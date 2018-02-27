Российские власти нашли у LG софт для завышения цен на смартфоны

ФАС признала российское представительство LG виновной в завышении цен на смартфоны. Компания использовала специальную «программу-алгоритм» для мониторинга рекомендованных цен.

ФАС признала LG виновной в завышении цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российское представительство южно-корейской LG - компанию «ЛГ Электроникс Рус» виновной в нарушении Закона «О защите конкуренции». Речь идет о части 5 статьи 11 - «незаконная координация экономической деятельности».

Комиссия установила, что компания устанавливала рекомендованные розничные цены, которые публиковались на русскоязычном сайте LG и доводились до сведения реселлеров.

У LG нашли «программу-алгоритм» для контроля рекомендованных цен

Кроме того, компания контролировала цены реселлеров и следила за соблюдением ими рекомендованных розничных цен. При их несоблюдении LG применяла к розничным предприятиям санкции в виде прекращения отгрузок аппаратов.

В ходе расследования ФАС стало известно, что для мониторинга цен ритейлеров и контроля за ними «ЛГ Электроникс Рус» использовала специальную «программу-алгоритм». В итоге координация экономической деятельности реселлеров смартфонов LG привела к установлению и поддержанию цен на ряд смартфонов, решили в ФАС.

Речь идет о следующих моделях: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.

Российское представительство LG признано виновным в координации розничных цен

В рамках отдельного административного дела ФАС установит размер штрафа в отношении «ЛГ Электроникс Рус». В пресс-службе российского представительства LG к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews.

Кого еще из производителей смартфонов проверила ФАС

Напомним, в последнее время ФАС активно проверяет зарубежных производителей на предмет координации цен на смартфоны. Первой под проверку попала корпорация Apple с моделями iPhone 5C, 5S, 6, 6 plus, 6S и 6S Plus.

В 2017 г., изучив электронную переписку Apple с реселлерами, ФАС пришла к выводу, что российское представительство корпорации компания «Эпл Рус» действительно координировала цены на эти модели, чем нарушала антимонопольное законодательство.

«Эпл Рус» была отштрафована на 1,75 млн руб., а ее сотрудник на 20 тыс. руб. При этом компания согласилась добровольно устранить выявленные нарушения.

Параллельно ФАС начала проверять и других производителей смартфонов: Samsung, LG, Sony, Alcatel, Asus и Philips. При этом ФАС утверждала, что что в российском представительстве Philips пытались «воспрепятствовать» проверке антимонопольщиков.

В итоге проверок нарушения были выявлены только в деятельности LG. В связи с этим летом 2017 г. в отношении российского представительства компании было возбуждено антимонопольное дело.