Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3 с огромными экраном и батареей. Цены

Гигантомания на марше

Китайский производитель техники Xiaomi официально представил новый смартфон Xiaomi Mi Max 3.

Как отметили в компании, по сравнению с предшественником Mi Max 2 новый смартфон Xiaomi Mi Max 3 получил усовершенствования и улучшения сразу по семи направлениям: дизайн, дисплей, батарея, тыловая камера, фронтальная камера, процессор и биометрическое сканирование.

Несмотря на среднеценовое позиционирование новинки, Mi Max 3 получил множество характеристик, ранее типичных только для флагманских смартфонов, включая тонкий дизайн, 6,9-дюймовый экран с тонкой рамкой, сдвоенную основную камеру, мощный аккумулятор и поддержку стандарта QC 3.0.

Xiaomi еще раз подтвердила свою демпинговую рыночную стратегию, основанную на агрессивном продвижении новых устройств с небольшой добавочной стоимостью.

Особенности дизайна

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 выполнен в тонком корпусе габаритами 176,2 x 87,4 x 8 мм, что лишь ненамного превышает размеры предшественника Mi Max 2 с 6,3-дюймовым экраном.

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 в черном корпусе

Уменьшив верхнюю кромку вокруг дисплея до 4,7 мм, нижнюю до 7 мм и сузив толщину шасси на 1,3 мм, разработчики Xiaomi смогли разместить в этих габаритах огромный 6,9-дюймовый дисплей Mi Max 3 с разрешением FHD+ (2160 x 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9 и 84% охватом цветового пространства NTSC. По данным Xiaomi, экран занимает порядка 85,19% лицевой поверхности Mi Max 3.

Смартфон Xiaomi Mi Max 3 в золотистом корпусе

По данным компании, яркость дисплея нового смартфона увеличилась на 19%, а контрастность на 50% по сравнению с предшественником Mi Max 2. Новый смартфон обеспечивает охват цветовой гаммы на 17% больше чем Mi Max 2. Экран новинки также поддерживает новейшие функции, такие как многоэкранный просмотр и картинка-в-картинке.

Производительность и оснастка

Смартфон Mi Max 3 выполнен на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 636 (восемь ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический чип Qualcomm Adreno 509, модем Snapdragon X12 LTE), который выпускается с соблюдением норм техпроцесса 14 нм и обеспечивает меньшее энергопотребление при 40% приросте производительности по сравнению с чипом Snapdragon 635, на котором, в частности, выполнены его предшественники Mi Max и Mi Max 2.

Смартфон Mi Max 3 в корпусе синего цвета

Смартфон Mi Max 3 будет представлен в рознице несколькими вариантами комплектации паматью. Так, версия с накопителем 128 ГБ получит 6 ГБ оперативной памяти, вариант с накопителем 64 ГБ будет оснащаться ОЗУ 4 ГБ.

Основная сдвоенная камера Xiaomi Mi Max 3 с управлением искусственным интеллектом выполнена на сенсорах 12 МП и 5 МП с размером пикселей 1,4 мкм и поддержкой двойного фазового автофокуса. Поддержка ИИ обеспечивает съемку при плохом освещении и до 206 различных художественных сценариев съемки, в том числе, с распознаванием объектов.

Расположение основной камеры и биосенсора Mi Max 3

Фронтальная селфи-камера на сенсоре 8 МП и оптикой с апертурой f/2,0 оснащена «мягкой» светодиодной вспышкой для портретов и ИИ для съемки с эффектом бокэ.

Смартфон Mi Max 3 получил встроенную стерео акустику на базе двух динамиков, стандартный аудиоразъем 3,5 мм, слоты под две SIM-карты и память microSD (совмещенный), поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и порт USB-C.

Помимо традиционного сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне, смартфон Mi Max 3 также получил технологию распознавания лиц для разблокировки экрана.

Смартфон Mi Max 3 оснащается батареей емкостью 5500 мАч, обеспечивающей, по данным компании, два дня автономной работы от одной зарядки и до месяца работы в ждущем режиме. Смартфон также поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, обеспечивающей заряд до 71% за один час.

В дополнение, Xiaomi оснастила Mi Max 3 функцией реверсивной зарядки, с помощью которой аккумулятором смартфона можно заряжать другие мобильные устройства.

Функция реверсивной зарядки в Xiaomi Mi Max 3

На момент начала продаж новый смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo и фирменной оболочкой MIUI новейшей версии с поддержкой голосового ассистента Xiao AI.

Цены и сроки начала продаж

Наиболее доступная версия смартфона Mi Max 3 в версии с памятью 4 ГБ плюс 64 ГБ появится в китайской рознице по цене 1699 юаней (примерно $252). Версия с памятью 6 ГБ плюс 128 ГБ ожидается в Китае по цене 1999 юаней (примерно $296).

Xiaomi Mi Max 3 получил более тонкие рамки вокруг дисплея

В китайскую онлайн-розницу смартфон Mi Max 3 поступит уже завтра, 20 июля. На первых порах новый Mi Max 3 будет доступен в черном (Black Stone), синем (Deep Sea Blue) и золотистом (Dream Gold) вариантах цветового оформления корпуса.

О цене и сроках начала продаж новинки за пределами Китая информации пока нет.