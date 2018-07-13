Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото

Обновленная линейка ноутбуков Apple MacBook Pro получила флагманские процессоры Intel вплоть до Core i9, дисплеи True Tone, дискретную графику, до 32 ГБ оперативной памяти и тихие клавиатуры без прежних проблем с залипанием и выпадением кнопок.

Максимальная производительность для профессионалов

Компания Apple анонсировала выпуск обновленной линейки ноутбуков Macbook Pro с панелью Touch Bar. Согласно официальному заявлению компании, представленные конфигурации ориентированы на профессиональных пользователей, которым требуется максимум производительности.

Все новые Macbook Pro 2018 года получили процессоры Intel восьмого поколения: 4-ядерные Core i5 и i7 в 13-дюймовых моделях и 6-ядерные Core i7 и i9 в 15-дюймовых системах. 13,3-дюймовые новинки оснащены интегрированной графикой Intel Iris Plus 655, в то время как все новые Macbook Pro с 15-дюймовым дисплеем получили дискретную видеокарту AMD Radeon Pro с 4 ГБ видеопамяти.

По данным The Verge, представители Apple в интервью изданию рассказали о факте успешного взаимодействия с пожеланиями пользователей, ранее жаловавшихся на залипавшие и выпадавшие со временем кнопки клавиатуры. В новых Macbook Pro установлены новые «клавиатуры-бабочки» (butterfly keyboard) третьего поколения, которые по конструктиву схожи в предыдущими, однако отличаются, по данным Apple, повышенной надежностью и «более тихой» работой. Ранее из-за жалоб на проблемы с клавишами Apple была вынуждена продлить гарантию на все Macbook с такими клавиатурами.

Дополнительный список обновлений включает поддержку оперативной памяти до 32 ГБ, новые дисплеи с технологией True Tone, крупный трекпэд Force Touch, обновленные Touch Bar и Touch ID, встроенные стерео колонки, специально разработанную в Apple технологию бесшумного охлаждения, скоростной интерфейс Thunderbolt 3 для обмена данными, зарядки и подключения до двух внешних дисплеев с разрешением до 5K, или до четырех внешних графических ускорителей.

Новые 13,3-дюймовые и 15-дюймовые Macbook Pro 2018 года

По данным внутренних тестов Apple, производительность новых 15-дюймовых ноутбуков на 70% выше чем у предшествующего поколения MacBook Pro; у 13,3-дюймовых моделей производительность и вовсе удвоилась.

Обновленная клавиатура в новых Macbook Pro

По данным TechCrunch, Apple также увеличила емкость встроенных батарей в новых ноутбуках MacBook Pro до 7,7 Вт*ч. Благодаря этому удалось компенсировать большее энергопотребление новинок, и время автономной работы от одного заряда новых моделей – до 10 часов, осталось таким же, как и у предыдущего поколения.

Без обновлений в этот раз остались 13-дюймовые Macbook Pro без Touch Bar, а также все Macbook Air и Macbook с 12-дюймовым дисплеем.

Новая Retina и чип безопасности Apple T2

Ноутбуки MacBook Pro получили обновленный дисплей класса Retina с поддержкой технологии True Tone, которая изменяет баланс белого в зависимости от освещения и следит за естественной передачей цветовой палитры.

Экран MacBook Pro с поддержкой технологии True Tone

Все дисплеи новых ноутбуков MacBook Pro обладают яркостью до 500 нит и поддерживают цветовое пространство стандарта P3.

Дисплей новых ноутбуков за счет технологии True Tone и в сочетании с технологией Touch Bar обеспечивает больше возможностей для выполнения дизайнерских и редакторских задач.

Расширенная безопасность в новых MacBook Pro

В новых ноутбуках MacBook Pro также устанавливается чип безопасности Apple T2, который дебютировал ранее в iMac Pro. Благодаря чипу Apple T2 обеспечивается улучшенная безопасность MacBook Pro, которые теперь обеспечивают защищенную загрузку, шифрование хранящихся данных в реальном времени, а также впервые реализованную на системах Mac поддержку голосовых команд «Hey Siri».

Особенности обновленной линейки 15-дюймовых MacBook Pro

Старшие 15-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro отныне выпускаются с 6-ядерными процессорами Intel Core i7 и Core i9 с тактовой частотой до 2,9 ГГц в стандартном режиме и до 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost.

Новый MacBook Pro с 15-дюймовым экраном

Каждый ноутбук оснащен дискретной видеокартой Radeon Pro с 4 ГБ видеопамяти, и поддерживает конфигурации с оперативной памятью DDR4 до 32 ГБ, со скоростным твердотельным накопителем (SSD) емкостью до 4 ТБ.

Все новые 15-дюймовые MacBook Pro получили дисплей True Tone с разрешением 2880 х 1800 пикселей, чип безопасности Apple T2, а также поддержку технологий Touch Bar и Touch ID.

Особенности новых 13,3-дюймовых MacBook Pro

Все новые 13,3-дюймовые MacBook Pro получили 4-ядерные процессоры Intel Core i5 и i7 с тактовой частотой до 2,7 ГГц в стандартном режиме и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. Таким образом, в обновленной линейке больше не присутствуют 2-ядерные мобильные процессоры.

Новый MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном

Разрешение 13,3-дюймовых экранов новинок составляет 2560 х 1600 пикселей, новая интегрированная графика премиального сегмента Intel Iris Plus 655 теперь поставляется с 128 МБ памяти, что вдвое больше чем у прежнего поколения.

Аксессуары для для MacBook Pro

13,3-дюймовые MacBook Pro также содержат чип Apple T2, поддержку технологии True Tone, Touch Bar и Touch ID, и оснащаются скоростными твердотельными накопителями емкостью до 2 ТБ.

Аксессуары и обновления ПО

Apple объявила о том, что кожаные чехлы, впервые представленные с MacBook, теперь также доступны для 13,3-дюймовых и 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro в вариантах золотисто-коричневого (Saddle Brown), синего (Midnight Blue) и впервые черного (Black) цвета.

Новый кожаный чехол для MacBook Pro золотисто-коричневого цвета

Новая операционная система macOS Mojave, официальный анонс которой ожидается этой осенью, также будет доступна в виде обновления для нового поколения ноутбуков MacBook Pro.

Цены и сроки начала поставок

Новые ноутбуки Macbook Pro уже появились на российском зеркале сайта Apple, даже с ценниками в рублях, однако ссылки на заказ пока неактивны.

Цена на новый 13,3-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar в России начинается от 144 990 руб. Цена 15-дюймовых версий начинается от 194 990 руб.



Российские цены на 15-дюймовые Macbook Pro

Новые модели MacBook Pro участвуют в кампании «Снова в школу», которая доступна для студентов, их родителей, преподавателей и сотрудников вузов в интернет-магазине Apple.com/ru для сферы образования.

При покупке участвующих в акции моделей Mac и iPad Pro для учебы покупатель получает в подарок наушники Beats. Также действуют специальные скидки для сферы образования на Mac, iPad Pro, AppleCare, некоторые аксессуары и другие товары.

Минимальная цена на Macbook Pro 13 в США

В США максимальная версия Macbook Pro 15 без ПО для редактирования видео стоит порядка $6700 (около 416 тысяч рублей), что примерно на $300 дешевле настольного Mac Pro в максимальной комплектации с 12-ядерным процессором и 64 ГБ памяти.

Максимальная цена на Macbook Pro 15 в США

С предустановленным ПО для редактирования видео новый Macbook Pro 15 обойдется почти в $7200 (без НДС).