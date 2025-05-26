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Чугайнова Дарья


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Приложение студентов Пермского Политеха сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Чугайнова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 503 1
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SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 171 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1843 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 624 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9060 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6555 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 524 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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