Главная инновация iPhone X провалилась на первом же публичном показе

На презентации iPhone X произошла осечка: система распознавания лица пользователя сработала не с первого раза. Тем не менее, Apple заявляет о ее надежности — обмануть FaceID не смогли даже голливудские специалисты по спецэффектам.

Провал на презентации

Система распознавания лица пользователя FaceID, которой оснащен только что представленный iPhone X, провалилась на первой же публичной демонстрации. Теоретически владельцу смартфона достаточно взглянуть на экран, чтобы система «узнала» его лицо и разблокировала устройство. Однако когда на презентации iPhone X старший вице-президент Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) прямо на сцене попробовал разблокировать устройство, система распознавания не сработала. «Давайте попробуем еще раз», — сказал Федериги зрителям. Во второй раз у него получилось.

Видео, на котором запечатлен этот момент, было выложено в Сеть. Некоторые пользователи интернета попытались защитить и Федериги, и iPhone X: по их мнению, устройство только что было перезагружено, и от пользователя требовалось сначала ввести пароль, чтобы активировать FaceID. Touch ID на iPhone предыдущего поколения работает похожим образом.

Надежна ли FaceID?

Как пояснила Apple, при должной работе FaceID использует инфракрасную камеру сложной конструкции, чтобы провести разметку лица, а потом искусственный интеллект определяет, принадлежит ли это лицо пользователю. FaceID напоминает Windows Hello, аналогичную систему распознавания лиц, которую Microsoft запустила на устройствах семейства Surface в 2015 г.

Крейг Федериги демонстрирует макеты человеческих лиц

Кроме того, Apple заявила, что привлекла к проекту голливудских специалистов по спецэффектам, которые помогли протестировать и защитить FaceID. Федериги продемонстрировал несколько чрезвычайно реалистичных макетов человеческих лиц, выполненных из искусственных материалов, и отметил, что даже с их помощью не удалось обмануть FaceID.

Юридический статус

Однако FaceID может таить в себе и другую опасность, полагает издание The Verge. Такая система разблокировки способна лишить американского пользователя защиты Пятой поправки к Конституции, если этот пользователь окажется вовлечен в расследование правоохранительных органов, и его iPhone будет фигурировать в нем как доказательство. Пятая поправка запрещает полиции добиваться от граждан показаний, которые могут быть использованы против них. Она распространяется на цифровой пароль для разблокировки смартфона — американцы имеют право не сообщать его правоохранительным органам.

Однако отпечаток пальца считается уже не показанием, а вещественной уликой, вроде обычного ключа. Юридический статус этого способа разблокировки до сих пор спорный. Такие же споры могут возникнуть вокруг системы распознавания лиц. Утешительно то, что полиция не может разблокировать iPhone X на месте, просто поднеся его к лицу задержанного — для этого пользователю достаточно зажмурить глаза.