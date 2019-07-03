Xiaomi выпустила совершенно новую недорогую линейку смартфонов

2873

В Китае прошла презентация новой серии смартфонов Xiaomi Mi CC9, в которую входят три модели. Отличительные особенности серии — большие аккумуляторы, расширенные возможности для селфи и «женский» смартфон жемчужной расцветки.



Новая серия Xiaomi

Xiaomi представила в Китае абсолютно новую серию смартфонов под названием Mi CC9. В серию вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. Последняя модель была выпущена совместно с компанией Meitu — производителем смартфонов, нацеленных на потребителей-женщин. Xiaomi купила Meitu в 2018 г.

Как отмечает GSMArena, новая серия примечательна в первую очередь большими аккумуляторами, а также улучшенными возможностями для селфи.

Технические характеристики Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 получил экран Super AMOLED с диагональю 6,39 дюйма и разрешением 1080 x 2340 пикселей (Full HD+). Аппаратной основой смартфона послужил процессор Snapdragon 710. На борту имеется 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.

У смартфона тройная основная камера, объективы имеют разрешение 48 МП для основного модуля, 8 МП — для ультраширокого модуля и 2 МП — для сенсора глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП, Xiaomi утверждает, что это лучшая селфи-камера в своем классе.

Xiaomi Mi CC9 получил экран Super AMOLED с диагональю 6,39 дюйма

Аккумулятор емкостью 4030 мАч поддерживает быструю зарядку. Корпус смартфона стеклянный с двух сторон с металлической полосой посередине. Вес устройства составляет 179 г, толщина — 8,67 мм. Смартфон работает под управлением Android Pie с оболочкой MIUI 10. Доступны белая, синяя и черная расцветки, в будущем их выбор должен стать больше.

Другие смартфоны серии

В названии Mi CC9e буква «e» означает Essential Edition. Xiaomi уверяет, что здесь представлена вся основная функциональность Mi CC9, но в меньшем форм-факторе.

Корпус смартфона стеклянный с двух сторон с металлической полосой посередине

Смартфон отличается от старшей модели 6,08-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1560 x 720 пикселей (HD+), аппаратной основой послужил процессор Snapdragon 665. Оперативная память может составлять 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, постоянная — 64 ГБ и 128 ГБ. Как и в Mi CC9, сканер отпечатка пальца совмещен с дисплеем.

Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition идентичен Mi CC9, но рассчитан на женскую аудиторию, что отразилось в его оригинальной жемчужной расцветке. Также здесь максимально увеличен объем памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной.

Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition рассчитан на женскую аудиторию, что отразилось в его расцветке

Смартфон дает возможность делать селфи при плохом свете благодаря технологии Meitu на базе искусственного интеллекта. Также есть специальный режим для влогеров со стабилизацией видео

Цены

Продажи Xiaomi Mi CC9 стартуют 5 июля 2019 г., цена составит $260 за комплектацию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, и $290 — за 8 ГБ и 128 ГБ соответственно. Xiaomi Mi CC9e можно будет приобрести с 9 июля, цена составит $188 за комплектацию с 4 ГБ и 64 ГБ, $203 — за 6 ГБ и 64 ГБ, и $232 — за 6 ГБ и 128 ГБ. Mi CC9 Meitu Custom Edition поступит в продажу 5 июля по цене $378.