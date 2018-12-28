Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров

Не всегда модные ИТ-тренды, обсуждаемые на конференциях, приносят эффект для бизнеса и государства здесь и сейчас. Своими прогнозами, что будет определять рост российского ИТ-рынка в наступающем году, поделились участники опроса CNews.

Курс на цифровую экономику

ИТ-сектор играет все большую роль в российской экономике. Планы по цифровизации страны включают переход на экономику, в основе которой находятся передовые технологии, и они же определяют темпы роста модернизирующегося промышленного производства. Трансформируются сами принципы ведения бизнеса и управления государством. Главное ожидание – улучшение жизни российских граждан. Но до сих пор доля цифровой экономики в ВВП страны в 2–3 раза ниже, чем у мировых лидеров. Что станет с большой цифровой игрой в 2019 г.?

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок» Главный и безусловный тренд последних лет на ближайшие годы – тотальная диджитализация. Очевидно, что двигателями роста будут проекты в области искусственного интеллекта, машинного зрения и машинного обучения, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Соразмерно усиливающемуся интересу со стороны бизнеса и государства к цифровым технологиям будет расти спрос на услуги цифрового консалтинга. Для поставщиков ИТ это другой тип взаимодействия с клиентом, совершенно иная роль – не просто технологического подрядчика, а полноценного бизнес-партнера, который помогает в максимально сжатые сроки выявлять реальные потребности бизнеса, находить новые идеи и превращать их в конкурентоспособные цифровые продукты, сервисы или даже новые бизнесы.

Сергей Корнеев, управляющий директор, член правления «Техносерв» Цифровизация экономики может стать отличным драйвером для развития ИТ-рынка. К ней активно идут компании во многих отраслях, что объясняется желанием бизнеса повысить эффективность капитальных вложений, снизить затраты и обеспечить лучшую управляемость. Зачастую благодаря цифровизации ИТ – это и есть бизнес. Особенно ярко тренд заметен в финансовом и банковском секторе. После утверждения большой и комплексной программы цифрового развития одним из основных приоритетов станет разработка и широкое использование сквозных цифровых решений в системе государственного управления, в экономике, в коммунальной и социальной сфере, в энергетике, промышленности и транспорте.

Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафон» Развитие ИТ в 2019 году будут определять такие тенденции, как формирование удобной цифровой экосистемы решений и возможности быстрой реакции на изменения рынка, развитие облачных технологий, а также внедрение технологии блокчейн. В 2019 году мы направим все силы на создание надежной цифровой экосистемы решений по автоматизации и клаудификации инфраструктуры и сервисов. Кроме этого, мы будем делать акцент на взаимную интеграцию инфраструктурных решений.

Григорий Кочаров, первый заместитель генерального директора компании IBS, директор дивизиона «Бизнес-решения» Следующий год станет первым в ходе реализации проектов программы «Цифровая экономика». Начнутся работы сразу по нескольким новым направлениям, каждое из которых будет использовать информационные технологии, но в первую очередь это проекты по трансформации и повышению эффективности бизнеса. Они потребуют как от заказчиков, так и от исполнителей новых знаний и навыков, и не всегда в области традиционных ИТ-решений.

Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы Джет» В 2018 году стало еще более очевидно, что ИТ и цифровизация в целом – «кровеносная система» всех крупнейших компаний. В 2019 году мы ожидаем, что еще больше организаций будут вовлечены в ИТ-трансформацию и будут рассматривать инструменты ИТ не как поддерживающие, а как бизнес-образующие, позволяющие существенно оптимизировать внутренние процессы. ИТ-рынок меняется: растет интерес к комплексным проектам по ИТ-трансформации, в которых интегратор решает целый спектр задач, начиная с консалтинга и внедрения, заканчивая обеспечением безопасности и поддержкой. Усиливается конкуренция в традиционных для этого бизнеса областях, таких, как построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект становится одной из ключевых технологий для развития и ускорения и государства, и бизнеса, и тех услуг, которые они предоставляют. Помощь ИИ в работе фронт-офисов уже через три года станет колоссальной – его будут использовать, по прогнозам Gartner, до 40% сотрудников организаций. Уже в ближайшие годы этап пилотов и обкатки сменится (или уже сменяется) реальными решениями, которые проникают в дома и офисы. Это сделает бизнес еще более точечным, а потребителей – еще более довольными. К концу следующего десятилетия вся мировая система потребления будет завязана на ИИ: роботы заберут на себя рутинные процессы, производство и доставка будут тотально автоматизированы. Что принесет России 2019 г.?

Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России Один из наиболее очевидных трендов мирового ИТ-рынка, который в полной мере проявляется и в России, – это интеллектуализация ИТ-инфраструктуры. В качестве примера можно привести постепенный переход от SDN (Software Defined Network) к IDN (Intent-Driven Network), когда за счет добавления в сеть элементов ИИ она сама становится более интеллектуальной.

Константин Левин, вице-президент InfoWatch Искусственный интеллект станет более доступным, его применение возможно практически во всех сферах деятельности. К примеру, в начале 2019 года на дорогах России запланировано тестирование беспилотных автомобилей. При этом ожидается рост применения ИИ и в сегменте безопасности – число и спектр угроз продолжают расти так быстро, что противостоять им скоро можно будет только с использованием технологий искусственного интеллекта. Множество компаний уже развернули аналитику безопасности на основе ИИ. При этом важно отметить, что искусственный интеллект скорее добавляет аналитические преимущества к существующим технологиям защиты. Большие данные остаются в тренде. Интеллектуальный анализ больших данных позволяет не только создавать множество необходимых для конкретной задачи корреляций, а также с большой вероятностью прогнозировать будущие события. В области безопасности интеллектуальный анализ данных – это основа технологии UEBA, с помощью которой в корпоративной среде выявляются различные аномалии в поведении пользователя, например потенциально злонамеренные активности, которые в дальнейшем могут привести к ущербу для организации.

Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы Джет» Будущее – за искусственным интеллектом, машинным обучением и «умной» роботизацией бизнеса. Подтверждение тому – более 50 реализованных нами проектов в этом направлении. Среди них есть и такие, которые уже сегодня приносят прибыль бизнесу. В качестве примера могу привести целый ряд успешных внедрений в промышленности, где с помощью ИИ удается предотвращать брак на производстве, оптимизировать режимы работы оборудования, расход сырья и так далее.

Интернет вещей

Интернет вещей – еще одна передовая технология, которая будет присутствовать в жизни каждого россиянина. По прогнозам Gartner, к концу этого года ИВ будут использовать 65% мировых компаний, а общее число подключенных устройств перевалит за 26 млрд! Россия старается идти в ногу со всем остальным миром: ИВ-датчики уже отвечают за ключевые бизнес-процессы на крупнейших промышленных предприятиях, происходит постепенное внедрение этой технологии и в бытовой жизни. Датчики контролируют отсутствие брака в сложных деталях, определяют размеры страховок автовладельцев и степень заполненности холодильников. В связке с технологиями обработки больших данных, машинным обучением и искусственным интеллектом, интернет вещей полностью изменит государства, бизнес и мир в ближайшие годы. Чего ждать России?

Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафон» Рынок интернета вещей продолжит активно развиваться. Соответственно, будет расти и число подключенных устройств. Это, в свою очередь, потребует перестройки ИТ-архитектуры и даст дополнительный стимул для дальнейшего развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

Константин Левин, вице-президент InfoWatch Устройств, подключенных к интернету с возможностью удаленного управления, становится все больше и больше, скорее всего рост продолжится и в 2019 году. Однако при их разработке все также не делается уклон в сторону их защищенности. Поэтому можно предположить, что устройства интернета вещей будут и далее использоваться в кибератаках в качестве «самого слабого звена», учитывая их низкий уровень безопасности. Этот тренд также можно отнести к промышленному интернету вещей – количество кибератак на объекты критической инфраструктуры также будет только расти. Это связано, с одной стороны, с различным уровнем защищенности объектов, а с другой, с доступностью информации, когда инструменты и сведения для совершения атак можно найти в открытом доступе. Снизить риск внешнего воздействия на АСУТП позволяют специализированные средства защиты таких систем. Кроме того, важные шаги, направленные на повышение уровня безопасности объектов критической инфраструктуры, предпринимаются государством.

ИТ-аутсорсинг

Наиболее высокие темпы роста в последние годы у тех технологических направлений, которые повышают эффективность бизнеса. Одно из них – ИТ-аутсорсинг, который из новой бизнес-модели постепенно превращается в обыденность. Ежегодный рост этого сегмента достигает 15% в рублевом эквиваленте. ИТ-аусорсинг – удел уже не только госкорпораций, но и среднего, и малого бизнеса. Растущий спрос породил новые сервисы и услуги, которые избавляют бизнес от головной боли и кадровых проблем, придавая новое ускорение как уже сформировавшимся компаниям с огромной историей и клиентской базой, так и небольшим стартапам.

Сергей Корнеев, управляющий директор, член правления «Техносерв» И бизнесу, и государственным учреждениям все чаще придется делать выбор между существенным увеличением средств на обслуживание информационных систем, штата высококвалифицированных ИТ-специалистов и передачей части функций провайдерам услуг ИТ-аутсорсинга. Отмечу, что при этом бизнес стал крайне чувствителен к доступности ИТ-услуг. Подход к ИТ-аутсорсингу стал зрелым: заказчик четко понимает, какой сервис ему требуется, а рынок способен предложить соответствующую услугу и значительный выбор провайдеров, готовых решить сервисную задачу практически любой сложности. К тому же, экономическая эффективность аутсорсинга уже не вызывает сомнений. Приведу пример: сегмент ретейла, для которого результат имеет решающее (финансовое) значение, использует услуги аутсорсинга все чаще и наиболее активно. Кроме того, на аутсорсинг переводят свою ИТ-инфраструктуру крупные компании и государственные ведомства. К облачным сервисам обращаются и крупные государственные структуры, и корпоративные заказчики, и компании среднего и малого бизнеса. Клиентам интересны как типовые услуги «из коробки» (и их можно сразу заказать на сайте), так и в составе комплексных интеграционных решений с проработкой под индивидуальные требования.

Импортозамещение

Запущенные в России процессы, направленные на большую ИТ-независимость вряд ли будут приостановлены в ближайшие годы. Импортозамещение серьезно подняло планку для отечественных ИТ-компаний: заказчики, вынужденные отказаться от западного ПО, не намерены снижать свои требования после перехода на российские разработки. По мере развития внутреннего рынка, на отечественные решения обращают внимание уже не только госкорпорации, но и частные предприятия. В России импортозамещение стало не только частью диджитализации, но и важным условием успешной реализации целого ряда значимых ИТ-проектов федерального уровня. Впрочем, многие компании до сих пор не могут достичь такого качества решений, которое было бы сопоставимо с западными аналогами. Сохранятся ли эти тенденции?

Александр Ланин, технический директор RedSys В госсекторе, на мой взгляд, продолжится усиление тенденции по импортозамещению ИТ-продуктов. Последние указы и постановления правительства только подтверждают эту тенденцию.

Григорий Кочаров, первый заместитель генерального директора компании IBS, директор дивизиона «Бизнес-решения» Программа импортозамещения уже привела к появлению альтернативных отечественных продуктов по многим видам иностранного программного и аппаратного обеспечения: от процессоров и операционных систем до систем управления предприятиями и анализа данных. Разработка собственного ПО и его активное внедрение в предприятиях, организациях и ведомствах будет расти высокими темпами.



