Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone

ФАС выписала сотруднику российского представительства Apple штраф в размере 20 тыс. руб. за участие в координации цен на iPhone. Оштрафованный менеджер согласовывал действия российских реселлеров, участвовавших в сговоре. Ранее самой компании ФАС определила штраф в размере 1,75 млн. руб.

Оштрафован сотрудник «Эппл рус»

Менеджер по работе с розничными сетями компании «Эппл рус», дочернего предприятия Apple в России, был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на p20 тыс. Причиной наложения штрафа стало его участие в организации ценового сговора вокруг некоторых моделей iPhone на российском рынке. В рамках сговора сотрудник «Эппл рус» согласовывал действия российских розничных сетей, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Штраф был наложен в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса административных правонарушений России. Статья предусматривает наказание за заключение соглашения или другие согласованные действия, которые ограничивают конкуренцию, а также за координацию экономической деятельности. В апреле 2017 г. в текст статьи был внесен ряд поправок. Наказание для сотрудника «Эппл рус» определялось согласно старой редакции, которая действовала на момент совершения им правонарушений. Прежний вариант статьи предусматривает для такого случая штраф от p20 тыс. до p50 тыс., нынешний вариант – штраф от p40 тыс. до p50 тыс. или дисквалификацию на срок до 3 лет.

Сама «Эппл рус» также была оштрафована по этому делу на сумму p1,75 млн. Соответствующее постановление ФАС разместила на своем сайте. Штраф должен быть выплачен в течение 60 дней с момента оглашения постановления, то есть с 9 июня 2017 г. Средства в полном объеме пойдут в госбюджет.

Дело против Apple

Впервые ФАС стала изучать цены на iPhone в феврале 2016 г., после того, как частное лицо обратилось в службу по этому вопросу. Анализ цен на модели iPhone 6s и 6s Plus показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость этих аппаратов не менялась с момента старта продаж – то есть, с сентября 2015 г. В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила».

С 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple



Поскольку цены в различных сетях крайне мало отличались друг от друга и от рекомендованных цен Apple, ФАС заподозрила, что ритейлеры устанавливают их несамостоятельно. В июле 2016 г. ФАС окончательно уверилась в существовании ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и пришла к выводу, что Apple является его координатором. В августе 2016 г. против компании было возбуждено соответствующее дело.

Основанием для этого стала часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», согласно которой физическим лицам, коммерческим и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В качестве ответчиков были указаны компании «Эппл рус», Apple Holding, Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple.

Рассмотрение дела началось 7 ноября 2016 г. Общий штраф Apple должен был составить от p1 млн до p5 млн. В марте 2017 г. «Эппл рус» была признана координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone.

Итоги расследования

В апреле 2017 г. ФАС опубликовала фрагменты переписки российского представительства Apple с крупнейшими розничными сетями относительно ценообразования на iPhone. Как выяснилось, сотрудники Apple устанавливали рекомендованные цены, следили за их соблюдением и наказывали тех реселлеров, которые пытались снизить цены.

Напомним, с 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple в лице «Эппл рус». В том же году Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как считают в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone.

С моделями iPhone, запуск которых осуществлялся в период с 2013 по 2015 гг. – 5c, 5s, 6,6 plus, 6s и 6s plus – компания реализовывала один и тот же сценарий. В течение двух-трех месяцев с момента старта продаж цены на них в крупнейших розничных сетях находились на одинаковом уровне и различались, как правило, не более чем на p9.

С моделями же iPhone, которые запускались в продажу в 2016 г., то есть iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 7 plus, Apple поступила по-другому. В пресс-релизах, опубликованных на веб-сайте корпорации, указывалась лишь минимальная цена на варианты этих моделей с базовыми техническими характеристиками. В ФАС объясняют изменение сценария тем, что к тому моменту ведомство уже начало проверять ценообразование на iPhone, и компания об этом знала.