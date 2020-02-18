Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Samsung согласилась выполнять требования закона о предустановке российских приложений на ввозимую в страну технику. Компания располагает подобным опытом – на ее гаджетах можно встретить клиент электронной почты Mail.ru и приложение «Яндекса» для поиска в интернете.



Samsung остается

Компания Samsung заявила о готовности выполнять требования нового закона о предустановке российского ПО на иностранную технику, продаваемую в России. Он вступит в силу 1 июля 2020 г. и, по словам представителей Samsung, никак не отразится на деятельности компании в России.

Как пишет ТАСС, Samsung не намерена покидать российский рынок. «Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», – отметили в компании.

Samsung устанавливала российское ПО на смартфоны и до принятия закона

Samsung, по информации аналитической компании Canalys, по итогам IV квартала 2019 г. входит в тройку лидеров по объему поставок смартфонов в Россию. Она занимает второе место после Huawei, удерживая 20-процентную долю рынка.

Необходимый опыт есть

Представители Samsung сообщили, что компания располагает опытом сотрудничества с российскими разработчиками ПО в плане предустановки их приложений на свои гаджеты. В частности, упоминались почтовый клиент Mail.ru Group и поисковик «Яндекса», которые Samsung устанавливала на свои смартфоны. «Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям», – добавили они.

«Закон против Apple»

Пока Samsung готовится к изменениям и стремится использовать накопленный опыт, компания Apple все еще не желает предустанавливать российское ПО на свою технику – iPhone, iPad, MacBook и др. По данным «Ведомостей», она еще летом 2019 г. предупредила чиновников, что принятие закона о необходимости устанавливать российский софт может вынудить ее пересмотреть свою бизнес-модель в России.

Закон об обязательной предустановке отечественных программ был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. Он получил неофициальное название «закон против Apple». За прошедшие 2,5 месяца сама Apple никак не отреагировала на его принятие – компания не раскрывает свои планы на ближайшее будущее и не сообщает, рассматривает ли она уход из России.

Напомним, что Apple известна своим отрицательным отношением к модификациям своих гаджетов, в том числе в плане программного обеспечения. Она активно борется с любыми методами взлома iOS и продает свои смартфоны и планшеты исключительно с базовым набором фирменного ПО без сторонних приложений.

С другой стороны, в мире существуют различные примеры локализации гаджетов Apple, адаптированных под требования законодательства той или иной страны. К примеру, версия iPad для ОАЭ лишена функции видеозвонков FaceTime, потому что подобный софт снижает выручку местных операторов связи. Также для Китая Apple выпускает iPhone с двумя SIM-картами – в другие страны такие модификации официально не завозятся.

Однако вероятность того, что Apple не станет подчиняться новым правилам и предпочтет покинуть Россию, существует. Российский рынок по состоянию на февраль 2020 г. не является приоритетным для нее, поскольку он генерирует лишь малую часть ее общемировой выручки. К примеру, объем выручки ООО «Эппл Рус», российского представительства Apple за весь 2018 г. достиг 197,2 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 18 февраля 2020 г.), что составляет всего около 1% мировой выручки компании тот же период. Среди крупнейших поставщиков смартфонов в России по итогам IV квартала 2019 г. Apple занимает четвертое место, уступая Huawei, Samsung и Xiaomi.

Новые сроки исполнения закона

Подписанный Путиным «закон против Apple» (№ 425-ФЗ) включает лишь общие формулировки, и в нем отсутствует информация об устройствах, попадающих под его действие, и обязательных к предустановке приложений. Все эти уточнения должны быть внесены в течение оставшегося до вступления его в силу времени.

Над этими уточнениями работает, в частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Она дважды публиковала сроки установки российского ПО на гаджеты – сперва в конце января 2020 г., затем 17 февраля 2020 г.

В первый раз ФАС заявила, что отечественный софт будет необходимо ставить: с 1 июля 2020 г. на смартфоны, с 1 июля 2021 г. на планшеты, с 1 июля 2022 г. на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. – на умные телевизоры. В дальнейшем они были смещены на год назад: для смартфонов, планшетов и смарт-часов наличие предустановленного российского ПО станет обязательным с 1 июля 2020 г., для ноутбуков и ПК – с 1 июля 2021 г., а для смарт-ТВ – с 1 июля 2022 г.

Возможное наказание за неподчинение

Существующая на 18 февраля 2020 г. версия «закона против Apple» не предусматривает штрафы за отказ компаний предустанавливать российский софт на свою технику. Тем не менее, в будущем они все же могут появиться – еще в июле 2019 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, дополняющий данный закон и представляющий собой поправки к КоАП.

Документ предполагает введение штрафов за отказ от предустановки отечественного ПО в размере от 30 до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 200 тыс. руб. для юридических лиц. Штрафы предложено ввести с 1 января 2021 г.