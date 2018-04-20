Lenovo выпустила линейку дешевых смартфонов с улучшенными возможностями

Lenovo подключилась к битве за лакомый бюджетный и средний ценовой сегмент с новыми смартфонами Moto G6, G6 Plus и G6 Play. В ход пущены экраны FHD+, сдвоенные камеры, быстрая зарядка и нанозащита P2i.

Moto для всех

Компания Lenovo, владелец торговой марки Motorola на мобильные устройства, представила в глобальном масштабе сразу три смартфона серии Moto G6 начального и среднего ценового уровня. Серия включает флагман Moto G6 Plus, модель Moto G6 и наиболее доступный смартфон Moto G6 Play.

В России пока что официально объявлена только базовая модель Moto G6.

Все три новинки получили операционную систему Android 8.0 Oreo «из коробки», новомодный экран с соотношением сторон 18:9 с размещенным под ним сенсором отпечатков пальцев, дополнительные светодиодные вспышки для селфи-камер и доступ к Google Photos для хранения фото и видео.

Все три модели новой серии получили гидрофобное нано-репеллентное покрытие P2i, защищающее от проникновения воды.

Смартфоны серии Moto G6

Согласно официальному заявлению компании, при разработке серии инженеры фокусировались на экранах, батарее и дизайне. По сравнению с предыдущим поколением смартфонов G, улучшены фирменные сервисы и дополнения Moto Experience, которые открывают возможности AI.

Смартфон Moto G6 Plus

Модель G6 Plus получила не только самый крупный в новом семействе 5,9-дюймовый экран на базе панели IPS с разрешением Full HD+ (1080p+), но также самый мощный процессор Snapdragon 630 в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, и 128 ГБ накопителем с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD.

Смартфон Moto G6 Plus, как и Moto G6, получил защитное стекло Gorilla Glass 3 на фронтальную и тыловую поверхность (на тыльной стороне стекло закругляется по форме смартфона).

Двустороннее стеклянное покрытие смартфона Moto G6 Plus

Смартфон Moto G6 Plus оснащен основной сдвоенной камерой на базе 12 МП и 5 МП матриц с размером пикселей 1,4 мкм. Камера поддерживает автофокусный режим Dual Pixel, способна снимать видео с качеством до 4K. Фронтальная селфи-камера 8 МП снимает видео с качеством до 1080p и поддерживает множество фильтров для съемки портретов.

Конструкция Moto G6 и Moto G6 Plus

Смартфон Moto G6 Plus также получил самый тонкий в серии корпус –8,0 мм против 8,3 мм у G6, а также более мощную батарею – 3200 мАч против 3000 мАч соответственно. Смартфон поддерживает режим скоростной зарядки TurboPower в режиме мощностью 15 Вт, при этом соответствующее зарядное устройство с портом USB-C поставляется в розничном компелекте.

Базовый Moto G6

Смартфон Moto G6 получил 5,7-дюймовый дисплей Max Vision на матрице IPS с таким же разрешением Full HD+, мобильный процессор среднего ценового диапазона 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 450 со встроенной 600 МГц графикой Adreno 506, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель 32 ГБ или 64 ГБ с возможностью расширения за счет карт памяти micro SD емкостью до 128 ГБ.

Сдвоенная основная камера в смартфонах Moto G6 и G6 Plus

Габариты смартфона составляют 153,8 x 72,3 x 8,3 мм, вес 167 г.

Сдвоенная основная камера Moto G6 по аналогии с флагманом серии оснащена 12 МП и 5 МП сенсорами с оптикой f/1.8, однако в отличие от Moto G6 Plus не поддерживает автофокус Dual Pixel и съемку 4K-видео, ограничившись лишь 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера оснащена таким же 8 МП сенсором.

Фронтальная камера смартфона Moto G6

Moto G6 получил батарею емкостью 3000 мАч, и поступит в розницу со скоростным зарядным устройством TurboPower 15W.

Смартфон получил динамик на лицевой панели с поддержкой Dolby Audio, порт USB-C, 3,5 мм разъем для наушников, Bluetooth 4.2 EDR и BLE, а также Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Младшенький Moto G6 Play

Смартфон Moto G6 Play в первую очередь интересен самой мощной в серии батареей емкостью 4000 мАч. По заявлению производителя, смартфон держит до 36 часов работы от одной зарядки и поставляется в комплекте с ускоренной зарядкой TurboPower 15W.

Смартфон Moto G6 Play

Moto G6 Play выполнен на процессоре Snapdragon 430 и оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с матрице IPS и разрешением 720p+. Смартфон будет доступен в единственном варианте с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем, с поддержкой карт памяти microSD.

Основная камера смартфона оснащена 13 МП сенсором и поддерживает запись видео с качеством 1080p и скоростью до 30 кадров в секунду. Селфи-камера по аналогии со старшими моделями оснащена 8 МП сенсором.

Сроки появления и цены

Все три смартфона Moto G6 уже поступили в продажу в розницу Бразилии, в Мексике продажи смартфонов стартуют на следующей неделе.

Продажи смартфонов Moto G6 и Moto G6 Play в России, Европе, Америках и Азиатско-Тихоокеанском регионе стартуют в мае, однако G6 Plus не будет продаваться в США.

На сегодняшний день точной информации о российских ценах смартфонов Moto G6 нет.

Для Европейского рынка ориентировочная цена смартфона Moto G6 Plus составляет 300 евро, смартфона Moto G6 порядка 250 евро, смартфона Moto G6 Play около 200 евро.