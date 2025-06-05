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Prolog язык логического программирования
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки 1
|03.10.2019
|Экспертные системы помогут. Но экспертом не сделают 1
|27.02.2008
|Вышла библиотека GNU Source-highlight 2.9 1
|18.12.2007
|Создан вариант Prolog для разработки приложений 1
Prolog и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 1
|Япония 13375 1
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