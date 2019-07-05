Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории

Самые скучные смартфоны

Смартфоны Apple iPhone линейки 2019 г. могут стать наименее инновационными с момента анонса первого iPhone в 2007 г. Новое поколение, полагают эксперты ZDNet, получит уже давно устаревший и надоевший дизайн и слишком малое количество нововведений по сравнению с iPhone 2018, недостаточное для пробуждения к нему интереса со стороны владельцев существующих iPhone и тех, кто рассматривает возможность перехода на iOS с Android.

Дата премьеры новых iPhone 11 (рабочее название) на 5 июля 2019 г. объявлена не была, но, по традиции, Apple выпускает свои новые смартфоны ежегодно в начале осени. Определенные сведения о новых гаджетах, в том числе их внешний облик, стараниями инсайдеров были известны задолго до презентации.

Устаревший дизайн и отсутствие радикальных инноваций

Исходя из доступных данных, iPhone 2019 г. внешне практически не будут отличаться от смартфонов Apple 2018 г. Дизайн сохранится прежним, разве что добавится третий модуль основной камеры.

Вероятнее всего, именно так будут выглядеть iPhone 2019

За последние годы радикально новым смартфоном в линейке Apple был iPhone X 2017 г., получивший оригинальный на тот момент элемент экстерьера – «монобровь», вырез в дисплее. Эта особенность была связана с появлением технологии распознавания лиц Face ID, полноценных аналогов которой на тот момент не было ни в одном другом смартфоне, что делало ее уникальной.

В этом же смартфоне Apple отказалась от дактилоскопа Touch ID в угоду Face ID и уменьшению толщины рамок экрана. В 2018 г. iPhone X превратился в XS, XS Max и «бюджетный» XR, которые, по сути, ничем от него не отличались с точки зрения наличия уникальных технологий, решений и дизайна. Другими словами, в iPhone 11 Apple задействует экстерьер двухлетней давности, включая «монобровь», а от некоторых новых технологий она и вовсе откажется.

Прощай, Face ID

В iPhone 2019 г. Face ID может уступить место Touch ID, убранному из iPhone X. Откат к 2016 г. и эпохе iPhone 7, по информации инсайдеров, не будет глобальным – смартфоны с Touch ID Apple выпустит лишь для Китая, где Face ID не пользуется спросом. Опыт по выпуску уникальных смартфонов для этой страны у Apple есть – в 2018 г. она предложила жителям Поднебесной iPhone XS Max с поддержкой двух физических SIM-карт.

Единственное, Touch ID может вернуться не в виде оригинальной кнопки Home – Apple, вероятно, встроит его непосредственно в дисплей. Эта технология получила широкое распространение, и настоящее время она присутствует в смартфонах китайских, корейских и японских компаний, в том числе и в новых молодежных Xiaomi CC9.

Больше камер и USB-C

Упомянутый третий модуль камеры действительно поможет отличить iPhone 2019 г. от iPhone X и XS, однако, по информации ZDNet, Apple не станет улучшать алгоритмы обработки получаемых изображений, как встроенных, так и облачных, и в итоге установка дополнительного сенсора рискует никак не отразиться на повышении качества снимков. Кроме того, в сравнении с другими моделями 2019 г. тройная камера не может считаться инновационной – к примеру, в Nokia 9 PureView используется массив из пяти сенсоров. Другими словами, обновленная камера – вовсе не повод переходить на iPhone 11 при наличии iPhone XS или даже iPhone X.

Один из первых вариантов дизайна новой тройной камеры

Отказ Apple от проприетарного Lightning в пользу USB-C – тоже весьма сомнительный довод в пользу iPhone нового поколения. Впервые разъем Lightning был представлен в 2012 г. и за годы своего существования получил широкое распространение – соответствующие кабели зарядки можно приобрести в любом магазине. Переход на USB-C актуален в большей степени для планшета iPad Pro, позиционирование и форм-фактор которого подразумевают подключение внешней периферии. К слову, в iOS 13, бета-версия которой доступна для установки, Apple реализовала поддержку мыши.

Сети пятого поколения

Поддержка сотовых сетей 5G, активное развертывание которых стартовало в 2019 г., в iPhone 11 тоже не планируется. Возможно, Apple руководствуется тем, что сети пятого поколения распространены пока что далеко не повсеместно. Другим компаниям, впрочем, это ничуть не мешает: зимой 2019 г. Samsung выпустила флагман Galaxy S10 с поддержкой 5G, и 7 августа 2019 г. она может представить бизнес-смартфон Galaxy Note10 с 5G-модемом.

Когда ждать инноваций

Все самые интересные нововведения Apple могла приберечь на 2020 г. К ним относится в первую очередь чип 5G, а также, полагают эксперты, отказ от выреза в экране в пользу других решений, например, выдвижной селфи-камеры, как это реализовано в Xiaomi Redmi K20 Pro.

Модуль камеры в iPhone 2019 мог быть полностью скопирован с iPhone X 2017 г.

Не исключен и переход к полностью новому дизайну, и тому есть косвенное подтверждение – в июне 2019 г. главный дизайнер Apple Джонатан Айв (Jonathan Ive) покинул компанию. По версии издания The Wall Street Journal, его уход связан с профессиональным выгоранием и несогласием с политикой действующего гендиректора Apple Тима Кука (Tim Cook) – Айв появлялся в офисе пару раз в неделю, нередко пропускал собрания дизайнеров и практически не участвовал в разработке новых продуктов.