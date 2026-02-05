Разделы

Linux Udev Управление устройствами для ядра Linux


СОБЫТИЯ

05.02.2026 Руководитель, вышвырнувший из сообщества Linux ключевых российских разработчиков, получил главную европейскую премию в сфере открытого ПО 1
13.01.2020 Создано копеечное устройство, моментально «убивающее» ноутбук в случае его кражи. Видео 1
03.06.2011 «Альт Линукс» анонсировала бета-версии дистрибутивных решений на базе «Шестой платформы» 1
02.02.2007 Линуксоиды напишут все драйвера «в пику» Vista 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Linux Udev и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 569 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2199 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
HDD Platter - Hard disk drive platter 2 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5409 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 492 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 708 1
USB Type-A - USB-A 636 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
Linux OS 11004 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Linux KDE KDesktop - K Desktop Environment 4 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 76 1
Apple macOS 2281 1
Linux KDE Plasma 251 1
USB Killer 5 1
Microsoft Windows 16422 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 45 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 264 1
Altfield Michael - Альтфилд Майкл 1 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1789 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
CoinDesk 4 1
