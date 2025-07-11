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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Brand Voice

Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Brand Voice

  • Brand Voice Call Center дополняет линейку продуктов Brand Voice, в которой также представлены Brand Voice Self Service и Brand Voice Premium. Brand Voice Self Service - полнотекстовый синтез голоса, который подойдет любых коммуникаций с клиентами и озвучки текстового контента. А Brand Voice Premium позволяет создавать уникальные голоса в разных амплуа для маркетинговых, PR-кампаний и голосовых помощников.

УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Yandex B2B Tech запустил сервис для быстрого синтеза уникального голоса для бизнеса 1
01.02.2022 ВТБ разработал голос для умного финансового ассистента на технологиях Yandex.Cloud 1
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7887 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3164 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4825 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5457 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1439 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8330 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8199 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3492 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 698 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 74 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 531 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 727 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 181 1
Зайцев Владимир 55 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6906 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3075 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2370 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
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