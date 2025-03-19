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Лаврова Дарья
|19.03.2025
|Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза 1
|22.10.2024
|Исследование Positive Technologies: в Индии половина кибератак приходится на госсектор и промышленность 1
Лаврова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Индонезия - Республика 968 1
|Индия - Bharat 5488 1
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