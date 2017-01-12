HP показала «лучшие в мире» настольные и мобильные ПК

HP представила концептуально новый моноблок HP ENVY Curved 34, изогнутый монитор HP OMEN X 35, а также ноутбук-трансформер EliteBook x360 и сенсорный ноутбук HP Spectre x360.

Настольные и мобильные ПК HP премиальной категории

HP на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе представила ряд новых настольных и мобильных ПК премиум-класса. Впервые был представлен настольный моноблок HP ENVY Curved 34, изогнутый монитор HP OMEN X 35, а также линейка ноутбуков-трансформеров HP EliteBook x360 и новый ноутбук с сенсорным экраном HP Spectre x360. В своем сообщении компания назвала эти устройства «лучшими в мире ПК».

«2016 г. стал для HP годом инноваций. В его течение мы значительно улучшили многие продукты в линейке ПК, предлагающие невероятные возможности для работы и отдыха, — сказал Рон Кафлин (Ron Coughlin), президент направления Personal Systems, HP Inc. — Мы находимся в непрерывной обратной связи с нашими пользователями, прислушиваемся к их запросам и потребностям, что позволяет нам реализовывать новые подходы к проектированию и концепции взаимодействия человека с компьютером».

Настольный моноблочный ПК HP ENVY Curved All-in-One 34

Система-моноблок HP ENVY Curved All-in-One 34 представляет собой новое поколение настольных вычислительных решений HP с одним из наиболее широких из выпускаемых серийно изогнутых экранов.

Единый дизайн системы HP ENVY Curved All-in-One 34 включает 34-дюймовый дисплей Technicolor Color Certified Ultra WQHD с тонкой рамкой, интегрированный в подставку – звуковую панель с четырьмя динамиками Bang & Olufsen.

Разрешение интегрированного в систему 34-дюймового изогнутого дисплея составляет 3440 x 1440 точек (WQHD). Для комфортного просмотра в вечернее и ночное время у дисплея имеется дополнительный режим Low Blue Light.

Настольный моноблочный ПК HP ENVY Curved All-in-One 34

Система HP ENVY Curved All-in-One 34 выполнена на базе новейших процессоров Intel Core, комплектуется 12 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, 1 ТБ накопителем и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 960A с 2 ГБ видеопамяти GDDR5.

Система оснащена встроенным кардридером, встроенным интерфейсом 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN и беспроводными интерфейсами 802.11a/b/g/n/ac (2x2) и Bluetooth 4.0, поставляется с предустановленной 64-битной операционной системой Windows 10 Home, комплектуется «фирменными» беспроводными клавиатурой и мышью.

Среди дополнительных особенностей настольного моноблока HP ENVY Curved All-in-One 34 – встроенная 3-мерная камера Intel RealSense 3D Camera. В HP дополнительно подчеркивают, что моноблок HP ENVY Curved All-in-One 34 готов к работе с технологиями виртуальной реальности.

Изогнутый дисплей HP OMEN X 35: первый с поддержкой NVIDIA G-Sync

В рамках расширения ассортимента геймерского оборудования профессионального класса, выпускаемого HP под отдельной торговой маркой OMEN, компания представила новый изогнутый монитор HP OMEN X 35 Curved Display, сочетающийся с выпущенной в августе игровой «кубической» системой HP OMEN X.

Первые решения под брендом HP OMEN появились в России в октябре 2016 г.

Монитор OMEN X 35 Curved Display представляет собой первую модель под брендом OMEN, поддерживающую технологию NVIDIA G-Sync для естественного и реалистичного отображения кадров благодаря отсутствию запаздываний и более высокой частоте обновления экрана.

Изогнутый дисплей HP OMEN X 35

Изогнутый дисплей HP OMEN X 35 с 35-дюймовой диагональю на базе матрицы типа AMVA+ обеспечивает разрешение картинки до 3440 × 1440 пикселей (соотношение сторон 21:9, шаг пикселя 0,2382 х 0,242 мм, плотность 106 пикселей на дюйм) с частотой обновления кадров 100 Гц и временем отклика 4 мс («серый-к-серому», GTG).

Максимальная яркость дисплея составляет 300 нит, статическая контрастность 2500:1, углы обзора до 178° по горизонтали и вертикали, кривизна экрана составляет 1800R. Монитор обеспечивает 100% охват цветового пространства sRGB и оснащен интерфейсами DP 1.2, HDMI 1.4, аудио и USB-хабом 3 х USB 3.0. Потребление новинки составляет не более 120 Вт в активном режиме и 0,5 Вт в ждущем режиме.

Ультрабук-трансформер HP EliteBook x360

HP позиционирует новый «трансформер» EliteBook x360 как «самый тонкий в мире ноутбук-трансформер бизнес-класса». Новинка сочетает дизайн и легкую конструкцию HP Spectre с возможностями совместной работы HP EliteBook Folio и безопасностью корпоративного уровня моделей линейки Elite.

Батарея ноутбука EliteBook x360 обеспечивает время автономной работы до 16 часов 30 минут. Система обладает широкими встроенными возможностями для совместной работы, включая выделенные клавиши управления конференц-связью, мощную звуковую карту и опциональный 13,3-дюймовый монитор 4K UHD с функцией Windows Hello и поддержкой стилуса повышают продуктивность онлайн-конференций.

Ультрабук-трансформер HP EliteBook x360

Ноутбук оснащен технологией HP Sure Start Gen3 – системой BIOS с функцией самовосстановления и постоянной защитой памяти (SMM). Он также защищает офис будущего с помощью HP WorkWise — мобильного приложения для управления ПК с первой в своем роде функцией обнаружения вмешательства.

15,6-дюймовый ноутбук HP Spectre x360

Тонкий ноутбук HP Spectre x360 второго поколения с диагональю экрана 15,6 дюйма (39,6 см) и разрешением 4K продолжает серию, начатую в прошлом году 13,3-дюймовой моделью. HP подчеркивает, что новинка является самым мощным решением в портфеле Spectre.

15,6-дюймовый ноутбук HP Spectre x360

Ноутбук HP Spectre x360 оснащается батареей увеличенной емкости, которая обеспечивает до 12 часов 45 минут автономной работы. Новая модель HP Spectre x360 оснащается современными процессорами Intel Core, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX, двумя фронтальными динамиками Bang & Olufsen для максимально качественного звука и ИК-камерой для работы функции Windows Hello.

Цены и сроки появления в российской рознице

Моноблочная настольная система HP ENVY Curved All-In-One 34 поступит в продажу в России в феврале 2017 г. по цене от 219.990 руб. Монитор OMEN X 35 появится в российской рознице в мае 2017 г. по цене от 99.990 руб.

Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 ожидается в продаже в регионе EMEA в конце января 2017 г. по стартовой цене от 1099 евро. Тонкий ноутбук HP Spectre x360 с диагональю 15,6 дюйма поступит в продажу в России в феврале 2017 г. по цене от 184.990 руб.