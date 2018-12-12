ИТ-мониторинг на производстве: что выходит из-под контроля

Работа промышленных предприятий зависит от состояния инженерного оборудования и информационных систем. Чтобы предупреждать сбои ИТ-инфраструктуры и контролировать непрерывность производственных процессов, предприятия закупают системы мониторинга. Компания Paessler, производитель решения мониторинга сети PRTG, рассказывает о практиках применения систем мониторинга на промышленных предприятиях.

Инфраструктура предприятия включает в себя информационные и инженерные системы. Информационные системы: серверное и сетевое оборудование, телефония, программное обеспечение, системы защиты информации. Инженерные системы: устройства электроснабжения, охранно-пожарная сигнализация, климатические системы, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом. Компоненты систем и наборы решений меняются в зависимости от отрасли и типа предприятия.

За состояние инженерного оборудования и информационных систем часто отвечают разные подразделения или выделенные специалисты. Когда подобное разделение ответственности приводит к сбоям, предприятия внедряют централизованные системы мониторинга.

Общий принцип систем мониторинга следующий: определите объекты и параметры мониторинга, настройте сбор данных, установите пороговые значения для параметров мониторинга, настройте оповещения. Друг от друга систем мониторинга отличаются возможностями отслеживать те или иные объекты или параметры. В этой статье мы не будем вдаваться в сравнения систем. Речь пойдет о сценариях использования систем мониторинга.

Наши клиенты чаще всего используют системы мониторинга, чтобы отслеживать такие параметры как доступность устройств и приложений в сети, производительность серверов, пропускная способности сети, аптайм, состояние памяти.

Отображение устройств сети в PRTG

Специфика промышленных предприятий отражается в использовании систем мониторинга. Промышленные предприятия из числа наших клиентов используют мониторинг, чтобы контролировать микроклимат в помещениях и температуры продукции, отслеживать протечки, следить за перепадами напряжения, собирать данные с устройств интернета вещей и проверять доступность устройств промышленной безопасности.

Мониторинг микроклимата помещений и температуры оборудования. Для высокотехнологичного производства крайне важно поддерживать установленный режим влажности и температуры в помещении. На предприятиях металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, автомобильной промышленности важно следить за температурой продуктов и компонентов оборудования, чтобы не допускать брака на производстве, выхода из строя дорогостоящего оборудования. Чтобы централизовано контролировать микроклимат, температуру оборудования и продукции, в том числе и в удаленных помещениях, предприятия заводят показания с датчиков температуры, влажности, пожарных датчиков, пирометров в систему мониторинга.

Возможности мониторинга помещения PRTG: мониторинг серверов, температуры, датчиков открывания дверей, датчиков пожарной безопасности, систем видеонаблюдения

Мониторинг протечек в помещениях. Ряд наших клиентов заводили в систему мониторинга PRTG данные с датчиков протечек воды. Выставляли пороговое значение и настраивали рассылку оповещения по СМС. Чтобы избежать ложного срабатывания, датчики дублировали. Если ответственный специалист получил подряд два СМС с датчиков протечки, значит, протечка действительно случилась и необходимо срочно выезжать на место аварии.

Мониторинг промышленного оборудования. Издержки от аварийной остановки поршневого компрессора могут превысить p1 млн. Сбои в работе дорогостоящих станков приводят к простоям производства. Если предприятие хочет избежать незапланированного ремонта, контролировать загрузку оборудования – приходится вкладываться в настройку системы мониторинга, закупать программные решения, специальные датчики и сенсоры: акселерометры, датчики виброскорости, датчик удаленного мониторинга компрессора. Ряд предприятий строят системы АСУ ТП. Одна из сложностей при мониторинге промышленного оборудования – отсутствие единого стандарта протоколов. Особенно, когда отсутствует централизованная система управления и данные собираются из разных систем и устройств. PRTG по умолчанию поддерживает протокол SNMP. Для поддержки других протоколов требуются посредники: в виде либо прописанных скриптов, либо дополнительного ПО. Например, для общения по протоколу Modbus администраторы системы в одних случаях дописывали скрипт (пример такого скрипта есть на сайте Paessler), в других – устанавливали конверторы Modbus/SNMP или специальные системы мониторинга, данные из которых поступали в PRTG. Наши клиенты из числа промышленных предприятий используют PRTG как часть централизованной системы мониторинга, которая по разрозненным системам собирает информацию о ключевых процессах на всем предприятии: данные о закупках и поставках, доступность ИТ-систем, состояние промышленного оборудования, доступность систем безопасности.

Мониторинг состояния источников бесперебойного питания. Перегрев ИБП, низкий заряд аккумуляторной батареи приводят к сбоям в работе серверов и инженерного оборудования. В нашей практике на предприятиях за состоянием ИБП часто следят отдельные инженеры, которые реагируют на аварии уже по факту возникновения. Чтобы контролировать состояние ИБП, а значит, предупреждать сбои в работе ИТ-инфраструктуры, предприятия начинают централизованно следить за энергообеспечением. Для этого предприятия заводят показания ИБП (сила тока, напряжения, состояния батареи, температуры) в систему мониторинга, настраивают пороговые значения и оповещения. Как только пороговое значение превышено ответственный сотрудник получает оповещение по СМС или пуш-уведомление.

Мониторинг устройств интернета вещей. В Европе, где технологии интернета вещей на предприятиях пока применяются шире, чем в России, компании заносят в систему мониторинга данные с сенсоров, установленных на устройствах в сети интернета вещей. Работает это так: сенсоры передают информацию с помощью технологий LPWAN на станции, оттуда информация поступает на сервер, и с сервера система мониторинга через API собирает информацию.Есть и другой подход: в сегменте интернета вещей получила распространение концепция граничного вычисления (edge computing), когда вычисления происходят непосредственно на устройствах. В этом случае для мониторинга устройств потребуется специальное программное решение, которое обрабатывает данные, получаемые с устройств. Так промышленные компании могут отслеживать состояние микроклимата, производительность оборудования, геолокацию (без использования GPS), потребление ресурсов, а, например, в сельском хозяйства - качество почвы.

Мониторинг устройств интернета вещей

Мониторинг устройств физической безопасности. Видеокамеры, системы пожаротушения, охранные системы используются, пожалуй, на всех промышленных предприятиях. Доступность устройств безопасности влияет на уровень безопасности предприятия в целом. За безопасность на предприятия отвечает, как правило, выделенное подразделение. Чтобы обеспечить дополнительный контроль за состоянием устройств физической безопасности (в особенности на удаленных объектах), ряд предприятий стали отслеживать через систему мониторинга PRTG состояние камер, сетевых видеорегистраторов, охранных систем, датчиков открывания дверей.

O PRTG

PRTG – система комплексного мониторинга от компании Paessler. Головной офис компании Paessler в городе Нюрнберг, Германия. Клиенты Paessler – компании из России, Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии и Китая.

Paessler сотрудничает с Cisco, Dell, IBM, HP, NetApp, Linux, AWS, Windows, VMware, Citrix, Apache, Oracle – предоставляет уже готовые сенсоры мониторинга для оборудования и приложений от этих производителей.

Контролировать состояние 10 устройств с PRTG можно бесплатно: Paessler предоставляет полнофункциональный мониторинг до 100 сенсоров на неограниченный срок. Это примерно 10 устройств, возможно больше в зависимости от количества параметров (сенсоров) на одном устройстве, состояние которых планируется отслеживать.