Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву

Руководство ФАС сообщило, что кроме компании Samsung, дело против которой будет возбуждено до конца 2018 г., у ведомства на примете есть еще как минимум один производитель смартфонов, занимающийся координацией цен на свою продукцию. Что это за компания — или компании — чиновники не уточнили.

Таинственный нарушитель

Помимо Samsung, которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает в координации цен на смартфоны, у ведомства есть аналогичные подозрения против еще одной или нескольких компаний. Об этом заявил начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. «Мы уже вынесли решение в отношении компании LG, вынесли решение в отношении российской дочерней компании Apple. Пришло время Samsung. Там еще не один Samsung, у нас еще есть наработки. Не буду пока говорить», — цитирует чиновника «Интерфакс». В отношении Samsung дело, касающееся подозрений в координации цен на смартфоны на российском рынке, антимонопольная служба намерена возбудить еще до конца 2018 г. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский в кулуарах «Недели конкуренции в России». Как пояснил Цариковский, материалы по делу в данный момент уже находится на рассмотрении, хотя как таковое оно пока не открыто. «Но до конца года оно будет возбуждено точно», — приводит его слова «Интерфакс».

В свою очередь, Тенишев уточнил, что ФАС уже начала проверку дочернего предприятия Samsung в России, которое подозревается «как минимум» в незаконной координации цен. Также ведомство намерено отработать версию о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности компании. По словам Тенишева, на проверку уйдет как минимум три месяца, поскольку смартфоны Samsung продаются по всей России и проверить предстоит множество цен во множестве точек продажи.

По данным компании IDC за II квартал 2018 г., Samsung является лидером на российском рынке смартфонов. Второе и третье места занимают Huawei и Xiaomi соответственно. Если говорить о количестве поставленных на рынок устройств, то Apple находится на четвертом месте, однако по объему выручки именно она является лидером рынка.

Разбирательство против LG

В июне 2018 г. ФАС назначила штраф российскому представительству южнокорейской LG Electronics – «ЛГ электроникс рус» в размере 2,5 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, повлекшее за собой завышение розничных цен на продукцию компании. Проверка в отношении компании была начата в феврале 2017 г. в связи с поступлением жалобы от пользователя.

Как показало расследование, российское представительство LG действительно устанавливало рекомендованные розничные цены, публиковавшиеся на русскоязычном сайте LG. Среди моделей смартфонов, продававшихся по завышенным ценам, можно отметить: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.

ФАС тайно выбрала новую жертву антимонопольного разбирательства

С целью контроля действий реселлеров LG использовала специальную программу для мониторинга цен. Любая попытка снизить цену привлекала внимание со стороны LG и являлась поводом для разбирательства. В случае несговорчивости реселлера в вопросе ценовой политики LG могла отказать в отгрузке очередной партии товара. Так, под санкции LG попадали «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и «Русская телефонная компания», «дочка» МТС.

Главным доказательством вины LG в деле стала электронная переписка между сотрудниками компании и реселлерами. Переписка в основном содержала попытки договориться об установлении единых цен, нередко в весьма жесткой манере и с элементами шантажа.

Как Apple манипулировала ценами на iPhone

Впервые ФАС стала изучать цены на iPhone в феврале 2016 г., после того, как частное лицо обратилось в службу по этому вопросу. Анализ цен на модели iPhone 6s и 6s Plus показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость этих аппаратов не менялась с момента старта продаж – то есть, с сентября 2015 г. В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила».

Поскольку цены в различных сетях крайне мало отличались друг от друга и от рекомендованных цен Apple, ФАС заподозрила, что ритейлеры устанавливают их несамостоятельно. В июле 2016 г. ФАС окончательно уверилась в существовании ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и пришла к выводу, что Apple является его координатором. В августе 2016 г. против компании было возбуждено соответствующее дело.

Рассмотрение дела началось 7 ноября 2016 г. Общий штраф Apple должен был составить от 1 млн до 5 млн руб. В марте 2017 г. «Эппл рус» была признана координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone.

В апреле 2017 г. ФАС опубликовала фрагменты переписки российского представительства Apple с крупнейшими розничными сетями относительно ценообразования на iPhone. Как выяснилось, сотрудники Apple устанавливали рекомендованные цены, следили за их соблюдением и наказывали тех реселлеров, которые пытались снизить цены.

Напомним, с 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple в лице «Эппл рус». В том же году Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как считают в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone. В итоге «Эппл рус» была оштрафована по этому делу на сумму 1,75 млн руб.