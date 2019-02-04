Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом?

Мы находимся на этапе массового перехода от классических сетевых технологий, которые были разработаны в (и для) XX веке, когда не было: ни мобильного доступа, ни интернета вещей, ни, тем более, облаков, – к сетям нового поколения. Взрывной рост числа смартфонов, планшетов, облачных приложений и интернета вещей изменил характер работы предприятий. Эта новая мобильная среда, в основном, хороша для структур малого и среднего бизнеса. Forbes считает, что благодаря этому такие предприятия имеют двойной рост доходов и создают в восемь раз больше рабочих мест, чем их менее мобильные коллеги.

Что такое Aruba Mobile First?

СМБ-сегмент экономит более $67 млрд в год, используя мобильные приложения, планшеты и смартфоны. Но слишком часто сети, даже если им всего несколько лет, просто недостаточно надежны или гибки, чтобы соответствовать требованиям мобильной среды. Сети Aruba Mobile First оптимизированы для современных корпоративных и СМБ-сред, где мобильность и интернет вещей широко распространены.

Многие компании, особенно малые предприятия, которые ограничены в бюджете и внутренних ресурсах, не решаются инвестировать в новую сеть, опасаясь, что это окажется слишком дорого или выйдет за рамки возможностей их технического персонала.

Бренд Aruba, принадлежащий компании Hewlett Packard Enterprise, анонсировал платформу Mobile First в 2016 г. Она представляет собой программный уровень между сетевой инфраструктурой Aruba и различными ИТ-приложениями для бизнес- и конечных пользователей.

Aruba Mobile First – программный уровень между сетевой инфраструктурой и приложениями

Aruba Mobile First позволяет пользователям и устройствам подключаться к сети и получать одинаковые политики и разрешения, независимо от того, как они подключаются (проводные или беспроводные), что делает их действительно мобильными. Aruba Mobile First обеспечивает непрерывный сетевой обмен для сред, где мобильный доступ, интернет вещей и «облака» являются критически важными.

От домашнего до мобильного офиса, в любом месте и в любое время, доступ к основным приложениям и информации является абсолютной необходимостью. Новые приложения и услуги повышают качество взаимодействия с клиентами, продуктивность сотрудников и способствуют повышению конкурентоспособности и развитию бизнеса.

Aruba Mobile First Network: Архитектура

По мнению специалистов компании Aruba, в будущем в инфраструктуре кампусных сетей предприятий не будет единой сети – их будут тысячи, и Aruba обеспечит строительство любой необходимой инфраструктуры, исходя из сложности и разнообразия программно-определяемых сетей (SDN) следующего поколения.

Архитектура программно-определяемой сети

Благодаря этому, у заказчиков в программно-определяемом предприятии появляется возможность управлять инфраструктурой опорной сети (underlay) и предоставлять пользователям и бизнесу возможность самостоятельно создавать наложенные сети (overlay) любой конфигурации.

Underlay

В период миграции корпоративные сети должны поддерживать текущее конечное оборудование, включая многие устаревшие системы, в то время, как они переходят в программно-определяемую модель (SDN). Проекты, требующие полной реорганизации сети, включая аппаратное обеспечение и стек сетевых протоколов, могут привести к серьезным рискам, сбоям и проблемам совместимости, особенно в устаревших системах. Aruba Mobile First позволяет поддерживать существующую маршрутизируемую сеть, используя стандартные протоколы, например, IGP и OSPF. Это даст возможность работать с существующим оборудованием, пока новая сеть разворачивается. Устаревшие устройства могут продолжать взаимодействовать на уровне underlay, а обновленные политики позволят обеспечить дополнительную безопасность и контроль над наложенной сетью, которые обычно не использовались в традиционных сетях.

Overlay

Наложенные сети позволят организациям безопасно туннелировать трафик уровня Layer2 и Layer3 поверх существующей сети. Решения от Aruba для беспроводных сетей с самого начала поставляются с наложенной моделью, позволяющей ИТ-специалистам предоставлять услуги, которые не были бы безопасными или стабильными в других сетях. Aruba распространяет эту функциональность и до проводных сетей, позволяя коммутатору уровня доступа действовать в качестве «проводной точки доступа». Таким образом, сетевой трафик от проводных и беспроводных пользователей и устройств направляется в централизованные кластеры контроллеров мобильности (Mobility controller). Все политики уровня пользователя и устройства, а также QoS и формирования трафика, могут быть применены на уровне наложенной (overlay) сети. Существующие структуры VLAN и IP-адресов можно сохранить, так как политики применяются на уровне пользователей и групп, а VLAN и IP-адреса не привязаны к политикам.

Архитектура Aruba Mobile First не использует статические конфигурации портов, VLAN или листов доступа на точках доступа или коммутаторах доступа в сети, политики применяются непосредственно к пользователям и устройствам.

Aruba Mobile-First Network: продуктовый портфель

Сегодня пользователи ожидают надежного подключения независимо от того, где они находятся. Плохая связь не просто вызывает раздражение, она приводит к нарушению бизнес-процессов и потере производительности. Незавершенные транзакции в продажах – это недополученная прибыль и неудовлетворенные клиенты, которые могут уйти к вашим конкурентам.

Продуктовый портфель Aruba Mobile Fist – это не просто набор необходимых устройств для построения сетей любого масштаба и сложности; это, в первую очередь, экосистема, которая позволяет создавать автоматизированные интеллектуальные сети c полностью интегрированной архитектурой.

Экосистема Aruba Mobile First

Экосистему Aruba Mobile First можно разделить на две составные части: инфраструктура и программное обеспечение.

Network controls: Aruba OS

Наиболее важной частью платформы Aruba Mobile First является ArubaOS 8.0. Эта операционная система прежде всего предназначена для поддержки беспроводных подключений в кампусных сетях предприятий с отказоустойчивостью, обновлением в процессе эксплуатации и многим другим. ПО можно развернуть как виртуальную машину (VM) на сервере, либо на основе контроллера. ArubaOS 8.0 – операционная система с открытым API для разработчиков.

ArubaOS – открытый API для разработчиков

Network management: Aruba Airwave

Мультивендорная система управления и мониторинга проводными и беспроводными сетями корпоративного класса. Включает в себя детальную аналитику по разбору приложений и работе радиосети с достаточной глубиной, позволяющей упростить и централизованно контролировать процесс устранения неполадок и средства управления. Доступно на аппаратных или виртуальных устройствах. Благодаря детальному отображению работоспособности мобильных устройств и приложений AirWave позволяет ИТ-специалистам сосредоточиться на оптимизации производительности и устранении проблем еще до их возникновения.

Policy management: Aruba ClearPass

Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей осуществляется при помощи Aruba ClearPass через любую проводную или беспроводную мультивендорную сеть. Aruba ClearPass заменяет устаревшие «AAA» на контекстно-определяемые политики, позволяя предприятиям учитывать весь набор сценариев доступа в сеть: для проводных и беспроводных устройств, гостевого доступа, внедрения BYOD и изменений на основе политик и реагирования на атаки.

Cloud networking: Aruba Central

Интуитивно понятное, безопасное и экономичное решение «управление сетью как услуга» для управления сетями, распределенными по множеству объектов и включающими точки доступа Aruba Instant и коммутаторы с операционной системой ArubaOS. Предоставляет возможности разбора и администрирования работы приложений, централизованного управления гостевым доступом, а также аналитику потока клиентов и качества соединений в сети. Решение доступно по подписке на 1, 3 или 5 лет; лицензируется для каждого управляемого сетевого устройства.

Cloud networking: Aruba Central

Location-based Services: Aruba Meridian

С помощью Aruba Meridian у вас появляется возможность предоставлять услуги определения местоположения на основе Aruba Beacon (маяков). Благодаря данному решению вы можете строить маршруты внутри помещений для своих гостей, покупателей через мобильное приложение в режиме реального времени.

Кроме того Aruba Meridian позволяет получить доступ к аналитике присутствия на основе маячков (beacons) и успешности достижения заранее определенных целей. С помощью Aruba Meridian обеспечивается более высокий уровень понимания взаимодействия с пользователями, выходя за рамки простого мониторинга и аналитики за определенный период времени. Улучшенное понимание для разработчиков означает повышенное удобство использования для мобильных пользователей и более эффективные кампании по вовлечению потенциальных клиентов.

Точки доступа

Беспроводные точки доступа Aruba 802.11ac обеспечивают превосходные характеристики Wi-Fi для удовлетворения потребностей вашей сети по плотности и производительности – они могут быть развернуты как под управлением контроллера (ArubaOS), так и без него (InstantOS) в зависимости от дизайна, охвата и масштаба беспроводной сети.

Беспроводные точки доступа Aruba 802.11ac

Продуктовый портфель Wi-Fi точек доступа включает в себя модели, как для размещения в помещениях, так и точки доступа: для работы в сложных условиях (промышленные высокопроизводительные), для работы вне помещений, для гостиничного бизнеса и филиалов предприятий, удаленные точки доступа и радиомосты.

Коммутаторы

Коммутаторы Aruba для кампусных сетей готовы к решению проблем эпохи мобильных клиентов, облачных платформ и интернета вещей, когда наглядность, автоматизация и безопасность стали обязательными условиями для выживания; современные программируемые коммутаторы Aruba легко интегрируются с решениями по управлению сетями. Эти коммутаторы поставляются с функционалом в области безопасности и могут интегрироваться с решением Aruba ClearPass для улучшенного управления политиками безопасности.

Портфолио коммутаторов Aruba для кампусных сетей

Коммутаторы Aruba для ядра и агрегации кампусной сети предлагают гибкий и инновационный подход к работе с новыми приложениями, требованиями к безопасности и масштабируемости для эпохи мобильных клиентов, облачных платформ и интернета вещей. В основе лежит новая Aruba AOS-CX, современная операционная система для ядра, которая автоматизирует и упрощает сетевые задачи с использованием встроенного интерпретатора Python и интерфейса REST API. Эти ведущие в отрасли коммутаторы обеспечивают интеллектуальность и автоматизацию на уровне ядра сети с полной программируемостью и встроенным Aruba Network Analytics Engine, что предоставляет администратору сети возможность видеть больше, знать больше и действовать быстрее.

Коммутаторы доступа Aruba обеспечивают основу для интегрированной кампусной беспроводной/проводной сети с масштабируемостью, безопасностью и высокой производительностью. Программируемые микросхемы Aruba ProVision ASIC и программное обеспечение Aruba OS-Switch обеспечивают тесную интеграцию с беспроводными системами и простоту с унифицированным ролевым доступом.

Мобильные контроллеры

Aruba Mobility Controller могут не только выполнять банальную функцию по управлению точками доступа Wi-Fi, но и обеспечивать ряд дополнительного, расширенного функционала. Например, быть шлюзом в удаленном офисе, выполнять функции по безопасности и формированию политик в сети. В дополнение к сетевому управлению, их можно задействовать в качестве концентраторов VPN, WIPS/WIDS и мониторинга спектра, а также брандмауэра сети с интегрированным фильтром содержимого контента (DPI).

Контроллеры точек доступа Aruba

Модельный ряд включает в себя большой спектр устройств, как аппаратных, так и программных контроллеров.

Контроллеры серии 7200 оптимизированы для работы с мобильными приложениями для обеспечения их наилучшей работы через Wi-Fi. Они поддерживают до 32 тыс. устройств и реализуют политику межсетевого экрана (МСЭ) с отслеживанием состояния соединений на скорости до 100 Гбит/с.

Контроллеры серии Aruba 7000 оптимизируют облачные сервисы и защищают корпоративные приложения для гибридных сетей WAN в филиалах, одновременно снижая затраты и сложность развертывания и управления сетью.

Виртуальный контроллер Aruba, развернутый как виртуальное устройство (VA), работает на ArubaOS 8 и обеспечивает гибкую альтернативу аппаратным контроллерам (72xx и 7xxx). Контроллер в виде виртуального устройства (VA) позволяет легко динамически расширять сеть для поддержки потребностей быстро растущего предприятия и эффективно использовать ресурсы.

Aruba Mobility Master – это «оркестратор» контроллеров, который работает на ArubaOS 8 и может быть развернут как виртуальное устройство (VA) или в аппаратном исполнении. Mobility Master обеспечивает высокую доступность с быстрым восстановлением сервисов в случае выхода контроллера из строя и обновления операционной системы всей сети без прерывания сервисов. Он также обеспечивает автоматическую оптимизацию параметров радиосети даже в сетях с высокой плотностью.

Wi-Fi 6: Быстрее и надежнее?

Спрос на беспроводной доступ со стороны пользователей сместился от «приятного» к необходимому. Из-за этого производительность сетей стала критически важным требованием для бизнеса. Как работники, так и клиенты ожидают надежного Wi-Fi соединения, отсутствие которого может повлиять на их решение войти в заведение или покинуть его. Кроме того, с ростом числа мобильных и устройств интернета вещей ключевым фактором успеха становится повышение эффективности беспроводной сети, а также то, как она справляется с перегрузкой и постоянно растущими требованиями к ее пропускной способности.

Пропускная способность Wi-Fi сетей нового поколения

Чтобы решить эти проблемы, беспроводные сети должны обеспечить более эффективный способ обработки этого растущего и разнообразного объема трафика, а также потребностей в пропускной способности.

Международный институт электросвязи (IEEE) и Wi-Fi-альянс совместно работали над определением областей, в которых необходимо усовершенствовать существующий стандарт (802.11ac). Новый стандарт под названием 802.11ax был опубликован в начале 2018 г. и недавно был переименован в Wi-Fi 6.

Этот новейший стандарт решает самые современные проблемы с Wi-Fi: производительность, увеличение плотности устройств и разнообразие приложений. Для решения этих проблем 802.11ax обеспечивает повышенную пропускную способность (до четырех раз), по сравнению с 802.11ac. Дополнительные улучшения включают в себя возможность использования диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц для ряда случаев использования.

Преимущества стандарта 802.11ax

Компания Aruba активно принимает участие в разработке нового стандарта. Первые точки доступа нового стандарта 802.11ax – серия Aruba 510, – уже доступны для заказа.

Точки доступа серии Aruba 510 с поддержкой 802.11ax (Wi-Fi 6), в сочетании с инновационными программными решениями Aruba, предназначены для обеспечения высокопроизводительного подключения для мобильных и ИВ-устройств в любой среде.

Aruba 510

Серия Aruba 510 предназначена для одновременного обслуживания нескольких клиентов и разных типов трафика в плотных средах, повышая при этом общую производительность сети в 4 раза, по сравнению с точками доступа 802.11ac.

Сегодня многие компании пересматривают свои стратегии, стремясь повысить скорость работы, мобильность и эффективность взаимодействия с клиентами, что напрямую влияет на конкурентоспособность бизнеса. Решение Aruba Mobile First позволит компаниям малого и среднего бизнеса создавать современные и безопасные рабочие пространства, что поможет им выйти на качественно новый уровень. В данной статье мы постарались подробно рассказать, за счет чего именно это становится возможным.