Гибкий смартфон Galaxy X «засветился» на собственном сайте Samsung

Не прошло и полгода

На «домашнем» южнокорейском зеркале сайта техподдержки Samsung появилась информация о готовящемся к выпуску первом складном смартфоне компании под названием Galaxy X.

Рабочее название смартфона SM-G888N0, по утверждению обнаруживших страничку журналистов сайта Mobiel Kopen, принадлежит версии смартфона Samsung Galaxy X в исполнении для Южной Кореи: об этом говорит суффикс N0 в названии модели.

До этого смартфон Samsung Galaxy X прошел сертификационные квалификации корейского национального агентства связи NRRA, а также межиндустриальных организаций Bluetooth SIG и WiFi Alliance.

В настоящее время страничка складного смартфона Samsung Galaxy X выглядит более чем лаконично, однако сам факт ее появления и наличия, подчеркивают специалисты Mobiel Kopen, говорит о скором официальном анонсе новинки.

Информация о смартфоне Galaxy X на сайте компании

Имеющаяся на сегодняшний день информация о Samsung Galaxy X даже не дает точный ответ на главный вопрос, будет ли этот смартфон складным – с двумя экранами по аналогии недавно представленным ZTE Axon M, или это будет действительно первый аппарат с гибким OLED-дисплеем. С технической точки зрения, Samsung сегодня обладает обоими технологиями, вопрос лишь в их готовности к массовому коммерческому внедрению.

Характеристики и спецификации Galaxy X

В сентябре 2017 г. CNews рассказывал о том, что руководство Samsung Mobile официально подтвердило планы по выпуску первых серийных сгибаемых смартфонов уже в 2018 году.

По словам Донга Джин Ко (DJ Koh), президента мобильного подразделения компании Samsung Mobile, выступавшего в рамках медиа-презентации Galaxy Note 8 в Южной Корее, компания находится в процессе преодоления последних препятствий по созданию смартфона со сгибаемым дисплеем. «Как глава бизнеса, я могу сказать, что сейчас нашей целью является [выпуск] в следующем году», – сказал он.

Фрагмент рекламного видео Samsung о гибком смартфоне

Сейчас многие аналитики мобильного рынка прогнозируют анонс следующего флагманского смартфона компании – Galaxy S9, в феврале 2018 года. По мнению обозревателей LetsGoDigital, гибкий смартфон Galaxy X может появиться даже раньше нового флагмана.

Несмотря на официальное получение сертификаций альянсов Bluetooth и WiFi, большинство характеристик гибкого (складного) смартфона Galaxy X до сих пор остается неизвестными.

Прототип гибкого OLED-дисплея от Samsung Display

Большинство прогнозов по аппаратной платформе говорят о том, что гибкий (складной) смартфон Galaxy X с большой долей вероятности получит нынешний флагманский мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 835 компании Qualcomm.

Также очень велика вероятность использования следующего поколения мобильных процессоров Snapdragon 845, однако информации об этом чипе, равно как и данных о дате его официального анонса, сейчас не больше, чем о Galaxy X.

Перспективы гибких гаджетов Samsung

В рамках сентябрьской презентации Донг Джин Ко также заявил, что Samsung Electronics строит далеко идущие планы в продвижении своего интеллектуального голосового ассистента Bixby и заинтересована в росте интереса к нему среди разработчиков.

Не исключено, что Bixby сразу будет представлен в качестве одной из штатных функций Galaxy X, тем более, что, по словам Донга Джин Ко, компания разрабатывает специальный сервиа, с помощью которого Bixby будет синхронизироваться с телевизорами Samsung и управлять ими с помощью голоса.

Источники Mobiel Kopen также говорят о том, что помимо Galaxy X компания Samsung с большой вероятностью занимается разработкой гибкого (складного) планшета в серии Galaxy.

Эскиз к патенту Samsung на складной планшет

Работу в этом направлении подтверждают эскизы к патенту Samsung, выданному компании Корейской патентной службой (KIPRIS (Korean Intellectual Property Rights Information Service) в начале ноября.