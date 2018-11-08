Samsung выпустила гибкий смартфон. Видео

Samsung впервые представила свой гибкий смартфон, 7,3-дюймовый экран которого складывается вдвое и внутрь. Коммерческий запуск устройства состоится уже в следующем году.

Большой дисплей внутрь, маленький наружу

Компания Samsung впервые продемонстрировала на публике прототип своего первого складного смартфона с гибким экраном по технологии Infinity Flex. Согласно различным источникам, смартфоны этой серии могут получить название Galaxy X или Galaxy F, однако представители Samsung в процессе демонстрации новинки никакого названия пока не огласили.



В процессе публичной демонстрации новинки, проведенной в рамках SDC 2018 – конференции, устраиваемой компанией для разработчиков, представители Samsung лишь ориентировочно указали сроки выхода гибких смартфонов в розницу: это произойдет уже в следующем году.

Технология гибкого экрана Infinity Flex

Еще в январе 2018 г. на выставке CES 2018 компания Samsung провела секретную встречу «для избранных клиентов», в рамках которой продемонстрировала сразу два прототипа гибких смартфонов, сообщал ранее CNews со ссылкой на The Korea Herald.

Технология Infinity Flex

Ключевым отличием «почти законченных» прототипов гибких смартфонов Samsung стало то, что у одной из них 7,3-дюймовый экран сгибался внутрь, у второй – наружу.

Гибкий смартфон Samsung в сложенном состоянии

Технология Infinity Flex, которой оснащен новейший прототип смартфона Samsung, принадлежит к первому типу, которому изначально предсказывали больше шансов на скорейшую коммерциализацию. О версии с экраном «наружу» источники The Korea Herald также предсказывали серийное производство, но уже во втором поколении.

Гибкий смартфон Samsung в разложенном состоянии

Гибкий дисплейный модуль Infinity Flex получил разработанный для этих целей прочный клей для закрепления экрана, а также защитный слой со специальным полимером, сочетающим гибкость и прочность, отмечают источники Engadget.

Кроме того, прототип гибкого смартфона также получил дополнительный внешний экран, исполняющий функции обычного дисплея в сложенном состоянии экрана Infinity Flex.

Еще на ранней стадии разработки прототипы дисплея Infinity Flex были очень тонкие, таким экран остался и сейчас. Тем не менее, показанный публике прототип гибкого смартфона в сложенном состоянии выглядит достаточно толстым даже по меркам кнопочных «раскладушек» десятилетней давности. Высока вероятность того, что толщина смартфона все же будет уменьшена к моменту анонса серийного устройства.

Мульти-экранный режим от Google

В корпоративном блоге компании дисплей Infinity Flex упоминается в тесной связке с пользовательским интерфейсом One UI авторства Google, обеспечивающим устройству ряд дополнительных преимуществ, «недоступных обычному смартфону».

Samsung обещает поддержку функции Multi-Active Window

Так, для приложений будет доступна опция бесшовного развертывания рабочей области с небольшого внешнего на крупный раскладной дисплей. Кроме того, Samsung обещает поддержку функции Multi-Active Window с возможностью вывода на разложенный дисплей до трех активных приложений.

Android получит поддержку складных смартфонов с 2019 года

Как было официально объявлено в рамках проходящей сейчас в Калифорнии конференции AndroidDevSummit, операционная система Android получит поддержку складных смартфонов с 2019 г., и эта опция будет доступна для всех производителей подобных гаджетов.