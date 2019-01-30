CNews определил самые продвинутые ОФД

Рынок операторов фискальных данных (ОФД) в России продолжает быстро развиваться, корректируя фокус внимания. На первый план выходит не столько количество подключенных касс и доля рынка, сколько разнообразие дополнительных сервисов на базе собираемых фискальных данных, которые помогают повышать эффективность бизнеса клиента. Новый уровень комфорта заказчику обеспечивают, в первую очередь, аналитические и финансовые сервисы. Именно эти направления сегодня развивают топ-5 игроков рынка ОФД, показало исследование CNews.

Ценность фискальных данных

Особенно актуальны новые услуги для малого и микробизнеса, который перейдет на онлайн-кассы в ходе третьей волны реформы. Этой категории предпринимателей, вынужденной нести дополнительные расходы на соответствие законодательству, важно будет выбрать ОФД с позиции функциональности и возможностей для дальнейшего развития бизнеса.

Как показало исследование CNews, предпринимателям уже недостаточно просто подключиться к ОФД и передавать данные в налоговую. Рынок ждет от операторов дополнительных сервисов, основанных, прежде всего на использовании собираемых данных.

Фискальные данные уже условно приравнивают к «новой нефти» больших данных – это сведения, формируемые при расчете с покупателем с помощью контрольно-кассовой техники нового образца. Они включают информацию о предприятии-продавце и о самой покупке – названии товара, количестве, стоимости и пр. Такие данные формируют прозрачную, «легализированную» базу для повышения эффективности бизнеса за счет более точного понимания структуры спроса, выстраивания прогнозов и развития программ управления лояльностью.

Инструменты аналитики востребованы ритейлом, FMCG, банками и страховыми компаниями. Аналитические сервисы позволяют эффективнее управлять товарной классификацией, ассортиментом торговых точек и их оборотом. «В этом случае заказчики видят данные только по своему бизнесу, – подчеркивает Егор Сергеенко, директор по маркетингу «Первый ОФД». – Анализ, например, чеков позволяет оптимизировать ценообразование, расширять сценарии допродаж и кросс-продаж».

«Фискальные данные позволяют руководителям в режиме онлайн узнавать статус работы бизнеса, использовать точные данные для постанализа работы торговых точек, и в целом – сравнивать себя с рынком, выявляя реальную конкурентоспособность и точки роста, – отмечает Антон Румянцев, директор OFD.ru. – Благодаря им упрощается взаимодействие с банками, арендодателями, поставщиками. Банк может предоставить кредит с минимальным количеством необходимых документов, проанализировав обороты на кассах, а арендодатель может динамически определять стоимость аренды».

Помимо данных рынок ждет от ОФД и более широких возможностей интеграции – например, с бухгалтерским и другим софтом, чтобы проводить необходимые сверки для более детального анализа деятельности. Статистика и уведомления о проблемах в оперативном режиме повышают качество принятия решений, формируя новое конкурентное преимущество для клиентов. В результате аналитическая составляющая постепенно становится одним из ключевых фокусов в стратегии развития ОФД. Это направление может приносить до 20–25% от всей выручки бизнеса.

Прозрачность данных и показателей заказчика позволяет оператору предлагать не только аналитические, но и финансовые сервисы. Например, расчетно-кассовое обслуживание – как правило, в партнерстве с банками, участвующими в выстраиваемой игроком ОФД экосистеме. Другой востребованный банковский продукт – кредитование, когда подключается скоринговая модель для определения величины кредита на основе анализа оборота денежных средств с онлайн-касс.

«Все данные фискализированы, с высокой степенью защиты, что делает такую модель привлекательной для банковского сектора в части расширения аудитории своих финансовых продуктов, – поясняет Егор Сергеенко («Первый ОФД»). – Открывающаяся возможность тем более важна для малого бизнеса, в связи с хроническим дефицитом денег в обороте».

«Учитывая не только работу касс, но и их реальную загрузку, процент эффективности устройств, утилизацию, можно лучше организовывать пространство магазина, – дополняет Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД». – Для более объективной оценки KPI персонала можно опираться на сведения: сколько чеков пробито, какое количество позиций, какая сумма, сколько у каждого продавца ошибок, возвратов и т. д. Учесть все эти параметры на практике – значит повысить эффективность работы компании, качество сервиса, степень ответственности и добиться более четкого использования средств, ресурсов, капиталов».

Разнообразие сервисов

Ранее в 1 полугодии 2018 г. CNews уже формировал рейтинг ОФД, оценив масштаб бизнеса наиболее известных игроков. В IV кв. 2018 г., с учетом агрегированных данных, было проведено детальное изучение предложений лидеров рейтинга операторов фискальных данных– с точки зрения разнообразия дополнительных сервисов, развитости аналитического предложения, перспектив оптимизации бизнес-процессов за счет использования облачных решений и пр. В настоящем обзоре были рассмотрены предложения компаний «Первый ОФД», «Платформа ОФД», OFD.ru, «Такском» и «Ярус», занимающих по данным предыдущего исследования до 85% рынка.

Как показало исследование CNews, в предложении компании «Первый ОФД» акцентируются предиктивные технологии (на основе нейронных сетей и машинного обучения) для более точного определения рыночных тенденций, оптимизации логистических нагрузок, планирования маркетинговых расходов. В том числе, широко применяются автоматизированные системы (боты) для отслеживания ситуации и принятия оптимальных решений (например, о прекращении рекламной кампании на федеральном уровне в случае ухудшения рыночной ситуации).

«Платформа ОФД» обеспечивает товарную аналитику на базе ABC-XYZ-анализа (непосредственно в личном кабинете товары ранжируются по величине выручки и стабильности спроса). Кроме того, используется аналитика с обогащением данными из других источников – например, для рекомендаций по открытию торговых точек и точек общепита. В том числе, такие услуги ориентированы на заказчиков из ритейла, банков и др. У этого оператора реализован и Telegram-бот с аналитикой и отчетами о продажах. «Сегодня мы уже не принимаем данные клиента в «одностороннем» формате, а обрабатываем их и возвращаем в форме конкретных рекомендаций и предложений клиенту – как сделать его бизнес лучше», – отмечает Алексей Баров.

Решения компании OFD.ru позволяют проводить аналитику продаж в торговых точках за сутки, месяц, неделю или любой другой выбранный период. Помимо обработки фискальных больших данных, реализован, в том числе, сервис рекомендаций по оптимальному месту открытия торговой точки. Также запущен бесплатный чат-бот в Viber для аналитики продаж. В личном кабинете, либо с мобильного телефона с помощью чат-бота можно отслеживать выручку и количество продаж в реальном времени, оценивать результативность работы кассиров: у кого выше средний чек, больше скорость обслуживания и пр. В ближайшей перспективе добавится возможность оплачивать услуги ОФД прямо из чата – с карты или баланса личного кабинета. «В ботах проще разобраться новым пользователям – у большинства уже сформировался устойчивый паттерн постоянного общения в чатах, мессенджеры установлены почти на каждом смартфоне, – поясняет Антон Румянцев (OFD.ru). – С развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения чат-боты все чаще будут встречаться в службах поддержки клиентов, снимая нагрузку с колл-центров в части типичных вопросов. Разработка чат-бота требует меньше ресурсов, чем приложение, поэтому дополнительные сервисы для клиентов будут все больше автоматизироваться именно таким образом». Как отмечают в OFD.ru, с внедрением обязательной маркировки товаров данные о товарообороте станут еще более точными и структурированными, что повлечет за собой еще больший интерес к сервисам больших данных. В ответ на него, с декабря этого года оператор запускает сразу несколько продуктов на основе обогащенных больших данных как для крупного, так и для малого и микро- бизнеса.

В свою очередь ОФД «Такском» позволяет анализировать выручку за период по подразделениям, торговым точкам и кассам (в том числе, в разрезе часов). Формируется сводный отчет по фискальным документам – по сменам, с учетом выручки, способов и типов расчета, времени открытия и закрытия смен и пр. В том числе есть возможность сравнить свои средние показатели по сменам со средними показателями других торговых точек по региону, похожих по типу и размеру. Параллельно ведется отчет по состоянию фискальных накопителей, а также статистика обслуживания ККТ.

В части финансовых сервисов компания OFD.ru предлагает расчет кредитного лимита на основании оборотов с онлайн-касс («Кредит под оборот»), а также обеспечивает кредитование для клиентов на льготных условиях от банков-партнеров. Льготные же условия возможны и для сервиса рассчетно-кассового обслуживания.

«Платформа ОФД» также предлагает сервисы по кредитованию предпринимателей на базе оборотов онлайн-касс. Есть также несколько отдельных приложений для финансистов и бухгалтерии, помогающие сверять и сдавать отчетность, синхронизировать данные с 1С. «По инициативе и с разрешения клиентов работает сервис, отвечающий запросам банков по скорингу, оценке бизнеса. На базе этой информации принимается решение о выдаче кредита в максимально короткий срок. По сути, это формирование нового канала коммуникации банков с ритейлом», – поясняет Алексей Баров.

На базе собираемых данных операторы предлагают также сервис определения арендной ставки. Такой продукт для торговых центров, позволяющий формировать арендную ставку в зависимости от оборота торговой точки, реализован у компаний OFD.ruи «Первый ОФД». Также эти игроки предлагают и кассы в аренду – последний в рамках совместных решений с партнерами («Атол Онлайн»). Со своей стороны, OFD.ru предоставляет не просто оборудование в аренду, например, для интернет-магазинов и вендингового бизнеса, но также сервис по фискализации эквайринга (включает, помимо аренды кассы, техническое обслуживание и интеграцию с CMS-платформами – на базе собственных разработок компании).

Важным фактором для расширяющегося пула заказчиков становится возможность бесшовного перехода с одного ОФД на другой, с возможностью протестировать новое решение на реальных кассах, не меняя существующего оператора. Такой «тест-драйв» может предоставляться бесплатно. По мнению Антона Румянцева (OFD.ru), постепенно от операторов фискальных данных начинает требоваться обеспечение инфраструктуры полного цикла, включая услуги электронного документооборота с интеграцией с системой маркировки товаров (процедура становится обязательной с 2019 г.). Соответствующие системы ЭДО действуют пока только у операторов «Такском» и OFD.ru. С внедрением обязательной маркировки товаров данные о товарообороте станут еще более точными и структурированными, что повлечет за собой еще больший интерес к сервисам аналитики и больших данных.

Комплексные предложения операторов, ориентированных на выстраивание экосистемы сервисов, будут в первую очередь удобны для микробизнеса, который планирует активизировать переход на онлайн-кассы в текущем году. Малому бизнесу более актуальны готовые решения «под ключ» – простой и удобный продукт, с которым может работать любой сотрудник.

Методика

Мишень CNews предлагает визуально оценить расстановку сил в сегменте ОФД-лидеров. Основные параметры сравнения поставщиков – доступность и разнообразие (количество) сервисов (аналитических, финансовых, облачных и пр.), а также удобство, безопасность и эффективность работы.

Оценка сервисной составляющей предложений ОФД Первый ОФД Такском Платформа ОФД

(Эвотор ОФД) OFD.ru

(Петер-Сервис

Спецтехнологии) Ярус Онлайн-подача отчетности 1 1 0,5 1 0 Базовые аналитические сервисы 0,5 1 1 1 0,5 Рекомендательные сервисы 0 0,5 1 1 0 Сервисы ИИ (в том числе чат-боты) 1 0 1 1 0 Услуги консалтинга 1 0 0,5 1 0 Финансовые сервисы анализ оборота и расчет кредита 1 0 1 1 1 определение арендной ставки 1 1 0,5 1 1 контроль выручки 1 1 1 1 0 Аренда касс 0,5 0 0,5 1 1 Обеспечение непрерывности бизнеса мониторинг работы кассовой техники 1 1 1 1 1 защита персональных данных 1 1 1 1 1 защита фискальных данных 1 1 1 1 1 Сертификация 1 1 0,5 1 0 Сводный балл 11 8,5 10,5 13 6,5 Источник: CNews Analytics, 2019

Лучшие ОФД располагаются максимально близко к цели, а «яблочко» Мишени попадает «идеальная» компания-поставщик, к которой стремятся другие игроки-участники рейтинга. Для оценки используется балльная система (100% – «идеальная» компания).

Мишень CNews: Самые продвинутые ОФД

CNews Analytics, 2019

Удаленность рассматриваемых игроков от центра определяется средней оценкой по всем параметрам: аналитические сервисы, финансовые сервисы, облачные сервисы, консалтинг и сервисы обеспечения безопасности и непрерывности бизнеса. По каждому из базовых критериев (см. таблицу ниже) позиции игроков оцениваются по шкале от 0 до 1. Учитывалось как наличие сервиса в предложении компании, так и уровень его развития/наполненности, при достаточной схожести предложения дополнительных услуг ОФД у крупнейших игроков. Оценка 0,5 присваивалась в случае, если рассматриваемое направление услуг находится в стадии развития или разработки, либо предоставляется на базе партнерских решений.

Вплотную к «яблочку» приблизился оператор OFD.ru, показавший очень хорошие результаты по критериям удобства, безопасности и разнообразия предоставляемых сервисов. К центру Мишени стремятся компании «Первый ОФД» и «Платформа ОФД», демонстрирующие высокую планку интеллектуальности сервисов.