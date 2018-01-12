Samsung показала два секретных гнущихся смартфона

По сведению очевидцев, приглашенных на тайную презентацию Samsung, компания разработала сразу два гибких смартфона Galaxy X: один экраном наружу, другой экраном внутрь.

«Почти готовы»

Компания Samsung Electronics в рамках всемирной выставки CES 2018 в Лас Вегасе провела секретную презентацию двух гнущихся смартфонов, сообщила южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на информацию от неназванных участников мероприятия.

Согласно данным The Korea Herald, презентация гибких смартфонов проводилась «для избранных клиентов Samsung». По словам источников, Samsung показывала прототипы этих смартфонов и на предыдущей выставке, CES 2017 (и затем весной в рамках Mobile World Congress 2017), однако в этот раз гаджеты выглядели «почти законченными – по крайней мере, на уровне аппаратной платформы».

Участникам встречи показали сразу две гнущиеся модели модели, при этом, одна из них сгибается экраном внутрь, вторая – экраном наружу.

Технические особенности

По данным источников The Korea Herald, оба гибких смартфона Samsung оснащены панелями диагональю 7,3 дюйма, однако в Samsung пока еще не пришли к окончательному решению о том, какая именно модель пойдет в серию – «сгибающаяся» или «разгибающаяся».

Эскиз к патенту Samsung на гибкий планшет

В настоящее время, подчеркивают источники, больше шансов у «сгибающегося» смартфона, экран которого складывается внутрь. При этом версия с экраном, раскладываемым «наружу», также пойдет в серию, но уже во втором поколении гибких гаджетов Samsung.

Источники китайской ET News дополнительно прояснили ситуацию с гибкими дисплеями смартфонов Samsung. У смартфона со складываемым внутрь 7,3-дюймовым экраном радиус изгиба составляет 1R, в то время как у версии «наружу» радиус изгиба дисплея составляет 5R.

Рендер предположительного вида гибкого смартфона Samsung

Согласно данным источников, обе модели гибких смартфонов Samsung «сгибаются легко, как бумага».

Источник ET News дополнительно подчеркивает, что в случае с прототипами гибких смартфонов Samsung речь идет именно о дисплеях на матрицах типа OLED.

Прототип гибкого OLED-дисплея от Samsung Display

Это согласуется с предыдущими индустриальными утечками, которые утверждали, что гибкие смартфоны Samsung могут поставляться без защитной стеклянной панели, но обязательно будут выполнены на основе полимерных матриц OLED. Возможно, именно по причине необходимости разработки дополнительной защиты дисплея версия гаджета с «экраном наружу» будет представлена только в следующем поколении.

Фрагмент рекламного видео Samsung о складном смартфоне

По впечатлениям источников, смартфон с разложенным экраном представляет собой «7,3-дюймового монстра, позволяющего относительно комфортно просматривать видео», и затем при необходимости прервать просмотр складыванием экрана и переключиться на другие дела «без секундной задержки».

Сроки и цены

По словам источников The Korea Herald, в этом году Samsung пригласила на закрытый показ гибких смартфонов «значительно больше» клиентов, нежели год назад, что является верным признаком приближения коммерциализации проекта.

Представители Samsung также впервые четко озвучили сроки начала производства своих первых гибких смартфонов, которые с большой вероятностью будут представлены под брендом Galaxy X. По крайней мере, именно под таким названием подобный смартфон недавно «засветился» на собственном сайте Samsung.

Информация о складном смартфоне Galaxy X на сайте компании

В компании планируют начать массовое производство новинок ориентировочно в ноябре 2018 г.

Никакой достоверной информации о диапазоне цен на гибкие смартфоны Samsung пока нет, но источники уверены, что в любом случае они не будут дешевыми.