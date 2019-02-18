Какая ИТ-инфраструктура поможет бизнесу с быстро растущими нагрузками

Крупные компании заинтересованы в том, чтобы их инфраструктура отвечала требованиям по хранению и обработке постоянно растущих объемов данных. Внедряемые решения при этом должны легко администрироваться и соотноситься с темпами масштабирования предприятия. Поэтому бизнес все чаще приходит к гиперконвергентным вариантам.

В ITELON разработали и внедрили новую гиперконвергентную инфраструктуру на обойной фабрике «Палитра»

Крупному российскому производителю виниловых обоев – фабрике «Палитра» – потребовалась новая инфраструктура для хранения и обработки постоянно растущих объемов данных. Компания ITELON разработала проект и внедрила экономически эффективное гиперконвергентное решение на базе продуктов Hewlett Packard Enterprise (HPE). Сегодня оно обеспечивает надежное хранение данных, удобное администрирование и поддерживает масштабирование по мере роста бизнеса.

ИТ-инфраструктура, которая была в распоряжении обойной фабрики «Палитра», морально устарела и остро нуждалась в модернизации. Существующее оборудование перестало справляться с высокими нагрузками – ежегодно ассортимент производителя пополняется несколькими сотнями новых артикулов, расширяется список российских и зарубежных партнеров, с которыми тесно сотрудничает производитель.

Выбор решения для нового кластера

В первую очередь ИТ-подразделению фабрики «Палитра» было необходимо увеличить емкость системы хранения данных. Но стояла и другая задача – повысить вычислительную мощность. Для ее решения мало выбрать правильную СХД, нужны еще и быстрые высокочастотные процессоры – к их характеристикам чувствительны базы данных «1С:Предприятие 8», под которые проектировалась новая система.

Современный кластер для ИТ-подразделения обойной фабрики

Изначально возникла идея построить новый кластер на серверах новейшего поколения с архитектурой х86 и отдельной СХД. В этом случае заказчик выигрывал в стоимости решения, но проигрывал в удобстве управления: пришлось бы подключать три отдельных устройства через внешние коммутаторы и управлять ими с помощью трех отдельных интерфейсов.

Учитывая минусы этого варианта, была выбрана система HPE SimpliVity – решение «все-в-одном» для построения мощной, простой в администрировании и эффективной гиперконвергентной платформы. Эта система позволяет гибко управлять виртуальными машинами и предлагает встроенные инструменты для резервного копирования данных. Также в ней предусмотрена возможность наращивать производительность в будущем, когда фабрика выйдет на новые объемы производства.

Почему HPE SimpliVity 380?

У HPE SimpliVity 380 были и другие преимущества, которые окончательно склонили к ней заказчика. Например, система эффективно использует преимущества твердотельных накопителей, что позволяет значительно увеличить производительность при работе с базами данных 1С. Благодаря аппаратной поточной дедупликации, сжатию и оптимизации хранимых данных, они занимают гораздо меньше места, что обеспечивает прекрасные экономические показатели системы, так как экономно расходуется дорогостоящая емкость твердотельных накопителей; параллельно сокращается и объем сетевого трафика. Еще один плюс HPE SimpliVity 380 – ее компактность. Система состоит из двух модулей размером 2U, размещаемых в стандартной 19” стойке. Каждый такой модуль содержит в себе как вычислительные ресурсы, так и накопители для размещения данных. При этом благодаря интегрированным механизмам обеспечения отказоустойчивости отключение любого одного модуля не приводит к остановке работы системы или потере данных.

Проект на базе гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity 380

Алексей Казьмин, менеджер по продуктам компании HPE: «Гиперконвергентное решение HPE SimpliVity – это следующий шаг в развитии инфраструктуры по сравнению с классическими стоечными серверами и системами хранения данных, наиболее полное в функциональном плане решение среди аналогичных на рынке. Решение НРЕ SimpliVity 380 сочетает в себе преимущества как классических серверов в плане привычной элементной базы, так и нового класса программно-определяемых систем, где функциональные возможности определяются управляющим ПО и могут многократно дополняться и улучшаться в процессе эксплуатации без дополнительных затрат.

Решение экономично в приобретении (по сравнению с суммой различных «классических» компонентов) и обслуживании, а также обладает уникальным функционалом обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости для минимизации незапланированных простоев инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить широкие возможности по управлению решением через программируемые интерфейсы REST API, которые позволяют максимально автоматизировать реагирование на различные события. Например, при потере связи с системой или повышении температуры окружающей среды система может по заранее настроенному простому сценарию начать автоматически делать дополнительные резервные копии и мигрировать приложения на другую площадку.

Как происходило внедрение новой гиперконвергентной инфраструктуры

Полтора рабочих дня ушло на то, чтобы развернуть HPE SimpliVity 380 в ИТ-подразделении заказчика и обучить штатных технических специалистов, продемонстрировать возможности системы и ответить на все возникшие вопросы. Система спроектирована так, чтобы в будущем к ней можно было подключить новые универсальные модули для увеличения сразу и емкости под хранение данных, и вычислительных ресурсов. Этот вариант самый простой. Но также возможно и отдельно расширить дисковую емкость в существующих модулях, а также добавить к узлам HPE SimpliVity обычные серверы для расширения только вычислительных возможностей. Эти варианты обеспечивают большую гибкость и позволяют очень экономно масштабировать систему.

В разработке проекта для обойной фабрики «Палитра» принимал участие Олег Носов, генеральный директор компании ITELON. Он так прокомментировал выбор коллег в пользу HPE SimpliVity 380: «Это понятное желание заказчика – предпочитать удобные в эксплуатации системы, если при этом их производительность, адаптивность и экономические показатели также на высоте. В HPE SimpliVity применено множество современных технологий и идей, появившихся в отрасли за последние годы – поставленная сейчас система, очевидно, прекрасная основа для дальнейшего развития. Полагаю, лидерство фабрики «Палитра» как раз и обеспечивается своевременным внедрением передовых подходов и оборудования».

«Палитра» получила новую платформу, которая позволяет уверенно смотреть в будущее

Гиперконвергентная инфраструктура привнесла в ИТ-инфраструктуру заказчика свежие версии ОС и гипервизора, а также готовый кластер для использования в бизнесе преимуществ виртуализированных систем. Она отказоустойчива, производительна и гибка как в плане масштабирования, так и в плане расходов на поддержание ее работоспособности и модернизацию. HPE SimpliVity 380 решает и сопутствующие задачи: обеспечивает надежное хранение и защищает данные; благодаря единой консоли управления, повышает эффективность работы ИТ-специалистов, сокращает время выполнения рутинных операций.

В «Палитре» уже оценили преимущества обновленной инфраструктуры и сделали выводы о результатах ее работы. Вадим Назаренко, руководитель IT-отдела: «В течение нескольких месяцев перед обращением в ITELON мы остро нуждались в новых вычислительных ресурсах и свободном дисковом пространстве. Было понятно, что нельзя решать эту задачу терапевтическими методами – получился бы кратковременный эффект сомнительной экономической пользы. После внедрения HPE SimpliVity 380 заметно выросла производительность систем хранения и появились более комфортные условия для работы баз данных 1C. Это решение простое в администрировании и управлении ресурсами, с мощными инструментами резервного копирования и, уверены, оно еще проявит себя с хорошей стороны при ближайшем масштабировании. Считаю, что выбрав именно HPE SimpliVity 380, мы сделали ощутимый вклад в развитие и финансовую стабильность нашей компании».

«Палитра» – обойная фабрика, лидер в производстве виниловых обоев в России. Более 16 лет предлагает отечественным и зарубежным покупателям большинство видов виниловых обоев, в том числе вспененный винил и горячего тиснения на бумажной и флизелиновой основе. Ежегодно торговый ассортимент расширяется на 1 500 артикулов, налажено сотрудничество с ведущими дизайн-студиями Германии, Италии, Франции, Голландии и Кореи. В 2018 году фабрика «Палитра» получила сертификат ISO 9001:2015, действующий на территории ЕС. Подробнее на oboi-palitra.ru.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) – глобальный лидер в области технологий, ориентированный на разработку интеллектуальных решений, которые позволяют заказчикам беспрепятственно собирать, анализировать и обрабатывать данные, начиная с самого производственного оборудования и заканчивая облачными хранилищами. HPE помогает заказчикам улучшать бизнес-результаты за счет стимулирования новых бизнес-моделей, предоставления нового опыта потребителям и сотрудникам и повышения эффективности работы сегодня и в будущем. Подробнее на https://www.hpe.com/.

ITELON – крупный российский поставщик современных IT-решений для бизнеса. Компания предоставляет услуги по проектированию и построению инженерных и телекоммуникационных систем, развертыванию виртуальной инфраструктуры, разработке серверных решений, обеспечивает информационную безопасность на физических объектах и в облаке. ITELON более 12 лет успешно работает в IT-индустрии и является официальным партнером ведущих мировых производителей: HPE, Dell EMC, Cisco, Microsoft, Lenovo, Fujitsu, Avaya, IBM, Huawei и других. Подробнее на www.itelon.ru.