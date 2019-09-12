Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда

Правительство сняло с Росинфокоминвеста ряд ограничений по поддержке ИТ-компаний и наделило полномочиями по поддержке российского ИТ-экспорта. С момента своего основания в 2007 г. фонд в основном бездействовал, за что его критиковали Генпрокуратура и Счетная палата. В ближайшее время объем фонда должен удвоиться.



Новый устав Росинфокоминвеста

Правительство наделило фонд Росинфокоминвест новыми возможностями по инвестированию средств в российские технологические компании. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 2 сентября, но пока что не опубликовано, сообщил CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Документ вносит поправки в постановление правительства о создании Росинфокоминвеста, которое было принято в августе 2016 г. Основное изменение заключается в том, что устав Росинфокоминвеста утверждается в новой редакции. В качестве основной цели деятельности Росинфокоминвеста теперь заявлено развитие российской ИКТ-отрасли для обеспечения ускорения технологического развития России, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические инновации, и ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Отныне фонд сможет не только входить в капитал компаний и инвестировать в их имущество, но и предоставлять конвертируемые займы, выдавать гранты, участвовать в инвестиционных товариществах и т. д. Кроме того, получать от него инвестиции теперь смогут компании, существующие в любой правовой форме, а размер самих инвестиций не будет ограничен.

По словам гендиректора АО «Росинфокоминвест» Георгия Микаберидзе, технологическим компаниям нужна не только финансовая поддержка, но и помощь с профессиональными кадрами, анализом рынков и публичным продвижением. Все эти и другие виды поддержки им теперь сможет оказать Росинфокоминвест.

В экспертном заключении на проект нового постановления отмечается, что АО «Росинфокоминвест» больше не является инвестиционным фондом, поэтому некоторые акты, нормирующие его работу, утратили свою актуальность и в настоящий момент создают искусственные ограничения. Теперь эти ограничения будут сняты, и фонд будет участвовать в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

Поддержка экспорта

Помимо этого, теперь Росинфокоминвест будет осуществлять поддержку российского экспорта в сфере ИТ. До этого у него такой возможности не было. Как пояснил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, Росинфокоминвест наделили полномочиями финансировать работу российских ИТ-компаний за рубежом, включая участие в совместных проектах с иностранными партнерами.

Согласно постановлению, в уставе Росинфокоминвеста будет прописано, что одним из основных видов его деятельности является деятельность, направленная на увеличение российского экспорта в сфере ИКТ, продвижение российских ИКТ-компаний и проектов на зарубежных рынках и создание СП с зарубежными партнерами. Уточняется, что для этого фонд может оказывать любую финансовую и нефинансовую поддержку, которая не противоречит законодательству. В том числе он может финансировать и реализовывать проекты в иностранных юрисдикциях.

Как поясняется в экспертном заключении, Росинфокоминвест теперь будет участвовать в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Росинфокоминвест получил новые полномочия в сфере инвестиций и поддержки экспорта

В настоящий момент новая стратегия, а также финансовые и нефинансовые инструменты поддержки находятся в стадии разработки. До конца 2019 г. они должны быть представлены игрокам технологического рынка и потенциальным компаниям-экспортерам. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков рассчитывает, что это произойдет в течение одного-двух месяцев. Тогда же должен стать известен объем финансирования обновленного Росинфокоминвеста.

Как уточнил Мамонов, сейчас объем фонда составляет 1,5 млрд руб. «Это совершенно немного, в ближайшее время, если успеем в бюджетный процесс, удвоим его. Но задача сейчас — показать, как мы переходим к активному рассмотрению проектов и инвестированию, чтобы просить капитализацию обоснованно», — отметил Мамонов. Под 1,5 млрд руб. он подразумевает уставные 1,45 млрд руб., полученные в 2007 г.

Разделение обязанностей с РЭЦ

В экспертном заключении уточняется, что деятельность Росинфокоминвеста не подразумевает дублирование с функциями АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)— они будут работать в разных отраслях. РЭЦ оказывает поддержку российским экспортерам независимо от отраслевой специализации, а Росинфокоминвест будет узкоспециализированно работать в сфере ИКТ.

По словам Мамонова, РЭЦ и Росинфокоминвест будут не конкурировать, а дополнять друг друга, поскольку занимаются разными отраслями. «С другой стороны, Росинфокоминвест — не только про внешние рынки, но и про инвестиции внутри страны, что раньше тормозил мандат. Мы в полной мере будем использовать широкий инструментарий мер поддержки РЭЦ. Мы регулярно встречаемся с коллегами из РЭЦ и уже договорились о том, как будем работать, не просто не мешая, а помогая друг другу», — сообщил Мамонов CNews.

Напомним, РЭЦ — это государственный институт, созданный для поддержки несырьевого экспорта в 2015 г. Является частью структуры Внешэкономбанка. Работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, независимо от отраслевой принадлежности. Может оказывать как финансовые, так и нефинансовые виды поддержки.

Как сообщается на сайте проекта, в 2016 г. объем экспорта, получившего поддержку РЭЦ, составил $8,9 млрд. Всего за год РЭЦ поддержал более 500 компаний-экспортеров. В частности, помощью РЭЦ пользуется холдинг «Росэлектроника», госкорпорация «Ростех», группа компаний «Ангстрем» и Ассоциация разработчиков и производителей электроники.

Как создавали Росинфокоминвест

Росинфокоминвест был создан в 2006 г. при поддержке Мининформсвязи, которое тогда возглавлял Леонид Рейман. Объем средств фонда составил 1,45 млрд руб. Первая управляющая компания Росинфокоминвеста — «Капиталъ» — большую часть средств фонда вкладывала в ценные бумаги крупных телекоммуникационных компаний, таких как МТС, «Вымпелком» и Tele2, хотя в уставе фонда было прописано, что его средства должны быть направлены на инвестирование венчурных проектов.

В 2012 г. управление фондом было передано в УК «Лидер», учредителями которой являются Газпромбанк и НПФ «Газфонд». К июлю 2013 г. у Росинфокоминвеста появилась новая инвестиционная стратегия и схема работы. Стратегической целью фонда стало «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений технологического развития и модернизации экономики России». Минкомсвязи заявило, что фонд будет инвестировать в ИТ-стартапы в партнерстве с коммерческими венчурными фондами.

В 2014 г. Росинфокоминвест обзавелся 12 партнерами из числа венчурных фондов и крупных ИТ-компаний. Совместно с Leta Capital, IBS, Runa Capital, Open Alliance, «РК-телеком», «Ланит», Prostor Capital, IQ One, «МТТ групп», Naumen, InfoWatch и Waarde Capital государственный фонд намеревался инвестировать средства в российские ИТ-стартапы.

В 2015 г. Росинфокоминвест выбрал новую управляющую компанию — «Регион эссет менеджмент» — и вновь изменил стратегию. Как сообщил агентству «Пайм» его руководитель Павел Родионов, фонд намеревался начать вкладывать средства в проекты B2B-сегмента, ориентированные на решение задач в сфере импортозамещения индустриально-специфичного ПО для критически важных отраслей. Инвестиции в каждый проект должны были составить 50-150 млн руб.

В апреля 2015 г. Генпрокуратура обратилась к президенту России с предложением о закрытии фонда, поскольку он на протяжении семи лет не осуществлял долгосрочные инвестиции и поддержку новых предприятий, а полученные от государства почти 1,5 млрд руб. разместил на банковских депозитах.

В январе 2019 г. Счетная палата сообщила, что за десять лет своего существования Росинфокоминвест осуществил всего одну инвестицию — в проект RoboETF, объединяющий европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робоэдвайзинга, то есть автоматизированных финансовых консультаций. Аудиторы палаты объяснили это тем, что руководство фонда плохо выполняло свои обязанности и несвоевременно принимало решения.

Вскоре руководство фонда сообщило, что в рамках обновления своей стратегии Росинфокоминвест сосредоточится на поддержке перспективных проектов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Также была озвучена прибыль фонда до налогообложения за 2015-2017 гг. — она составила 295 млн руб. Кроме того, руководство сообщило, что в 2018 г. государство впервые за семь лет получило от фонда дивиденды на сумму 44 млн руб.