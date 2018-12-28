LG готовит смартфон, который можно свернуть в рулон

LG разработала необычный формат смартфона с очень гибким экраном с которым не сравнится даже Samsung Galaxy F. Дебют устройства ожидается в первой половине 2019 г.

Рулонный смартфон

Южно-корейская компания LG запатентовала новое мобильное устройство с экраном, способным сворачиваться в рулон. Гаджет пока не анонсированный официально, носит название «Мобильный терминал с функцией свертывания».

Концепция дизайна нового устройства LG не нова – если вдуматься, то оно напоминает древние свитки и раскрывается, в целом, так же. Единственное отличие – в технологичности гаджета: папирус здесь заменен на OLED-дисплей на очень гибкой подложке, а вместо традиционных креплений используются высокотехнологичные, наделенные дополнительными возможностями держатели.

Максимальная многозадачность

Если современные смартфоны обладают сравнительно небольшими дисплеями, то новый прототип LG наделен настоящим «полотном». Фактически, это полноценный гибрид смартфона и планетного компьютера, позволяющий разворачивать экран как полностью, так и частично. Если полностью раскрутить «холст», то на нем можно будет уместить три одновременно открытых приложения или три страницы документа или веб-сайта. Предусмотрена возможность постепенного раскрытия экрана – можно открыть лишь незначительную его часть, чтобы посмотреть уведомления или развернуть его до формата современного смартфона.

Первый в мире рулонный смартфон LG

Работать корейский рулонный смартфон будет на ОС Android – LG пока не располагает полноценной мобильной платформой, способной тягаться с Android и Google. Конечно, у нее есть webOS, но это по сути прошивка для смарт-телевизоров, приобретенная в 2013 г. у Hewlett Packard.



Возможности боковых модулей

Боковые держатели экрана позволят в ряде случаев и вовсе не разворачивать его для управления смартфоном. Так, на одном из них LG разместила вспомогательный дисплей небольших размеров для вывода пиктограмм приложений и уведомлений, и его же можно будет использовать в роли видоискателя при фотосъемке. Камеры в концепте расположены на втором держателе, и их количество может быть любым. У LG даже есть патент на смартфон с 16 камерами, и ей ничего не мешает интегрировать их в рулонный телефон.

Также внутри держателя, помимо системной платы с процессором, памятью и другими компонентами, в том числе аккумулятором, есть отсек для специального стилуса. Перо пригодится для быстрого и удобного взаимодействия с экраном в режиме планшетного компьютера, когда смартфон находится на подставке или просто лежит на столе.

Технология LG ROLED

ROLED – это собственная разработка компании LG, технология, позволяющая производить сверхгибкие экраны. Изначально она создавалась для супертонких телевизоров, которые можно свернуть, словно холст, положить в тубус и убрать на хранение, чтобы не занимал место. Теперь же она станет частью и мобильных устройств.

Возможностей у рулонного смартфона LG явно больше в сравнении с классическими моноблоками

Первый серийный ROLED-телевизор LG продемонстрирует уже меньше чем через две недели – она привезет его в Лас-Вегас (США), где в первой половине января 2019 г. откроется выставка потребительской электроники CES 2019. Там же будут озвучены дата начала серийного производства таких телевизоров и их предварительная стоимость. Покажут ли на CES 2019 рулонный смартфон LG, неизвестно.

Другие смартфоны в необычном форм-факторе

Смартфоны, на протяжении последних пяти лет выглядевшие плюс-минус одинаково, в 2018 г. получили толчок к развитию дизайна. Однообразие вытянутых сенсорных моноблоков разбавили вертикальные слайдеры Xiaomi Mi Mix 3 и Oppo Find X, смартфон с выдвижной камерой Vivo Nex и недавно поступившая в продажу в России горизонтальная «раскладушка» ZTE Axon M.

Axon M, вышедший в декабре 2017 г., тоже позиционируется в качестве сгибающегося смартфона, но в его распоряжении нет гибкого дисплея – только две раздельные панели с тонкими рамками. А вот у Samsung Galaxy F гибкий экран есть: смартфон анонсирован в ноябре 2018 г. и готовится поступить в продажу весной 2019 г. в ограниченном количестве по цене в пределах $1800.

Но, если гибкие смартфоны LG и Samsung только собираются выйти в свет, то модель FlexPai китайской компании Rouyu Technology уже вовсю продается в КНР за $1433 в комплектации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Фактически, это первый в мире смартфон с гибким дисплеем, выпускаемый серийно.