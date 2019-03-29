Рассекречен облик будущего iPhone XI. Фото

Apple готовится к массовому выпуску смартфонов iPhone XI – она уже передала документацию на устройства своим партнерам, чтобы те могли наладить производственные линии. Один из таких чертежей «случайно» оказался в свободном доступе в интернете, рассекретив особенности внешности будущих мобильников.

Схематичный iPhone XI

Компания Apple допустила утечку документации своего нового смартфона 2019 модельного года, предположительно, iPhone XI. Изображение распространил портал Slashleaks, специализирующийся на инсайдерской информации о гаджетах и крайне редко публикующий недостоверные сведения.

Предложенное изображение – это фотография рабочей документации по производству смартфона. Предположительно, источником утечки стала китайская компания Foxconn, с которой у Apple подписан контракт на сборку ее смартфонов.

Особенности дизайна

На изображении не представлена лицевая панель смартфона, и понять, сохранится ли в экране фирменная «монобровь», пока не представляется возможным. Напомним, что этот вырез стал вынужденной мерой – Apple нужно было место для размещения системы распознавания лиц Face ID. В 2018 г. «монобровь» скопировали практически все крупные производители, но уже в 2019 г. от нее стали отказываться, что видно на примере новейших флагманов Xiaomi и Huawei.

Фото: Slashleaks Чертеж Apple iPhone XI

Утекшая фотография демонстрирует шасси корпуса, пока не закрытое тыльной стеклянной панелью. Отчетливо различимы скругленные углы корпуса, характерные для всех iPhone, начиная с 2014 г. и модели iPhone 6. По центру расположено отверстие под систему беспроводной зарядки (используется, начиная с модели iPhone 8, основана на распространенном формате Qi).

Исходя из вышесказанного, дизайн iPhone XI может практически не отличаться от облика iPhone XS и двухлетнего iPhone X. Главная характерная особенность чертежа расположена в верхнем левом углу, где находится основная фотокамера. Здесь можно увидеть три круглых отверстия, что может свидетельствовать о наличии трех модулей, один из которых может оказаться инфракрасным сенсором для определения глубины сцены. Отметим, что изначально добавление третьей камеры в iPhone XI не планировалось – в январе 2019 г. был опубликован финальный вариант дизайна грядущих смартфонов Apple, в котором основная камера была расположена горизонтально, а не вертикально, и состояла из двух сенсоров.

Возможный итоговый дизайн iPhone XI

Моду на тройную камеру задал камерофон Huawei P20 Pro, вышедший весной 2018 г., за полгода до релиза iPhone XS, основная камера в котором была двойной. В 2019 г. двойные камеры остались уделом среднебюджетных моделей, тогда как все основные флагманы перешли на тройную – Samsung S10, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 9. В Nokia 9 Pureview основная камера состоит и вовсе из пяти сенсоров.

Сроки появления

Apple сформировала традицию представлять каждый год представлять свои новые смартфоны в самом начале осени. iPhone X и iPhone XS увидели свет в сентябре 2017 г. и 2018 г. соответственно, и, вероятно, ждать iPhone XI весной или летом 2019 г. тоже не стоит.

Новая линейка смартфонов Apple, как стало известно ранее, будет состоять из трех моделей – запечатленный на чертеже iPhone XI заменит собой прошлогодний iPhone XS, а iPhone XI Plus станет потомком текущего флагмана iPhone XS Max. Что до бюджетного iPhone XR (по меркам Apple – в России цена этого смартфона превышает 66 тыс. руб.), то ему на смену придет iPhone XR2. К моменту анонса названия смартфонов могут измениться.

О стоимости новинок Apple по состоянию на 29 марта 2019 г. информации нет, но они могут оказаться дешевле своих предшественников. Завышенные цены на iPhone 2018 г. очень негативно отразились на их мировых продажах, и Apple понесла значительные убытки, включая 9-процентное падение выручки. Спрос на эти смартфоны оказался настолько низким, что компании пришлось засекретить статистику продаж, чтобы не расстраивать инвесторов.