Samsung выпустила гибкий смартфон. Видео
Большой дисплей внутрь, маленький наружу
Компания Samsung впервые продемонстрировала на публике прототип своего первого складного смартфона с гибким экраном по технологии Infinity Flex. Согласно различным источникам, смартфоны этой серии могут получить название Galaxy X или Galaxy F, однако представители Samsung в процессе демонстрации новинки никакого названия пока не огласили.
В процессе публичной демонстрации новинки, проведенной в рамках SDC 2018 – конференции, устраиваемой компанией для разработчиков, представители Samsung лишь ориентировочно указали сроки выхода гибких смартфонов в розницу: это произойдет уже в следующем году.
Технология гибкого экрана Infinity Flex
Еще в январе 2018 г. на выставке CES 2018 компания Samsung провела секретную встречу «для избранных клиентов», в рамках которой продемонстрировала сразу два прототипа гибких смартфонов, сообщал ранее CNews со ссылкой на The Korea Herald.
Ключевым отличием «почти законченных» прототипов гибких смартфонов Samsung стало то, что у одной из них 7,3-дюймовый экран сгибался внутрь, у второй – наружу.
Технология Infinity Flex, которой оснащен новейший прототип смартфона Samsung, принадлежит к первому типу, которому изначально предсказывали больше шансов на скорейшую коммерциализацию. О версии с экраном «наружу» источники The Korea Herald также предсказывали серийное производство, но уже во втором поколении.
Гибкий дисплейный модуль Infinity Flex получил разработанный для этих целей прочный клей для закрепления экрана, а также защитный слой со специальным полимером, сочетающим гибкость и прочность, отмечают источники Engadget.
Кроме того, прототип гибкого смартфона также получил дополнительный внешний экран, исполняющий функции обычного дисплея в сложенном состоянии экрана Infinity Flex.
Еще на ранней стадии разработки прототипы дисплея Infinity Flex были очень тонкие, таким экран остался и сейчас. Тем не менее, показанный публике прототип гибкого смартфона в сложенном состоянии выглядит достаточно толстым даже по меркам кнопочных «раскладушек» десятилетней давности. Высока вероятность того, что толщина смартфона все же будет уменьшена к моменту анонса серийного устройства.
Мульти-экранный режим от Google
В корпоративном блоге компании дисплей Infinity Flex упоминается в тесной связке с пользовательским интерфейсом One UI авторства Google, обеспечивающим устройству ряд дополнительных преимуществ, «недоступных обычному смартфону».
Так, для приложений будет доступна опция бесшовного развертывания рабочей области с небольшого внешнего на крупный раскладной дисплей. Кроме того, Samsung обещает поддержку функции Multi-Active Window с возможностью вывода на разложенный дисплей до трех активных приложений.
Как было официально объявлено в рамках проходящей сейчас в Калифорнии конференции AndroidDevSummit, операционная система Android получит поддержку складных смартфонов с 2019 г., и эта опция будет доступна для всех производителей подобных гаджетов.