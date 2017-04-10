Xiaomi выпускает гигантский смартфон Mi Max 2. Фото

В мае 2016 г. Xiaomi выпустила крупный фаблет Xiaomi Mi Max с достаточно удачным сочетанием характеристик и цены. Ожидаемый в ближайшее время преемник серии обещает еще более привлекательные возможности.

Самая большая диагональ, и не только

Еще в феврале в Сети начали появляться первые подробности о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 2 с гигантской диагональю 6,44 дюйма, который Xiaomi готовит на смену представленному в мае 2016 г. дебютанту этой серии. В последние дни поток информации о новинке только усилился, появились не только заслуживающие доверия подробности о характеристиках, но также вполне достоверные фото нового фаблета.

Так, на днях база данных мобильного тестового пакета GFXBench пополнилась новинкой с рабочим названием Xiaomi Oxygen, уникальное сочетание характеристик которой с головой выдает прототип фаблета Xiaomi Mi Max 2.

По аналогии с первой моделью Xiaomi Mi Max, новый Xiaomi Oxygen оснащен крупным 6,44-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей, плотность 342 пикселя на дюйм). На этом аппаратное сходство практически заканчивается, поскольку новый Xiaomi Mi Max 2 будет иметь более современную, качественную и производительную оснастку.

Новый процессор, камера и батарея

Так, описание GFXBench указывает на то, что Xiaomi Mi Max 2 будет оснащаться новым 8-ядерным процессором семейства Qualcomm Snapdragon на ядрах ARM Cortex A53 с архитектурой ARMv8 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графической подсистемой Adreno 506. Сочетание характеристик указывает на то, что этим процессором станет новый однокристальный мобильный чип среднего уровня производительности Snapdragon 626, выпускаемый на производственных мощностях Samsung с соблюдением норм 14-нм техпроцесса.

Предполагаемый вид Xiaomi Mi Max 2

Процессор Snapdragon 626, пока что еще не представленный официально, согласно предварительным данным, будет поддерживать две SIM-карты, новейшую экономичную оперативную память LPDDR4X, а также X10 LTE и UFS 2.1. В первом поколении Mi Max используется менее мощный процессор Snapdragon 650.

Характеристики прототипа Xiaomi Oxygen

Новый Xiaomi Mi Max 2 в стандартной версии получит 4 ГБ оперативной памяти (предшественник выпускается в вариантах с 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти) и встроенный накопитель на флэш-памяти емкостью 64 ГБ. Премиальная версия Mi Max 2 будет оснащаться 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем. Слот под карты памяти microSD будет совмещен с одним из слотов под SIM-карту. Список дополнительных возможностей модели Xiaomi Mi Max 2 также включает наличие модуля NFC, который в оригинальной модели отсутствует.

Предполагаемый вид Xiaomi Mi Max 2

Дополнительные фото и подробности об аппаратном исполнении нового смартфона сегодня появились на китайском сайте MyDrivers. Прежде всего, основная камера Xiaomi Mi Max 2 будет выполнена на базе 12-МП сенсора изображения Sony IMX378, знакомого всем по работе в составе смартфона Xiaomi Mi 5S. Аппарат сможет снимать фотографии с разрешением до 11 МП (примерно 4000 х 3000 пикселей), а также полноценное 4К Ultra HD видео (3820 х 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду или 1080p со скоростью 120 кадров в секунду. Основная камера с оптикой f/2.0 будет поддерживать фазовый автофокус, функцию детектирования лица в кадре, съемку по касанию и двойную встроенную светодиодную вспышку, поддержку панорамного режима и HDR. Фронтальная 5-МП селфи-камера позволит снимать фото с разрешением до 4,8 МП (2592 х 1944 пикселей) и видео с таким же разрешением.

Предполагаемый вид Xiaomi Mi Max 2

Вторая существенная новость заключается в том, что Xiaomi Mi Max 2 будет оснащаться мощнейшим аккумулятором емкостью 5000 мАч – даже еще более мощным, чем его предшественник Xiaomi Mi Max с батареей емкостью 4850 мАч. С учетом повышенной емкости аккумулятора и улучшенной производительности и энергоэффективности нового процессора, можно предположить, что смартфон Xiaomi Mi Max 2 сможет демонстрировать действительно существенный прирост времени автономной работы.

О сроках и ценах

Ожидается, что на момент выпуска смартфон Xiaomi Mi Max 2 будет представлен с операционной системой Android Nougat версии 7.1.1 в сочетании с «фирменной» графической оболочкой Xiaomi MIUI 8.

Точной даты анонса Xiaomi Mi Max 2 пока никто не называет, хотя многие намеки призрачно сходятся на мае. Ориентировочная цена новинки в Китае на старте продаж, по данным MyDrivers, будет укладываться в диапазоне 1499 - 1699 юаней, то есть, порядка $217-$246 по нынешнему курсу.