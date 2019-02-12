Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты
ФАС возбудила дело против российского подразделения Samsung в связи с признаками координации цен на смартфоны и планшеты этого производителя в России. Samsung занимает лидирующее положение на российском рынке смартфонов.
Новое дело ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла дело против ООО «Самсунг электроникс рус компани» — российского представительства южнокорейского производителя электроники Samsung. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Причиной возбуждения дела стало то, что ФАС усмотрела в действиях компании признаки координации цен на продукцию — смартфоны и планшеты.
ФАС поясняет, что в 2018 г. предприняла внеплановую выездную проверку «Самсунг электроникс рус компани». В ходе проверки и были получены данные, которые позволили говорить о нарушении части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции. Нарушение закона проявилось в том, что Samsung заставляла реселлеров устанавливать и поддерживать определенные цены на смартфоны и планшеты.
Речь идет о моделях смартфонов Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016 и Galaxy J7 2017. Из планшетов координация цен затронула Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.
В пресс-службе российского офиса Samsung в разговоре с CNews ограничились формальным сообщением:«Мы работаем с представителями ФАС по данному вопросу; от дальнейших комментариев пока воздержимся».
Ход расследования
О том, что против Samsung будет возбуждено дело, ФАС сообщила еще в сентябре 2018 г. Однако сроки на тот момент назывались другие — дело планировалось открыть до конца года. Тогда же представители ведомства намекали, что у них есть наработки против еще одной компании.
Тогда ФАС сообщала, что уже начала проверку дочернего предприятия Samsung в России, и что это предприятие подозревается «как минимум» в незаконной координации цен. Также ведомство было намерено отработать версию о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности компании. На проверку должно было уйти не меньше трех месяцев, поскольку смартфоны Samsung продаются по всей России, и проверить предстояло множество цен во большом числе точек продаж.
По данным компании IDC за II квартал 2018 г., Samsung является лидером на российском рынке смартфонов. Второе и третье места занимают Huawei и Xiaomi соответственно. Если говорить о количестве поставленных на рынок устройств, то Apple находится на четвертом месте, однако по объему выручки именно она является лидером рынка.
Разбирательство против LG
В июне 2018 г. ФАС назначила штраф российскому представительству южнокорейской LG Electronics – «ЛГ электроникс рус» в размере 2,5 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, повлекшее за собой завышение розничных цен на продукцию компании. Проверка в отношении компании была начата в феврале 2017 г. в связи с поступлением жалобы от пользователя.
Как показало расследование, российское представительство LG действительно устанавливало рекомендованные розничные цены, публиковавшиеся на русскоязычном сайте LG. Среди моделей смартфонов, продававшихся по завышенным ценам, можно отметить: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.
С целью контроля действий реселлеров LG использовала специальную программу для мониторинга цен. Любая попытка снизить цену привлекала внимание со стороны LG и являлась поводом для разбирательства. В случае несговорчивости реселлера в вопросе ценовой политики LG могла отказать в отгрузке очередной партии товара. Так, под санкции LG попадали «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и «Русская телефонная компания», «дочка» МТС.
Главным доказательством вины LG в деле стала электронная переписка между сотрудниками компании и реселлерами. Переписка в основном содержала попытки договориться об установлении единых цен, нередко в весьма жесткой манере и с элементами шантажа.
Как Apple манипулировала ценами на iPhone
Впервые ФАС стала изучать цены на iPhone в феврале 2016 г., после того, как частное лицо обратилось в службу по этому вопросу. Анализ цен на модели iPhone 6s и 6s Plus показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость этих аппаратов не менялась с момента старта продаж – то есть, с сентября 2015 г. В число сетей вошли МТС, «М.видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-хау») и «Техносила».
Поскольку цены в различных сетях крайне мало отличались друг от друга и от рекомендованных цен Apple, ФАС заподозрила, что ритейлеры устанавливают их несамостоятельно. В июле 2016 г. ФАС окончательно уверилась в существовании ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и пришла к выводу, что Apple является его координатором. В августе 2016 г. против компании было возбуждено соответствующее дело.
Рассмотрение дела началось 7 ноября 2016 г. Общий штраф Apple должен был составить от 1 млн до 5 млн руб. В марте 2017 г. «Эппл рус» была признана координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone.
В апреле 2017 г. ФАС опубликовала фрагменты переписки российского представительства Apple с крупнейшими розничными сетями относительно ценообразования на iPhone. Как выяснилось, сотрудники Apple устанавливали рекомендованные цены, следили за их соблюдением и наказывали тех реселлеров, которые пытались снизить цены.
Напомним, с 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple в лице «Эппл рус». В том же году Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как считают в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone. В итоге «Эппл рус» была оштрафована по этому делу на сумму 1,75 млн руб.