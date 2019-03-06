ОБЗОР НОУТБУКА-ТРАНСФОРМЕРА ACER SPIN 5

Стоит иметь в виду, что Spin 5 – это обозначение не конкретной модели, а целой линейки. У данной линейки насчитывается несколько поколений, и в этой статье представлен обзор именно новейшей модели, с кодом SP513-52N-58QS. Здесь SP513-52N – обозначение новых устройств линейки, а 58QS – код конкретной конфигурации (их несколько).





Ноутбук-трансформер Acer Spin 5

Подробнее о той конфигурации, которая была у нас на тестировании, мы расскажем во второй половине статьи. Для начала — что касается внешнего вида и экрана — ограничимся общей информацией, которая касается всех новейших устройств под общим названием Acer Spin 5.

Внешний вид

Мы уже упомянули, что Acer Spin 5 – трансформер. Данный ноутбук может легко превращаться в планшет — он имеет специальные петли, позволяющие запрокидывать экран на 360 градусов, кроме того, сам экран - сенсорный, с ним можно взаимодействовать пальцами.





Acer Spin 5 в виде планшета

При трансформации Windows 10 автоматически предлагает перейти в режим планшета — для того, чтобы включить полноэкранный интерфейс и поддержку виртуальной клавиатуры, а также отключить аппаратную клавиатуру и тачпад.





Экран фиксируется под любым углом

Отметим, что сенсор экрана остаётся рабочим как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Конечно, как планшет такое устройство можно назвать несколько громоздким. Блок с клавиатурой никуда не девается и отсоединить его нельзя. Как и во всех ноутбуках, вся основная аппаратная начинка сосредоточена именно в нём (а потому и центр тяжести здесь именно в нижней части). Плюс, здесь 13,3-дюймовый экран с рамками шириной 1,5 по бокам и 2,25 см сверху.





Если рассматривать Spin 5 как ноутбук, то он определённо относится к классу ультрабуков. Он компактный, лёгкий и при этом достаточно мощный.

Среди конкурентов именно в категории гибридных устройств, Acer Spin 5 выделяется впечатляющим набором портов и разъёмов.





На левом торце мы видим цилиндрический разъём питания, полноразмерный выход HDMI, USB-C, два порта USB 3.0. С порта USB-C можно заряжать другие устройства (смартфоны, например) и выводить изображение (до двух внешних экранов с разрешением 4к).





На правом торце — качелька громкости, гибридный разъём для подключения гарнитуры, слот для карт памяти SD, USB 2.0, кнопку питания и блокировки, Kensington Lock (уменьшенная версия).

Решётки динамиков расположены за клавиатурой и на тыльном торце. Вентиляционные отверстия — на тыльном торце и снизу.

Экран легко складывать и раскладывать, однако при этом он фиксируется в любом положении под любым доступным углом.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура и тачпад Acer Spin 5 – это как раз то, что делает данный ноутбук таким удобным. Если вам нравятся клавиатуры макбуков, то вы полюбите и клавиатуру Spin 5. Клавиши имеют короткий, но чёткий ход, при этом набор текста не сопровождается высоким уровнем шума, скорее наоборот.

Придраться можно только к форме клавиши «Ё» (слишком узкая) и размешению кнопки Fn. Впрочем, было бы хуже, если б она врасполагалась левее Ctrl, так что, особой проблемы тут нет. Также подсветка здесь либо включена, либо выключена — настройка её яркости отсутствует.





Клавиатура здесь очень удобная

Тачпад тоже достоин похвалы, жаль только сама Windows работает с ним не настолько же хорошо, как macOS, но инженеры Acer сделали всё, что только могли. Поверхность тачпада достаточно ровная, чтобы палец по ней легко скользил, мультитач жесты выполняются свободно, да и пальцы не устают. В процессе работы с ноутбуком мы не пользовались мышкой и не испытывали при этом каких-то неудобств.

Нижняя половина тачпада нажимается как аппаратная кнопка — почти по всей площади это нажатие аналогично левой кнопки мыши, но правая-нижняя область соответствует правой кнопке мыши. Нащупывается эта область интуитивно — мы сразу же поняли, что к чему.

Особенно стоит отметить сканер отпечатков пальцев в левом-верхнем углу тачпада. По умолчанию его можно настроить на Windows Hello – то есть, на быстрый и безопасный вход в операционную систему под своим аккаунтом. Удобно и практично. В остальное время сканер не мешает.

Кстати, в комплекте с коммерческой версией Acer Spin 5 также поставляется стилус (точнее – активное перо) с поддержкой Windows Ink.

Экран

Acer Spin 5 имеет 13,3-дюймовый Full-HD экран (разрешение 1920х1080 пикселей) с матрицей TFT IPS. Поддерживается мультитач - до 10 одновременных нажатий. Поверхность экрана глянцевая, однако олеофобное покрытие минимизирует появление следов от пальцев. Если не работать с ним грязными руками, то особых проблем не будет. В целях тестирования мы специально часто касались экрана, однако отпечатки пальцев на нём оставались практически не видны даже на белом фоне.

Качество картинки нам очень понравилось - это касается и довольно высокого запаса яркости (экран остаётся читаемым даже на солнце, разве что, слегка при этом выцветает), и точности цветопередачи, и чёткости изображения в целом. Углы обзора также близки к 180 градусам по всем осям.





Даже на максимальной яркости док Windows 10 почти сливается с рамками

Интересно, что хотя экран — IPS, чёрный цвет здесь довольно глубокий. Даже на максимальной яркости под прямым углом сложно разглядеть разницу между доком приложений Windows 10 и рамкой дисплея. Если отклонить экран (то есть, смотреть уже не под прямым углом), то подсветка становится чуть более очевидна, однако результат всё равно потрясающий. Пожалуй, это один из лучших IPS-экранов на рынке.

Аппаратное и программное обеспечение

Экран TFT IPS 13,3“, 1920x1080 пикс. Процессор Intel Core i5-8250U, 4x 1,6 Ггц Видеокарта Intel UHD Graphics 620 Оперативная память 8 Гбайт DDR4 1200 Мгц Накопитель SSD 256 Гбайт Беспроводные интерфейсы Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac Габариты 324х226х17 мм Масса 1,5 кг

Источник: ZOOM.CNews

Новейшие модели Acer Spin 5 поставляются в различных конфигурациях, дальше мы будем говорить именно о том устройстве, которое было у нас на тесте - SP513-52N-58QS.

Наш экземпляр трансформера работет на процессоре Intel Core i5-8250U с номинальной тактовой частотой 1,6 ГГц. Процессор имеет четыре ядра, каждое из которых работает в двухпоточном режиме. Итого имеем восемь виртуальных ядер.

Объём оперативной памяти DDR4 с частотой 1200 МГц составляет 8 Гбайт, чего достаточно для типичного сценария использования Spin 5. Определённо это не игровое устройство, да и для видеомонтажа его производительности тоже недостаточно. Для работы с теми же фотографиями хватит и 8 Гбайт, что уж говорить об офисных приложениях. Впрочем, в относительно простые игры (Minecraft Windows 10 Edition, World Of Tanks Blitz, Asphalt 9) мы тоже играли без проблем.

Видеокарта здесь интегрированная — Intel UHD Graphics 620. Как видно из названия, она даже справляется с воспроизведением 4K-контента.

В качестве накопителя используется SSD модели Micron 1100 ёмкостью 256 Гбайт.

Беспроводных модулей здесь всего два: Bluetooth 4.1 и двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 ac модели Qualcomm Atheros QCA61x4A. Поддержки LTE нет.

«Из коробки» на компьютере установлена операционная система Windows 10 Домашняя для одного языка, 64-разрядная. Сторонних утилит мы не обнаружили, хотя не исключено, что в коммерческих версиях устройства будут какие-то утилиты от Acer.

Сама операционная система и офисные приложения, а также браузер и медиаплеер, работают достаточно шустро.

Аккумулятор

Acer Spin 5 – многофункциональный гаджет, и сценариев его использования может быть бесчисленное множество. Разумеется, режим работы влияет и на автономность. Теоретический максимум для устройства — 10 часов непрерывной работы, хотя для достижения такого значения придётся пойти на компромиссы вроде снижения яркости экрана и отказа от использования ресурсоёмких приложений.

В среднем режиме Spin 5 проработает 6-7 часов.

Итого

Acer Spin 5 – отличный ноутбук-трансформер (устройство 2-в-1, ноутбук-планшет), который идеально выступает в роли универсального гаджета. Это и полноценный ультрабук, с достаточным набором портов, очень удобной клавиатурой и приятным в использовании тачпадом, дополнительно оборудованным сканером отпечатков пальцев. Это и 13-дюймовый планшет на полноценной Windows 10 с очень качественным экраном и неплохой производительностью. Отметим также, что экран и клавиатура скреплены жёстко — то есть, Spin 5 представляет собой единое устройство, а не разборное. Цена новейших моделей Acer Spin 5, в зависимости от конфигурации, колеблется от 60 до 70 тысяч рублей.