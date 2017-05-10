У новой «таинственной» ОС Google появился графический интерфейс. Видео

В сети появились фото и видео ОС Google Fuchsia. Система, которая раньше располагала только командной строкой, теперь обзавелась графическим интерфейсом Armadillo. Это карточный интерфейс с возможностью разделения экрана между приложениями. Рабочий стол с иконками отсутствует.

Первые фото Fuchsia

В сети появились первые скриншоты новой ОС от компании Google под названием Fuchsia. Изображения были опубликованы ресурсом Ars Technica. Судя по ним, у ОС появилась графическая оболочка. Как отмечает Ars Technica, Fuchsia рассчитана на современные мобильные устройства с мощными процессорами и большим объемом оперативной памяти.

В отличие от Android и Chrome OS, базой для которых послужила Linux, новая ОС основана на собственном ядре Google Magenta. По наблюдению Ars Technica, экосистема Android не стремится идти в ногу с развитием ядра Linux – даже Google Pixel до сих пор использует версию 3.18, вышедшую в конце 2014 г. Fuchsia – это свободное ПО, она лицензирована по смешанной схеме, в которой присутствуют черты лицензий BSD из 3-х пунктов, MIT, и Apache 2.0.

Пока не вполне понятно, как именно Google собирается использовать новую ОС, что придает ей ореол таинственности. После того, как в августе 2016 г. ее код был выложен на ресурсе GitHub, исследователи предположили, что она может работать на большом количестве устройств, в том числе на встраиваемых системах, мобильных устройствах и ПК. Неопределенность области применения заставила разработчика Fuchsia Трависа Гайзельбрехта (Travis Geiselbrecht) отдельно подчеркнуть, что «это не игрушка, и не выполненный на 20% проект», который будет заброшен ради более важных начинаний.

Интерфейс Armadillo

Когда в августе 2016 г. пользователи впервые увидели Fuchsia, у нее еще не было графического пользовательского интерфейса, только командная строка. Теперь интерфейс появился и получил название Armadillo. Он создан с помощью кроссплатформенного Google Flutter SDK, что дает возможность собрать вариант интерфейса для Android и использовать его в ознакомительных целях. Приложения Flutter SDK пишутся на Dart, фирменной интерпретации JavaScript от Google. Они рассчитаны на высокую производительность устройства и поддержку скорости смены кадра 120 fps.

Интерфейс ОС Google Fuchsia

Приложения в Armadillo показаны в виде карточек, собранных в ленту, которую пользователь может листать по вертикали. Рабочий стол с иконками приложений, характерный для Android, по-видимому, отсутствует. Часы и индикатор заряда батареи показаны внизу, а не вверху экрана. Внизу размещена панель персонализированного поискового сервиса Google Now.

Открытое приложение не занимает весь экран, как это происходит в Android. Под окном приложения остается полоска рабочего стола. То же самое можно сказать о различных настройках – они не замещают рабочий стол Fuchsia, а накладываются на него. Если же карточку одного приложения «перетащить» на карточку другого, Armadillo запустит режим разделенного экрана, на котором будут отображаться сразу оба приложения. Таким образом на экране можно разместить до 4 приложений.