Первый в мире гибкий смартфон оказался барахлом. Видео

Журналисты, у которых была возможность взять в руки первый в мире гибкий смартфон FlexPai, составили список многочисленных недоработок и несовершенств, замеченных ими в работе устройства. Оставляет желать лучшего и качество экрана, и быстродействие при переходе из сложенного состояния в режим планшета, и общая предсказуемость поведения ПО.

Первый гибкий смартфон

Первый в мире гибкий смартфон, представленный в октябре китайской компанией Royole, имеет многочисленные недостатки и несовершенства. Об этом сообщает издание The Verge, представители которого имели возможность поработать с аппаратом на выставке CES 2019.

Устройство под названием FlexPai в разложенном виде представляет собой планшет с диагональю экрана 7,8 дюйма. В сложенном виде FlexPai состоит из двух смартфонов и может работать с двумя SIM-картами. Предполагается, что в устройстве срабатывает специальный датчик, благодаря чему в сложенном виде работает только та часть экрана, которая обращена к пользователю. Если разложить аппарат до состояния планшета, изображение «разливается» по всему большому экрану.

FlexPai уже доступен в рознице в Китае по цене $1320. Версию для разработчиков можно заказать по той же цене в США.

Экран и корпус

В развернутом состоянии разрешение экрана составляет 1920 х 1440 пикселей. В сложенном виде пользователю доступно менее половины экрана, поскольку значительную часть «съедает» чрезвычайно широкое место сгиба. Благодаря плотности изображения 308 пикселей на дюйм детали видны довольно четко, но само качество изображения оставляет желать лучшего. За 40 минут использования аппарата сотрудником The Verge на экране успели появиться цветовые полосы, странные затуманенные области прямо посредине, а также необычный эффект чрезмерной насыщенности. Издание сравнивает дисплей FlexPai с AMOLED-экранами Samsung первого и второго поколения.

Первый в мире складной смартфон зависает после складывания

При этом Royole удалось сделать смартфон довольно прочным. Пользователю необходимо приложить усилие, чтобы окончательно его согнуть, а по достижении сложенного состояния следует характерный щелчок. Нужна также определенная физическая сила, чтобы разогнуть смартфон обратно. Все эти манипуляции оставляют ощущение, что аппарат не отличается хрупкостью или хлипкостью.

ПО и базовые функции

Самым большим провалом FlexPai журналисты называют ПО и работу во время осуществления базовых функций. Каждый раз, как пользователь сгибает, разгибает или переворачивает устройство, оно глубоко «задумывается». Новинка создана на базе процессора Snapdragon 855, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

При сгибании и разгибании иконки приложений сбиваются в кучу в одном месте или накладываются на виджеты. Камеру легко включить случайно. Разрешение одной камеры составляет 20 МП, второй — 16 МП. Емкость аккумулятора достигает 3800 мАч.

Логику автоматического переключения с одного смартфона на другой нельзя назвать интуитивно понятной. Фирменная оболочка, под управлением которой работает смартфон, называется Water OS, и она в целом не отличается логичностью и предсказуемостью действий. Напомним, Rouyu планирует уже в ближайшем будущем инвестировать в развитие Water OS около $30 млн, и часть этих средств пойдет на поддержку разработчиков ПО по всему земному шару, которые будут готовы создавать приложения с упором на гибкие устройства.

Общий вердикт таков: компания Royole, созданная пять лет назад специально с целью продажи гибких экранов, поторопилась выпустить первый гнущийся смартфон, чтобы ее не опередила Samsung, у которой также есть наработки в этой сфере. Пока что FlexPai напоминает скорее концепт из отдаленного будущего, а не рабочий аппарат, подводит итог The Verge.