Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена.

В России представлен планшетофон Huawei Honor 8X Max с диагональю экрана более 7 дюймов. Это самый большой смартфон на рынке страны, и его продажи стартуют 15 февраля 2019 г.

Большой смартфон или маленький планшет?

Компания Huawei анонсировала в России продажи смартфона 8X Max под дочерним брендом Honor. Среди всех доступных на рынке моделей этот выделяется размерами своего экрана – впечатляющих 7,12 дюйма по диагонали.

В российской рознице продажи смартфона стартуют 15 февраля 2019 г. В продажу поступит пока единственная комплектация – со 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти по цене 21,5 тыс. руб.

Honor 8X Max – это современный фаблет, прямой конкурент Xiaomi Mi Max 3 и его предшественнику Mi Max 2 с их экранами 6,9 и 6,4 дюйма соответственно. Смартфон наделили аккумулятором солидной емкости, 8-ядерным процессором и современной прошивкой от Google.

Внешний вид и габариты

Несмотря на немаленьких размеров экран, Honor 8X Max нельзя считать компактным планшетом с функцией телефона хотя бы из-за соотношения сторон дисплея. Планшетные компьютеры в большинстве своем комплектуются классическими панелями 16:9, и исключения, к примеру, Microsoft Surface Go с экраном 3:2, встречаются редко.

Honor 8X Max в строгой черной расцветке

Здесь же установлена матрица IPS 19:9, занимающая пусть не рекордные, но вполне достойные 90,5% площади лицевой панели корпуса. На дисплей выдается изображение в формате Full HD+ или 2244х1080 точек, а небольшой вырез круглой формы, заменивший собой «яблочную» монобровь, вмещает 8-мегапиксельную камеру для автопортретов и разблокировки по лицу. Верхняя и боковые рамки дисплея едва заметны, но снизу отчетливо виден нефункциональный «подбородок» с логотипом бренда Honor.

Размеры смартфона составили 178х86х8 мм при весе 210 граммов. Для сравнения, Apple iPhone XS Max за $1100 имеет габариты 158х77х8 мм и вес в пределах 208 граммов, но его экран заметно меньше – 6,5 дюйма, а вырез в нем значительно больше. Упомянутый Xiaomi Mi Max 3, анонсированный летом 2018 г., весит 221 грамм и обладает размерами 176х87х8 миллиметров.

Аппаратные спецификации

Версия Honor 8X Max для российского рынка построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, вмещающего 8 ядер с частотой до 1,95 ГГц. Смартфон поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой карт microSD до 256 ГБ (предусмотрен отдельный слот). В мировой рознице модель доступна в комплектациях с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM, а также с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM.

Honor 8X Max поместится не в каждый карман

Прошивка аппарата обновлена до версии EMUI 8.2 и установлена поверх операционной системы Google Android 8.1 Oreo. Основная фотокамера Honor 8X Max дополнена светодиодной вспышкой и состоит из модулей с разрешением 16 и 2 Мп и диафрагмой f/2.0 и f/2.4 соответственно. Диафрагма фронтальной камеры – f/2.0.

За вывод звука отвечают два динамика (разговорный и основной), способные работать в паре, а также технология Dolby Atmos, а питает всю электронику аккумулятор емкостью 5000 мАч – это больше, чем у iPhone XS Max (3174 мАч), но меньше, чем у Xiaomi Mi Max 3 (5500 мАч). По словам производителя, смартфон может проработать 72 часа в режиме воспроизведения аудио и 12 часов в игровом режиме, а восполнение энергии обеспечивает 18-ваттная быстрая зарядка по USB-C (9В, 2А).

Honor 8X Max поддерживает установку двух SIM-карт в формате Nano и работает во всех сотовых сетях, действующих на территории России, включая LTE Band 3, 7 и 20. Для защиты от несанкционированного доступа в нем, помимо функции распознавания лиц, предусмотрен сканер отпечатков пальцев – он выведен на тыльную панель корпуса.

Все цвета Honor 8X Max

В мировой рознице Honor 8X Max доступен в трех цветах корпуса – ярко-красном, синем и классическом черном. В Россию смартфон приедет исключительно в черном исполнении, но покупателям данного смартфона обещан подарок в виде фитнес-трекера Huawei Honor Band 3 с ремешком черного, синего или оранжевого цвета.

Гигантские смартфоны 2019 г.

Выпускать крупногабаритные планшетофоны готовы не все производители – подобных устройств нет у большинства известных брендов, и конкурировать на рынке новинка от Honor будет, фактически, только с творениями Xiaomi. В этом году последняя анонсирует модель Mi Max 4, оснащенную, по новым данным, 7,2-дюймовым экраном Full HD+, процессором Qualcomm 660, аккумулятором 5800 мАч с 18-ваттной зарядкой и 48-мегапиксельной камерой Samsung GM1. Стоимость смартфона на рынке Китая составит $240 за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, $270 за 6/64 ГБ и $300 за 6/128 ГБ. Точная дата поступления Mi Max 4 в продажу не сообщается, но выйдет он вместе со смартфоном Mi Max 4 Pro, наделенном теми же характеристиками, кроме процессора и камеры. В Pro-версии фаблета используется процессор Qualcomm Snapdragon 675 и сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп.

Экран с большей диагональю в этом году смогут предоставить лишь гибкие смартфоны, в том числе и первый в мире сгибаемый Android-мобильник Royole Flexpai с 7,8-дюймовым дисплеем, анонсированный в октябре 2018 г. и оказавшийся «сырым» и недоработанным с точки зрения программной составляющей. Но первый блин всегда комом – посмотрим, на что способен 7,3-дюймовый Samsung Galaxy F, полноценная презентация которого состоится этой весной.

В этом году также может выйти и «рулонный» смартфон LG, запатентованный в декабре 2018 г. Диагональ его гибкого дисплея не сообщается, но, судя по официальным изображениям, она превысит 8 дюймов.