Вышел огромный цельнометаллический смартфон Honor Note 10 с мощной батареей и кнопкой Turbo

Дебют новых технологий Huawei

Компания Huawei, владеющая торговой маркой Honor, сегодня в Китае официально анонсировала новый флагманский смартфон Honor Note 10. Как было отмечено в рамках презентации, новинка стала первым представителем линейки мобильных продуктов Honor с новыми технологиями, над разработкой которых Huawei трудились последние два года.

Новинка ориентирована на тех, кто готов мириться с огромными габаритами гаджета ради функциональности, приближенной к возможностям полноценного 7-дюймового планшета. В отличие от представленного две недели назад смартфона Xiaomi Mi Max 3 со сравнимой диагональю экрана на матрице ЖК, модель Honor Note 10 получила 6,95-дюймовый дисплей на матрице AMOLED, что гарантирует высокую контрастность изображения и совместимость со стандартом расширенного динамического диапазона HDR10.

Смартфон Honor Note 10 также интересен наличием физической кнопки Turbo, которая позволяет нарастить производительность за счет выгрузки фоновых вычислительных процессов, хотя, кнопка может быть перепрограммирована на другую функциональность.

Список уникальных технологических решений, впервые представленных в Honor Note 10, также включает жидкостную систему охлаждения «уровня ПК» на базе охлаждающих трубок, которые, по аналогии с MacBook, наращивают коэффициент рассеивания тепла (на 41% по данным компании) и позволяют снизить нагрев процессора на 10°C.

Особенности дизайна

Смартфон Honor Note 10 получил цельнометаллический корпус, «безрамочный» дизайн и стеклянное покрытие 2.5D с лицевой и тыльной стороны. В дополнение, на стеклянное покрытие тыльной стороны корпуса в косметических целях методом напыления нанесен дополнительный слой специального метал-оксидного нанокристаллического покрытия, сверкающего при изменении освещения.

Honor Note 10 получил огромный дисплей без выемки

Благодаря более тонким рамкам вокруг дисплея, Honor Note 10 получился менее широким по сравнению с предшественником Note 8. Габариты новинки составляют 177 х 85 х 7,65 мм, вес 230 г.

Технические характеристики

Honor Note 10 оснащен 6,95-дюймовым дисплеем на матрице AMOLED с разрешением 1080 х 2220 пикселей, соотношением сторон 18,5:9 и с охватом цветовой гаммы NTSC 115%. Применение матрицы AMOLED позволило добиться максимальной яркости 600 нит и контрастности до 70 000: 1.

Сенсор отпечатков расположен на тыльной стороне Honor Note 10

Смартфон использует искусственный интеллект для рендеринга экранных пикселей с целью получения более яркой картинки. Смартфон также поддерживает формат HDR10.

ИИ управляет картинкой смартфона Honor Note 10

Honor Note 10 оснащен флагманским процессором Kirin 970 от компании HiSilicon Technologies (дочернее предприятие Huawei), выпускаемым TSMC с соблюдением норм техпроцесса 10 нм. Чип содержит 5,5 млрд транзисторов. И выполнен на базе четырех ядер ARM Cortex-A73 и четырех ядер ARM Cortex-A53 (2,4 ГГц плюс 1,8 ГГц).

Встроенная трубчатая система жидкостного охлаждения THE NINE поддерживает до восьми режимов теплоотвода. При запуске турборежима специальной кнопкой Turbo дополнительно запускается ускорение как процессорных ядер, так и графической подсистемы. Кнопка Turbo также используется для спуска затвора камеры или программируется для других функций.

Охлаждение THE NINE в смартфоне Honor Note 10

В розницу смартфон поступит в вариантах с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, с 64 ГБ или 128 ГБ встроенным накопителем, с расширением картами флеш-памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Honor Note 10 получил мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, заряда которого, по данным компании, достаточно для автономной работы даже такого производительного аппарата «на протяжении более чем дня». По данным компании, батарея также справится с непрерывной игрой в Wilderness Action до 4,5 часов или в King of Glory на протяжении до 6,5 часов. Специальное фирменное зарядное устройство обеспечит заряд батареи всего за два часа благодаря режиму 5В 4,5A.

Смартфон получил встроенную акустическую стереосистему с симметричными динамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos. Аппарат оснащен портом USB Type-C и слотами под две SIM-карты, поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS и NFC.

Нанопокрытие тыльной стороны Honor Note 10

По аналогии со смартфоном Honor 10, новый Honor Note 10 получил такое же оснащение для съемки фото и видео. Основная сдвоенная камера выполнена на базе матриц 16 МП и 24 МП с апертурой f/1.8 и поддержкой технологии интеллектуальной стабилизации AIS, ориентированной на ночную съемку с длительными выдержками. Фронтальная селфи-камера оснащена сенсором 13 МП и функцией искусственного интеллекта для съемки художественных сцен.

Смартфон Honor Note 10 будет поставляться в розницу с предустановленной операционной системой Android 8.18.1 Oreo и оболочкой EMUI 8.2.

Цены и сроки начала продаж

В китайскую розницу смартфон Huawei Honor Note 10 поступит уже завтра, 1 августа, о начале продаж в других странах информации пока нет.

Huawei Honor Note 10 Новинка поступит в розницу в двух цветовых вариантах исполнения корпуса: черном и фиолетово-синем. Наиболее доступный вариант Honor Note 10 с памятью 6 ГБ + 64 ГБ оценен в 2799 юаней (примерно $410). Версия с памятью 6 ГБ + 128 ГБ обойдется в 3199 юаней (примерно $470). Самый дорогой вариант с памятью 8 ГБ + 128 ГБ оценен в 3599 юаней (около $525).