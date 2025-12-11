Частные интернет-магазины крупномасштабно теряют конверсию и клиентов. Виноваты криворукие дизайнеры

Владельцы частных интернет-магазинов в России, особенно в сегменте fashion, стремительно теряют выручку и клиентов. Россияне не хотят пользоваться ими – у них крайне неудобный интерфейс. У крупных маркетплейсов проблем с удобством пользования не возникает.

Сами виноваты

Небольшие интернет-магазины в Рунете страдают от оттока клиентов. Они бегут от них и максимально быстро закрывают их сайты, не желая мириться с неудобством интерфейса, сообщили CNews представители Kokoc Group.

В первую очередь это касается игроков российского fashion-рынка, то есть рынка одежды, обуви и аксессуаров. В Kokoc Group отмечают, что в этом сегменте онлайн стал основным каналом сбыта продукции – 69% покупателей регулярно приобретают одежду и обувь в интернете, а каждый седьмой делает это исключительно онлайн.

На фоне этого многие компании теряют клиентов и, следовательно, деньги, если их интернет-магазин не отличается простой, понятностью и удобством интерфейса. «Ритейлеры продолжают терять выручку на этапах пользовательского пути, где покупатель сталкивается с лишними действиями, замедлениями или техническими сбоями», – сказали CNews представители Kokoc Group.

Медленный и глупый

Эксперты Kokoc Group выделили целых шесть комплексных проблем частных интернет-магазинов, вынуждающих россиян бросать все и уходить на другие сайты, в том числе крупнейшие маркетплейсы страны – Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Первая в списке – это скорость загрузки.

freepik Подвести пользователя к покупке товара - задача для интернет-магазина простая. Но многие с ней не справляются

Аналитики в октябре 2025 г. протестировали 12 интернет-магазинов с одеждой из обувью, и все они показали низкую скорость загрузки мобильной версии. Это очень важно, посколькув fashion-сегменте мобильный трафик составляет значительную долю аудитории. Для участвовавших в тестировании сайтов она превышает 70%). По оценке специалистов, каждая дополнительная секунда ожидания со стороны пользователя, перешедшего в магазин, к примеру, по ссылке из соцсетей, может снизить конверсию на 5-10%.

На втором месте в списке проблем – плохо работающая система поиска. Она может выдавать некорректную информацию, например, если пользователь ищет конкретный размер. В результате пользователь может увидеть в выдаче лишние ненужные ему позиции или, наоборот, не увидеть требуемые.

Итог очевиден – пользователи уходят к конкурентам, потому что до 50% пользователей e-commerce-сайтов используют поиск (особенно на смартфонах), и их вероятность совершить покупку в два-четыре раза выше, чем у тех, кто просто листает каталог, отмечают в Kokoc Group со ссылкой на аналитику исследовательской компании Baymard Institute.

Даже корзину поломали

Один из главнейших атрибутов любого интернет-магазина – это корзина, но российские частые торговые площадки часто ломают ее. По результатам исследования Kokoc Group, на 5 из 12 сайтов вообще нет возможности добавить товар из каталога в корзину из каталога. На трех других сайтах такая опция есть, но найти нужную кнопку очень непросто.

Что еще хуже для многих пользователей, понимающих смысл популярной фразы «без регистрации и SMS», 5 из 12 сайтов требовали зарегистрироваться или авторизоваться для добавления товара в корзину. На этом этапе, не желая сразу регистрироваться, страницу покидают до 27% потенциальных покупателей, отмечают в Kokoc Group.

Зачем все усложнять

Немало небольших онлайн-магазинов грешат перегруженностью интерфейса, выраженной, в том числе, необходимостью совершения лишних действий. Ряд исследуемых сайтов запрашивали подтверждение на добавление каждого товара в корзину, а на других кнопка «В корзину» не была зафиксирована и уезжала за границы экрана при прокрутке страницы. Если ее закрепить, это может увеличить число покупок на 5-10%, считают в Kokoc Group, а подтверждение добавления товара в нее, напротив, снижает конверсию приблизительно на 12%.

Также современные крупные маркетплейсы приучили покупателей, что товар им покажут со всех сторон, а если речь об одежде, то еще и на модели. Владельцы небольших площадок своих посетителей подобным не балуют: 2 из 12 сайтов предлагали только «плоские» фотографии значительной части ассортимента, и только 8 из 12 сайтов предоставляли фото на модели.

В дополнение к перечисленному многие небольшие онлайн-платформы грешат мелкими сбоями в процессе оплаты. А некоторые словно застряли в прошлом – у них нет элементарных по сегодняшним меркам решений, в том числе поиска по фото и обработки естественных запросов.

Тем временем крупные маркетплейсы, напротив, располагают полной обоймой различных современных сервисов, количество которых, к тому же, постоянно растет. С развитием нейросетей они стали внедрять виртуальную примерку, чтобы покупатель мог посмотреть, как та или иная одежда смотрится на нем с учетом роста и комплекции.