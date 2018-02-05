Названа дата, когда Google выпустит «убийцу Linux». Видео

ОС Fuchsia, которую разрабатывает Google, может вытеснить Linux из сферы интернета вещей. В отличие от различных интерфейсов на базе Linux, ее можно будет скачать и установить самостоятельно, что должно обернуться революцией для бизнеса. Согласно утечке из Google, запуск Fuchsia на первых устройствах запланирован на конец 2019 г. — начало 2020 г.

«Убийца» Linux

ОС Fuchsia, разработкой которой занимается компания Google, заменит различные версии Linux на устройствах интернета вещей, что будет иметь колоссальное влияние на бизнес, считает издание BusinessNewsDaily. Интерфейсы на базе Linux, которые используются в различных умных гаджетах, как правило, недоступны для скачивания и самостоятельной установки пользователем. В отличие от них, Fuchsia находится в открытом доступе, что должно привести к глобальным изменениям на рынке.

BusinessNewsDaily полагает, что новую ОС Google можно будет использовать на принтерах, копирах и другой технике, которая сейчас работает под управлением проприетарных интерфейсов. Кроме того, система явно делается с расчетом на совместимость с устройствами, которых еще просто не существует — например, в ней заложен потенциал для работы на гибриде смартфона и ноутбука.

Утечка из Google

Мнение BusinessNewsDaily подтверждается недавней утечкой информации из Google, обнародованной пользователем ресурса Reddit. Пользователю, чью личность проверило издание 9to5Google, удалось пообщаться на тему Fuchsia с одним из сотрудников Google. Этот сотрудник подтвердил, что ОС разрабатывается в первую очередь для устройств интернета вещей, включая «ваш холодильник, Raspberry Pi, тостер, машину, ТВ, термостат».

По словам сотрудника компании, запуск Fuchsia на первых устройствах состоится в конце 2019 г. — начале 2020 г. Основным устройством для ОС будет Pixelbook 2.

Доказательство работоспособности

Напомним, Fuchsia уже доказала свою работоспособность на Pixelbook, который недавно был добавлен Google список устройств, поддерживаемых этой ОС. Сотрудники издания Ars Technica установили ее на «чистый» Pixelbook. Приложив некоторые усилия, специалисты добились полноценного запуска Fuchsia на Pixelbook в качестве единственной ОС, установленной на устройстве. Результаты своих усилий они сняли на видео.

Для установки Fuchsia на Pixelbook требуются два устройства

Напомним, до этого, с мая 2017 г., Fuchsia можно было запустить только в качестве пользовательского интерфейса поверх Android. При таком запуске она работала как приложение, а не как ОС. Все, что можно было увидеть — это структуру папок, больше ничего не работало, пишет Ars Technica.

Ход установки

Чтобы установить Fuchsia на Pixelbook, пользователю требуются два устройства. Одна машина нужна для сборки ОС и создания установочного USB-носителя, другая — непосредственно для запуска ОС. Устройства должны быть связаны по локальной сети, чтобы передать по ней системные файлы со сборочной машины на машину для запуска. На последней специалисты Ars Technica использовали загрузчик Zedboot. Объем файлов, которые необходимо загрузить, составляет около 1,1 ГБ.

Устанавливать Fuchsia на Pixelbook оказалось не очень удобно. На устройстве нет порта, необходимого для работы с Zedboot. Специалистом Ars Technica пришлось организовать переход с USB-C на Ethernet, для чего потребовался родной адаптер. Поскольку сам Zedboot тоже нужно откуда-то загрузить, в конечном счете на устройстве оказываются заняты оба USB-C порта, из-за чего Pixelbook приходится отключать от питания. К счастью, после запуска Fuchsia USB-носитель становится не нужен, и один порт освобождается.

Сотрудники Ars Technica отмечают, что процесс установки усложнен по сравнению с обычной процедурой, для которой достаточно одного устройства и USB-носителя. Они предполагают, что в будущем компьютер, на котором производится сборка, будет заменен облаком Google.

Что именно уже работает

Запущенная на чистом Pixelbook Fuchsia показывает пользователю экран блокировки. Работают сенсорный экран, сенсорная панель управления, клавиатура и USB-порты. К устройству можно подключить мышку, которая также будет работать, при этом на экране появится второй курсор. Fuchsia верно определяет уровень заряда аккумулятора, и понимает, когда устройство подключается к электросети. Адаптер Wi-Fi пока что не работает, но в интернет можно выйти через адаптер USB-C-Ethernet.

Как выяснилось, по умолчанию Fuchsia запускается в режиме отладки. В правом верхнем углу интерфейса она предупреждает, что работает в медленном режиме. Добавив «release» в конце команды сборки, режим отладки можно деактивировать, после чего система начинает работать значительно быстрее. Во время работы с Fuchsia Pixelbook сильно нагревается.

Экран блокировки показывает время и дату, а также предлагает пользователю ввести логин, или воспользоваться гостевым входом. Попытка ввести логин приводит на страницу входа в аккаунт Google, где просят ввести e-mail, пароль и пройти двухфакторную аутентификацию. После этого система показывает пустой экран и замирает. Самый простой способ обойти экран блокировки — воспользоваться гостевым входом.

В левом верхнем углу интерфейса находится переключатель, предназначенный для перехода из режима ноутбука в режим смартфона. Клавиша Caps Lock дает возможность переключаться между графическим интерфейсом и командной строкой. Кроме того, работает Google Bar, через который можно осуществить локальный поиск. Попытка набрать адрес конкретного сайта приводит к запуску браузера Chromeless Web. Разработка браузера еще не завершена, сайты он отображает некорректно, однако с google.com все в порядке.

Также работает список недавно использованных приложений. Он «живой», то есть отображает всю анимацию, которая происходит в данный момент в приложении. Как и в Android, работу приложения можно завершить, просто смахнув его в сторону в списке. Перетаскивание приложений в списке приводит к запуску режима разделенного экрана. Во время работы в приложении внизу экрана ОС появляется полоска навигации, с кнопкой «Домой» и показателем состояния аккумулятора. Удерживая кнопку «Домой», можно вызвать панель быстрых настроек, но она пока не функционирует.

Fuchsia позволяет запустить некоторые предустановленные приложения, в том числе проигрыватели видео и музыки, чат, файловый менеджер, но они пока что толком не работают.

Что известно о Fuchsia

Исходный код Fuchsia был выложен на ресурсе GitHub в августе 2016 г. В отличие от Android, Fuchsia базируется на ядрах Magenta и LK (Little Kernel), а не Linux. Magenta — это попытка реализовать iOS открытыми средствами. Ядро предназначено для достаточно мощных устройств, таких как смартфоны и персональные компьютеры. В свою очередь, LK создавалось для встраиваемых систем, с ограниченным объемом оперативной памяти и маломощными процессорами. Это ядро работает с узким набором периферийных устройств и позволяет решать узкий круг задач. LK считается открытой альтернативой таким проектам, как FreeRTOS и ThreadX.

Ядро Magenta оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных возможностей, таких как учетные записи пользователей и нечто вроде защиты доступа приложений к внутренней памяти посредством разрешений (как в Android).

Графический интерфейс Fuchsia основан на проекте Flutter, а в качестве основного языка программирования выступает язык Dart, фирменная интерпретация JavaScript от Google. Дополняет все это 3D-движок Escher, который поддерживает создание и рендеринг сложных объектов, рассеяние света, мягкие тени и прочие эффекты (на основе спецификации OpenGL и API Vulkan).

Fuchsia поддерживает 32- и 64-разрядные процессоры с архитектурой ARM, а также 32- и 64-процессоры с архитектурой x86. При необходимости разработчик может самостоятельно скомпилировать код системы и запустить ее на ПК или в виртуальной машине. Fuchsia – это свободное ПО, она лицензирована по смешанной схеме, в которой присутствуют черты лицензий BSD из 3-х пунктов, MIT, и Apache 2.0.

Графический интерфейс

В мае 2017 г. у Fuchsia появился графический интерфейс, который получил название Armadillo. Он создан с помощью кроссплатформенного Google Flutter SDK, что дает возможность собрать вариант интерфейса для Android и использовать его в ознакомительных целях. Приложения Flutter SDK пишутся на Dart. Они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps.

Приложения в Armadillo показаны в виде карточек, собранных в ленту, которую пользователь может листать по вертикали. Рабочий стол с иконками приложений, характерный для Android, по-видимому, отсутствует. Часы и индикатор заряда батареи показаны внизу, а не вверху экрана. Внизу размещена панель персонализированного поискового сервиса Google Now.

Открытое приложение не занимает весь экран, как это происходит в Android. Под окном приложения остается полоска рабочего стола. То же самое можно сказать о различных настройках – они не замещают рабочий стол Fuchsia, а накладываются на него. Если же карточку одного приложения «перетащить» на карточку другого, Armadillo запустит режим разделенного экрана, на котором будут отображаться сразу оба приложения. Таким образом на экране можно разместить до 4 приложений.