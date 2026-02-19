Разделы

Кем стать в кибербезопасности: топ-5 направлений 2026 года

Эксперты ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, назвали топ-5 перспективных направлений в ИБ, которые будут наиболее востребованы на горизонте пяти лет. Среди них DevSecOps-инженеры, инженеры по ИБ (AppSec), архитекторы ИБ, аналитики SOC и ИБ-специалисты, обладающие навыками работы с ИИ. Глубокая экспертиза в любом из этих направлений открывает путь к статусу высокооплачиваемого и востребованного профессионала в одной из самых быстроразвивающихся сфер современной жизни. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Значение информационной безопасности (ИБ) стремительно растет на фоне повсеместной цифровизации, развития цифровых бизнес-моделей, увеличения числа и сложности киберугроз. Ситуацию усложняет развитие искусственного интеллекта, который делает атаки масштабнее, а порог входа для злоумышленников существенно ниже. В результате рынок кибербезопасности уже не первый год по темпам роста опережает традиционный ИТ-сектор, и эта тенденция сохранится как минимум до 2030 г.

«Сегодня на рынке кибербезопасности максимальный спрос сосредоточен на ИБ-специалистах прикладного профиля — тех, кто не ограничивается разработкой регламентов и политик, а способен работать в реальных условиях: выявлять и закрывать уязвимости, анализировать и отрабатывать инциденты, обеспечивать устойчивость и непрерывность сервисов. Именно такие специалисты формируют киберустойчивость бизнеса, поэтому для них сегодня открываются наиболее динамичные и долгосрочные карьерные траектории. По нашей оценке, высокий спрос на квалифицированных ИБ-практиков сохранится минимум в горизонте ближайших пяти лет: сложность атак растет быстрее, чем зрелость инфраструктуры, а значит, потребность в сильной экспертизе будет только усиливаться», — сказала директор по управлению персоналом ГК «Солар» Елена Дзагоева.

Эксперты ГК «Солар» выделили пять ключевых позиций, которые будут наиболее востребованы в 2026 г.

DevSecOps-инженер

Внедряет практики безопасности (Sec) в разработку (Dev) и эксплуатацию (Ops) приложений. В широкий круг задач входят определение и контроль требований по безопасности ПО, внедрение и поддержка инструментов ИБ, организация взаимодействия программистов, сисадминов и специалистов по кибербезопасности. Для получения этой должности необходимо обладать глубокими знаниями во всех трех областях и уметь работать на их стыке.

Инженер по информационной безопасности (AppSec)

Обеспечивает безопасную разработку приложений на протяжении всего жизненного цикла, выступая связующим звеном между разработчиками и ИБ-специалистами. В обязанности входит моделирование угроз, проверка кода, автоматизированное и ручное тестирование безопасности, управление уязвимостями и др. AppSec-инженер — одна из ключевых фигур при разработке ПО, поэтому данная позиция всегда высоко востребована.

Архитектор ИБ

Отвечает за построение и развитие всей ИБ-системы организации. Архитектор ИБ проектирует, создает и поддерживает комплексную защитную инфраструктуру, связывая задачи кибербезопасности с бизнес-целями. В его задачи входит разработка стратегии безопасности, выбор и интеграция технологий для защиты данных, сетей и приложений, а также создание архитектурных решений, которые обеспечивают безопасность без ущерба для производительности бизнеса. Это стратегическая роль, от которой зависит существование бизнеса.

Аналитик SOC

Выступает первой линией обороны, осуществляя круглосуточный мониторинг ИТ-инфраструктуры и сетевого трафика для выявления кибератак. Аналитик Центра мониторинга информационной безопасности (SOC) отвечает за полный цикл работы с инцидентами: от их обнаружения и устранения до расследования и выработки мер по предотвращению их повторения. Эта позиция требует постоянного изучения новых тактик злоумышленников и технологий противодействия им и остается одной из самых востребованных на рынке ИБ.

Специалист по кибербезопасности с ИИ-инструментами

Применяет машинное обучение для решения классических задач безопасности (обнаружение, расследование угроз) и разрабатывает методы противодействия атакам с использованием ИИ. Одно из ключевых направлений работы — автоматизация процессов на основе машинного обучения. Профессия особенно актуальна на фоне роста ИБ-инцидентов с применением искусственного интеллекта, что формирует исключительно высокий спрос на таких специалистов.

В ГК «Солар» отмечают высокий спрос на SOC‑аналитиков (L1–L3) и инженеров мониторинга, занимающихся разбором логов, работой с SIEM‑системами, первичной и углубленной обработкой инцидентов; аналитиков угроз (Threat Intelligence/Malware), специализирующихся на анализе вредоносного ПО, TTP атакующих и подготовке индикаторов компрометации; инженеров по сетевой и инфраструктурной безопасности; DevSecOps‑инженеров, интегрирующих безопасность в процессы CI/CD, SAST/DAST; а также архитекторов и руководителей ИБ‑направлений.

Для начинающих специалистов минимальные критерии входа в профессию включают базовые знания ИТ — понимание принципов работы сетей (OSI, TCP/IP, DNS, HTTP), операционных систем (Linux/Windows), виртуализации и баз данных, а также знание основных угроз и уязвимостей (OWASP Top 10, phishing, brute force, DDoS и др.), базовых принципов криптографии и аутентификации.

Для специалистов уровня middle и senior важно наличие глубокой специализации — собственного технологического стека (например, web‑пентест и облака, SOC и threat hunting, либо сетевая инженерия и NGFW/SDWAN/IPS), опыта выстраивания процессов (playbook’и, runbook’и), регламентов взаимодействия с ИТ и бизнесом, а также оценка рисков и ущерба, обоснование бюджетов, простое объяснение сложных технических решений.

Руководители направлений в сфере ИБ востребованы при наличии опыта управления командами, программами безопасности, взаимодействия с регуляторами и топ‑менеджментом.

Цифровая экономика продолжит развиваться, угрозы — эволюционировать, а потребность в специалистах, способных защитить данные и бизнес-процессы, станет только острее. Поэтому глубокая экспертиза в любом из этих направлений открывает путь к статусу высокооплачиваемого и востребованного профессионала в одной из самых быстро развивающихся сфер современной жизни.

