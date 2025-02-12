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Газпром Оператор Газпром ИД Газпром ID Газпром Бизнес ID

Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID

Газпром ID” — решение для создания защищенной системы аутентификации на основе полностью российской технологии, разработанной ООО «Оператор Газпром ИД». Сервис используется в более чем  330 компаниях Группы “Газпром”. “Газпром ID” — единый аккаунт и точка входа для различных сайтов и приложений. Благодаря технологии Single Sign-On (SSO) пользователь входит в свой личный кабинет с помощью “Газпром ID” один раз и получает возможность авторизации как на корпоративных ресурсах «Газпрома», так и на других сайтах-партнерах, среди которых телеканал «Пятница!», видеохостинг RUTUBE, финансовый маркетплейс Выберу.ру, телеканал МАТЧ!ТВ, сеть ресторанов “Евразия” и др. Сервис внесен в реестр российского ПО

Газпром Бизнес ID объединяет предприятия Группы Газпром и внешних партнеров: подрядчиков, поставщиков, клиентов. Это позволяет взаимодействовать с большим количеством аккредитованных контрагентов, создает безопасную среду для быстрого заключения сделок.


12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица 1
10.10.2024 Технологическая «дочка» Газпрома выводит на рынок «Ивентум» – конструктор приложений для организации и управления мероприятиями 1
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 2
20.09.2024 «Оператор Газпром ИД» вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса с платформой ГИД 1
13.06.2024 Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру» 2
07.06.2024 Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения 1
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 1
Telegram Group 2014 1
Газпром ПАО 1344 7
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3086 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 138 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 595 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1037 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 737 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2169 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10553 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5031 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 225 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2906 1
Atlassian - Confluence 113 1
Google Android 14041 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Apple iOS 7832 1
Carbon Soft - EvaTeam 15 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Ивентум - конструктор приложений для организации и управления мероприятиями 1 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145017 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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