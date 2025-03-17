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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP GRC Access Control


17.03.2025 Цифровой контроль над закупками: «Максмарт» поделится своей экспертизой на Конференции CNews «Импортозамещение 2025» 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 1
25.10.2016 «Аэроэкспресс» построит единую систему управления бизнес-процессами на базе SAP S/4HANA 1
13.02.2013 SAP GRC защитит корпорации от мошенничества сотрудников 1
19.03.2008 Novell и SAP представят новые решения для СМБ на базе Linux 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

SAP GRC Access Control и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5299 5
SAP CIS - САП СНГ 854 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
Panalpina Group 1 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5133 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1863 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6732 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 659 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6177 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8657 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6329 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 1
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OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
SAP Fiori 43 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 9 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SUSE Linux 202 1
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Саркисян Карина 1 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Криворучко Алексей 6 1
Федоров Валерий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48521 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Аренда 2449 1
Аудит - аудиторский услуги 2718 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
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