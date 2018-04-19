HP представила линейку ноутбуков, десктопов и мониторов HP Pavilion Gaming. Фото

HP представила новую линейку ноутбуков, десктопов и мониторов HP Pavilion Gaming, полностью отвечающих всем требованиям геймеров. В новых моделях достигнут баланс мощных игровых возможностей и высокой функциональности для решения повседневных задач.

Гейминг является одним из наиболее развивающихся направлений на рынке ПК, охватывающий более 1 миллиарда геймеров по всему миру. При этом 62% от этого числа составляют казуальные геймеры. Таким образом, линейка HP OMEN предназначена для требовательных геймеров и фанатов игр, а новые модели HP Pavilion полностью удовлетворяют требованиям казуальных игроков, которые отдают предпочтение многофункциональным устройствам на все случаи жизни.

Ноутбук HP Pavilion Gaming 15 сочетает в себе мобильность и надежную начинку, обеспечивающую высокую производительность, как в играх, так и в процессе создания контента. Такие возможности обеспечивает быстрое и объемное хранилище информации, скоростное Wi-Fi соединение, улучшенный звук и отличная система охлаждения, которую обеспечивают два кулера с установленными вытяжными отверстиями в углах задней части ноутбука. Такая конструкция позволяет эффективно управлять потоком воздуха и предотвращать перегрев.

Ноутбук HP Pavilion Gaming 15

Производительность системы обеспечивается шестиядерными мобильными процессорами серии H Intel Core i7+ 8-го поколения или четырехъядерными мобильными процессорами серии U Intel Core i74 8-го поколения. Такие конфигурации позволяют решать множество задач, а затем без проблем запускать любимые игры. Красивая и быстрая графика обеспечивается различными вариантами видеокарт вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1060 с технологией MAX-Q Design. Для хранения игр, фильмов и фотографий доступны следующие конфигурации объемных и быстрых дисков: жесткий диск до 2 ТБ, SSD PCIe NVMe до 256 ГБ, SSD PCIe NVMe до 256 ГБ и жесткий диск 1 ТБ, SSD PCIe NVMe 128 ГБ и жесткий диск 2 ТБ, жесткий диск до 1 ТБ в паре с модулем памяти Intel Optane 16 ГБ для ускорения системы.

Узкие рамки дисплея с диагональю 15,6 дюйма создают атмосферу полного погружения в виртуальную реальность. Доступные варианты разрешения и тактовой частоты: 1080p 144 Гц, 1080p 60 Гц, 4К 60 Гц.

Аудиосистема от B&O Play с технологией HP Audio Boost и поддержкой двух динамиков в верхней части клавиатуры обеспечивает звучание высокого качества. Сверхбыстрые возможности подключения: высокоскоростной модуль Wi-Fi с антенной 2х2 во всех конфигурациях и опциональным блоком гигабитной скорости осуществляет соединение с сервером онлайн-игры, обеспечивает бесперебойную работу в стриммерном режиме или передачу файлов большого размера.

Модели с высокопроизводительными мобильными процессорами серии H Intel Core i+ 8-го поколения получили клавиатуру с матовой алюминиевой панелью, доступной в двух цветовых решениях. Сочетание черного покрытия Shadow Black и клавиатуры с подсветкой ярко-зеленого (Acid Green) или белого цвета (Ghost White) на выбор и соответствующими цветными акцентами на портах ноутбука.

Модели с базовыми процессорами Intel Core i7 серии U представлены на отдельных рынках в черном цвете Shadow Black с акцентами белого цвета (Ghost White), пластиковой панелью клавиатуры и опциональной подсветкой клавиатуры.

Настольные ПК HP Pavilion Gaming 690 и 790 поддерживают современные игры, обеспечивая высокую производительность по адекватной цене. Модели имеют схожий дизайн, начиная с уникальной матовой отделки Shadow Black в черном цвете с зеленой светодиодной полоской по центру фронтальной панели и заканчивая ярко-зелеными акцентами на портах.

Настольные ПК HP Pavilion Gaming 690 и 790

Предусмотрены гибкие возможности конфигурирования настольных ПК, как по производительности, так и по типу и объему систем хранения: жесткий диск до 3 ТБ, твердотельный накопитель до 512 ГБ PCIe NVMe, твердотельный накопитель до 512 ГБ PCIe NVMe и жесткий диск 3 ТБ, твердотельный накопитель 128 ГБ PCIe NVMe и жесткий диск 2 ТБ, жесткий диск до 3 ТБ в паре с модулем памяти Intel Optane 16 ГБ для ускорения системы.

Новые десктопы обеспечивают объемное звучание 5.1, а технология HP Audio Stream позволяет подключать к ПК мобильные устройства через модуль Bluetooth для потоковой передачи музыки через динамики. Основные порты ввода и вывода (I / O), включая USB Type A, USB Type-C, звуковые порты и карт-ридер удобно расположены на фронтальной панели ПК. Сзади находится порт USB Type A, аудио- и видеовход. Также доступна комплектация с оптическим приводом, позволяющим устанавливать и запускать игры или смотреть фильмы.

Настольный ПК HP Pavilion Gaming 690 — это поизводительное устройство в компактном формфакторе для геймеров, обеспечивающие оптимальную мощность для геймеров и разработчиков контента: шестиядерные процессоры Intel Core i7+ 8-го поколения или AMD Ryzen 2-го поколения с поддержкой до 16 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечат работу в многозадачном режиме. Запуск игровых новинок обеспечивается на рекомендуемых настройках с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580. Возможна установка укороченных видеокарт, до 3 накопителей, а также поддержка до 2 модулей DIMM.

Настольный ПК HP Pavilion Gaming 790 — более крупная и производительная модель с выдающимися возможностями конфигурирования. Для них характерен шестиядерный процессор Intel Core i7+ 8-го поколения, 64 Гб оперативной памяти DDR4, графические карты NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 580. Возможна установка полноразмерных видеокарт, до 4 накопителей и поддержка 4 модулей DIMM.

Монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR обеспечивает визуальные эффекты и производительность для игр, художественного творчества и развлечений всех видов. Объединение технологий HDR с высокой частотой обновления и Radeon FreeSync уменьшает разрыв изображения на экране во время игры. Благодаря этим атрибутам и экрану 32 дюйма пользователь получает геймплей без лагов.

Монитор HP Pavilion Gaming 32 HDR

Сертифицированный VESA монитор HDR 600 нового поколения с яркостью 600 нит, контрастностью 6000:1 и цветовой гаммой DCI-P3 95% поддерживает более яркие визуальные эффекты как в играх, так и в HDR-совместимых фильмах. Монитор имеет большую диагональ 32 дюйма с разрешением Quad HD (2560x1440).

Плавный геймплей с минимальным числом прерываний и задержек реализован за счет синхронизации графического процессора с монитором с помощью технологии Radeon FreeSync. Для геймеров каждый кадр в игре имеет решающее значение: по сравнению с традиционной панелью 60 Гц монитор имеет частоту обновления 75 Гц и время отклика 5 мс.

Монитор обеспечивает быстрое и простое подключение популярных аксессуаров с помощью двух портов USB Type A, порта DisplayPort и гнезда аудиовыхода. Кроме того, доступны два порта HDMI для подключения игровых консолей, что дает возможность использовать монитор для нескольких платформ.

Цены и наличие в продаже

Появление систем HP Pavilion Gaming, HP Pavilion Gaming 690 и HP Pavilion Gaming 790 в российской рознице ожидается в июне 2018 г.