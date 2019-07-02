Как Тим Кук «выжил» из Apple главного дизайнера

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Почему ушел Айв

Стала известна истинная причина грядущего ухода главного дизайнера Apple Джонатана «Джони» Айва (Jonathan «Jony» Ive) из компании (он покинет ее до конца 2019 г.). По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), увольнение Айва в меньшей степени связано с его желанием открыть собственный бизнес.

Как пишет WSJ, нежелание Айва продолжать работу в Apple напрямую связано с новой корпоративной культурой внутри компании, которую привнес действующий ее глава Тим Кук (Tim Cook) после того, как в 2011 г. сменил на посту CEO основателя компании Стива Джобса (Steve Jobs, умер в октябре 2011 г.). Изменения заключались в том, что Стива Джобса всегда интересовали новые концепции дизайна, способные выделить его продукцию на фоне конкурентов, тогда как Тим Кук не уделял должного внимания внешнему виду гаджетов.

Помимо этого, Айва не устраивали и другие аспекты. В частности, ему не нравилось, что Кук практически не интересовался самим процессом разработки продукта, в то время как Джобс вникал во все его нюансы. Не одобрял Айв и то, что в совете директоров Apple появилось большое число людей, до этого в компании не работавших.

Переломный момент

Под руководством Тима Кука Джони Айв проработал восемь лет. Когда именно он принял решение об уходе, неизвестно, но WSJ сообщает, что переломным моментом стал выпуск первого поколения смарт-часов Apple Watch, анонсированных осенью 2014 г. и поступивших в продажу весной 2015 г.

Главной причиной ухода Джони Айва стало отношение Тима Кука к идеологии Apple и к самой компании

По данным издания, Айв представлял Watch в качестве многофункционального устройства, расширяющего возможности смартфона iPhone, и дизайн, по его мнению, должен был быть отличным от того, что в итоге представили практически пять лет назад. Тим Кук же настоял на позиционировании Watch в качестве стильного и модного аксессуара. В итоге продажи первого поколения часов оказались ниже прогнозируемых (было реализовано приблизительно 10 млн устройств против ожидаемых 40 млн), а люксовая версия в золотом корпусе стоимостью $17 тыс. и вовсе оказалась практически невостребованной.

В последние годы работы на Apple Айв утратил интерес к своему делу. Из пяти рабочих дней в офисе компании он проводил всего лишь два, остальное время работая удаленно. Также было зафиксировано его регулярное отсутствие на еженедельных собраниях с дизайнерами, и даже официальное открытие нового офиса Apple, в строительстве которого Айв принимал непосредственное участие, тоже обошлось без него.

Тим Кук не согласен

Опубликованная в WSJ статья о причинах ухода Айва из компании не осталась без внимания Тима Кука. Гендиректор корпорации в резкой форме высказался как о самом материале, так и о его авторах, заявив, что журналисты The Wall Street Journal не имеют представления о том, как Apple устроена изнутри.

В отношении самой статьи Кук заявил, что изложенные в ней тезисы не соответствуют действительности. «Этот материал – абсурд. Изложенная в нем информация искажена настолько сильно, что я даже не представляю, о какой компании идет речь», – подытожил глава Apple.

Отметим, что Кук не стал более подробно разбирать статью WSJ. По состоянию на 2 июля 2019 г. неизвестно, какие именно тезисы он считает ошибочными. Он лишь отметил, что Айв покинул компанию, будучи уверенным в том, что команда дизайнеров Apple сможет справиться и без него.

После ухода Айва у дизайнерского подразделения Apple появятся двое управляющих. Ими станут вице-президент по индустриальному дизайну Эванс Хэнки (Evans Hankey) и вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса Алан Дай (Alan Dye).

Дай и Хэнкси на протяжении многих лет принимали непосредственное участие в проработке дизайна продуктов Apple, и после перехода смены Айвом места работы подчиняться они будут непосредственно Джеффу Уильямсу (Jeff Williams), главному операционному директору Apple. Сам Уильямс руководил процессом создания облика смарт-часов Apple Watch, которыми так недоволен Айв.

Что ответил Айв

На момент публикации материала реакция Джони Айва на статью в WSJ оставалась неизвестной. Напомним, что Айв проработал в Apple практически 30 лет – Стив Джобс в нем талант в 1992 г. в возрасте 25 лет (Айв родился в феврале 1967 г.), то есть карьере в Apple он посвятил больше половины своей жизни.

Главным дизайнером Apple Айв стал в 1996 г. При его непосредственном участии создавался внешний облик всех продуктов Apple, впоследствии ставших культовыми – плеера iPod, ультратонкого ноутбука MacBook Air, смартфона iPhone, планшетного компьютера iPad и многих других, в том числе и моноблочного настольного ПК iMac.

О своем уходе из компании Айв заявил 28 июня 2019 г., добавив, что откроет собственную дизайнерскую студию LoveFrom и продолжит сотрудничать с Apple, но уже как с клиентом. Его компания начнет работу в первой половине 2020 г.