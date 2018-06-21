LG оштрафовали на 2,5 млн рублей за завышение цен на смартфоны

LG устанавливала рекомендованные розничные цены на свою продукцию, а также использовала специальное ПО для отслеживания цен реселлеров и контроля над ними.

Жирная точка в деле «дочки» LG

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) назначила штраф российскому представительству южнокорейской LG Electronics – «ЛГ электроникс рус» в размере 2,5 млн. руб. за нарушение антимонопольного законодательства, повлекшее за собой завышение розничных цен на продукцию компании.

Как отметил Андрей Цариковский, заместитель руководителя ФАС России, сумма была определена с учетом смягчающих и одного отягчающего обстоятельства. В качестве смягчающих обстоятельств, оказавших влияние на решение комиссии, ФАС называет добровольное прекращение противоправного поведения до возбуждения антимонопольного дела, а также содействие ФАС при проведении расследования. Отягчающим обстоятельством в ведомстве посчитали длительность правонарушение, продолжительность которого превысила один год.

Как LG цены координировала

В феврале 2017 г. ФАС начала проверку в отношении LG по факту поступления жалобы из-за якобы имевших место координации и завышении цен на смартфоны в России от гражданина, имя которого не называется.

Как удалось выяснить антимонопольщикам, российское представительство LG действительно устанавливало рекомендованные розничные цены, публиковавшиеся на русскоязычном сайте LG. Среди моделей смартфонов, продававшихся по завышенным ценам, можно отметить: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.

За отказ поддерживать высокие цены на смартфоны LG вводила санкции против реселлеров

Также стоит отметить, что LG использовала специальную программу мониторинга цен реселлеров с целью осуществления контроля над ними. Любая попытка снизить цену привлекала внимание со стороны LG и являлась поводом для разбирательства. В случае несговорчивости реселлера в вопросе ценовой политики LG могла отказать в отгрузке очередной партии товара. Так, под санкции LG попадали «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и «Русская телефонная компания», «дочка» МТС.

Со своей стороны, реселлеры также использовали программы для отслеживания цен конкурентов, по итогам которого обращались с жалобами в российское представительство LG.

Главным доказательством вины LG в деле стала электронная переписка между сотрудниками компании и реселлерами. Переписка в основном содержала попытки договориться об установлении единых цен, нередко в весьма жесткой манере и с элементами шантажа.

По итогам расследования ФАС признала российскую «дочку» LG виновной в нарушении федерального закона «О защите конкуренции», а именно – части 5 статьи 11.1, запрещающей согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

Поскольку противоправные действия осуществлялись LG не только в отношении реселлеров, закупавших продукцию непосредственно у компании, но и даже в отношении реселлеров, приобретавших смартфоны у дистрибьюторов, ФАС не смогла квалифицировать действия LG как совершаемые в рамках вертикальных соглашений.