает 8%, и примерно 4% приходится на остальные ИКТ-услуги.

Всего за 2017 г. российский ИКТ-сектор отгрузил товаров собственного производства и выполнил услуг собственными силами на 3382 млрд руб. Из них на долю телекома приходится 1842 млрд руб, на долю ИТ-отрасли — 598 млрд руб, на другие сегменты — 366 млрд руб.

Доходы телекома

В 2017 г. совокупный доход российского телекома составил 1,2% ВВП. Доля телекома в национальной экономике достигла 1,4% ВДС предпринимательского сектора, почти догнав среднее значение по странам ОЭСР, которое равняется 1,5%. В Японии, Великобритании, Канаде, Мексике, Испании, США этот показатель составляет 1,7-1,8%. Основным драйвером развития телекома аналитики называют развитие инфраструктуры, включая скоростные сети последних поколений.

В 2016 г. максимальную долю в доходах давала подвижная электросвязь — ее показатель равнялся 36%. В 2017 г. он упал до 27%, что вывело в лидеры документальную электросвязь, доля которой составила 33% против 27% годом ранее. Таким образом, доходы от услуг подвижной электросвязи показали годовой спад на 10,7%. Кроме того, 2017 г. стал первым годом, когда не был зафиксирован рост количества абонентов мобильной радиотелефонной связи — оно составило 99,2% по сравнению с предыдущим годом.

Мобильный и фиксированный ШПД

Сегмент документальной электросвязи показал рост доходов на 24,7%. В сегменте фиксированного и мобильного широкополосного доступа к интернету (ШПД) в 2017 г. был зафиксирован рост количества подписчиков на 13 и 12% соответственно. При этом объем трафика вырос соответственно на 23 и 84%.

Аналитики отмечают, что мобильный ШПД насчитывает в четыре раза больше пользователей, чем фиксированный: 117,4 млн человек против 30,9 млн человек. Но объем трафика, проходящего через фиксированный интернет, в несколько раз больше: 33956 ПБ против 6161 ПБ.

Количество абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения составляет в России 81,3. В среднем по Европе этот показатель не сильно отличается от российского — 85,2. Но в развитых странах он составляет 97,1, и Россия отстает от этого значения на 16%. Плотность фиксированного ШПД в России составляет 21 абонент на 100 человек населения. Это на треть ниже, чем в развитых странах, где этот показатель равен 31, и в Европе, где он составляет 30,9.

При этом в России четверть абонентов фиксированного ШПД предпочли сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с. Около 60% пользователей остановили свой выбор на скорости от 10 до 100 Мбит/с, а 16% — выше 100 Мбит/с. Количество пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в России составляет 3,4 абонента на 100 человек населения. Это столько же, сколько в Великобритании, но больше, чем в ряде других стран. Например, в Чехии этот показатель составляет 3,3, в Германии — 2,7, в Австрии — 1. Лидерами этого списка являются Южная Корея с показателем 30,7 абонентов на 100 человек населения, Япония с показателем 20,6, а также Швейцария и Швеция, где значения составляют 18,5 и 17,1 соответственно.

Итоги ИТ-отрасли

Аналитики пришли к выводу, что ИТ-отрасль в России демонстрирует самое динамичное развитие из всех сегментов ИКТ и экономики вообще. Однако ее доля в ВВП составляет всего 0,9%. На долю отрасли приходится 1,1% ВДС предпринимательского сектора. В Эстонии, Финляндии, Швеции, Великобритании этот показатель находится на уровне 3-3,4%.

Организации, которые занимаются обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации, быстрее всех наращивают реализацию собственной продукции — показатель составляет 114% по отношению к 2016 г. Для организаций, которые занимаются разработкой ПО, показатель составляет 113% к предыдущему году. Годовой рост на 7% показала сфера консультативной деятельности, а сегмент управления компьютерным оборудованием продемонстрировал спад — показатель составил 97% к уровню 2016 г.

Если говорить о продукции собственного производства в российской ИТ-отрасли, то 44,9% ее объема составляют услуги по разработке и тестированию ПО. Еще 24,4% приходится на услуги по обработке данных и размещению информации, 10,1% — на консультативные услуги, 5,3% — на оригиналы ПО, 3,5% — на издание ПО, 2,1% — на телекоммуникационные услуги, 1,1% — на компьютеры и периферийное оборудование, 8,6% — на прочие услуги.

Вместе с тем российская ИТ-отрасль наращивает экспортный потенциал, что аналитики считают свидетельством положительных тенденций в ее развитии. В частности, в 2017 г. было зафиксировано первое за последние девять лет преобладание экспорта над импортом во внешней торговле в сфере компьютерных услуг — оно составило 0, 5%. Объем экспорта достиг $3417 млн, импорта — $3398 млн. Годовой рост показателей составил 28% и 11% соответственно.

Доля России в мировом экспорте ИКТ-услуг составляла в 2016 г. 0,8%. Лидерами этого рейтинга являются Ирландия и Индия, доля которых составляет соответственно 14,4% и 11,2%. За ними следуют Голландия, США, Германия, Китай, Великобритания, Франция с показателями на уровне 3,4-7,8%.

На внутреннем российском рынке по-прежнему преобладает импортное ПО, доля которого в затратах организаций предпринимательского сектора на приобретение программных продуктов превышает 70%.